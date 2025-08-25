ETV Bharat / entertainment

অপেক্ষা ৩০ আগষ্টলৈ; জ্যোতি চিত্ৰবনত আয়োজন চৰাই চাপৰি শিশু আৰু যুৱ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ - CHILDREN YOUTH FILM FESTIVAL 2025

শিশুসকলৰ বাবে ছবিৰ সংখ্যা যথেষ্ট কম ৷ সেই কথা আগত ৰাখিয়েই চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ঝুলন কৃষ্ণ মহন্তই অনন্য চিন্তাৰে চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ আয়োজনৰ কথা ভাবে ৷

SORAI SAAPORI CHILDREN & YOUTH FILM FESTIVAL 2025
চৰাই চাপৰি শিশু আৰু যুৱ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ আয়োজন (Photo : ETV Bharat Assam)
Published : August 25, 2025 at 12:18 PM IST

গুৱাহাটী : ৩০ আগষ্টত জ্যোতি চিত্ৰবনত অনুষ্ঠিত হ'ব চৰাই চাপৰি শিশু আৰু যুৱ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ । পুৱা ১০:৩০ বজাৰ পৰা এদিনীয়াকৈ জ্যোতি চিত্ৰবন ফিল্ম ষ্টুডিঅ'ৰ ৰুদ্ৰ বৰুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব এই মহোৎসৱ । ১৫ দিনত ১৫ খন চুটি ছবি নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে চৰাই চাপৰি দলে ।

২৫ তকৈ অধিক শিশু শিল্পীৰ অভিনয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই ১৫ খন চুটি ছবি । এই চুটি ছবি কেইখনৰ লগতে বহিঃৰাজ্যৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা আন কেইবাখনো চুটি ছবিও প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব মহোৎসৱত ৷

উদ্যোক্তা ঝুলন কৃষ্ণ মহন্তৰ ভাষ্য (Photo : ETV Bharat Assam)

এই মহোৎসৱখনৰ সন্দৰ্ভত পৰিচালক তথা মহোৎসৱৰ উদ্যোক্তা ঝুলন কৃষ্ণ মহন্তই কয়, "বিভিন্ন ধৰণৰ চুটি ছবি বা ছবি মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰি থকা যায় । আমি এইবাৰ অকণমান বেলেগ ধৰণে পৰিকল্পনা কৰিলো । ১৫ দিনত ১৫ খন চুটি ছবি নিৰ্মাণৰ এক পৰিকল্পনা কৰিছিলো । শিশুসকলৰ বাবে ছবিও খুব কম । সেইবাবে আমি এই প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰিছো । ১৫ দিনত ১৫ খন চুটি ছবি যুৱ-প্ৰজন্মক লগত লৈ আমি নিৰ্মাণ কৰিলো ৷"

SORAI SAAPORI CHILDREN & YOUTH FILM FESTIVAL 2025
চৰাই চাপৰি শিশু আৰু যুৱ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি (Photo : ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, এই মহোৎসৱত প্ৰদৰ্শিত হ'ব কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰে(AI) নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা ছবিও । চলচ্চিত্ৰ প্ৰদৰ্শনৰ লগতে থাকিব চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণৰ কৰ্মশালা আৰু অন্যান্য অনুষ্ঠান । অৰ্থপূৰ্ণ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণৰ লগতে স্বতন্ত্ৰ চলচ্চিত্ৰ (independent film) নিৰ্মাতাসকলক উৎসাহিত কৰাই হৈছে এই উৎসৱৰ মূল উদ্দেশ্য ।

SORAI SAAPORI CHILDREN & YOUTH FILM FESTIVAL 2025
শিশু আৰু যুৱ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ আখৰা (Photo : ETV Bharat Assam)

চুটি ছবিসমূহৰ মাজৰ পৰাই দৰ্শকৰ ভোটৰ ভিত্তিত দিয়া হব বঁটা । দেওবাৰে ছয়মাইলত অনুষ্ঠিত হোৱা এক সংবাদমেলত এই সকলো কথা সদৰী কৰে চৰাই চাপৰি শিশু আৰু যুৱ চলচিত্ৰ মহোৎসৱৰ উদ্যোক্তা ঝুলন কৃষ্ণ মহন্তই ৷

SORAI SAAPORI CHILDREN & YOUTH FILM FESTIVAL 2025
মহোৎসৱৰ উদ্যোক্তা ঝুলন কৃষ্ণ মহন্ত (Photo : ETV Bharat Assam)

SORAI SAAPORI CHILDREN & YOUTH FILM FESTIVAL 2025
মহোৎসৱৰ উদ্যোক্তা ঝুলন কৃষ্ণ মহন্ত (Photo : ETV Bharat Assam)

