কাহিনী ঢেৰ, জুবিনৰ অজ্ঞাতে এটা এটা গানৰ বিনিময়ত লোৱা হৈছিল বহু টকা

কাহিনী ঢেৰ, জুবিনৰ অজ্ঞাতে এটা এটা গানৰ বিনিময়ত লোৱা হৈছিল বহু টকা
সোণৰ কণী পৰা হাঁহ হিচাপে কোনে ব্যৱহাৰ কৰিছিল অসমীয়াৰ আৱেগ জুবিন গাৰ্গক । শুনক জুবিনৰ বন্ধু-গীতিকাৰ-সুৰকাৰ প্ৰসেনজিৎ লাহনৰ মুখেৰে ।
Published : October 4, 2025 at 4:44 PM IST
যোৰহাট: আজিও বহুতৰ বাবে সপোন সপোন যেন অনুভৱ জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুু ৷ দৈনন্দিন জীৱন চলিছে যদিও খালী খালী লগা অনুভৱটোৱে সকলোকে দহিছে ৷ তাতে আকৌ জুবিনৰ মৃত্যুুৰ তদন্তত নিতৌ ভয়ানক তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ৷ জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু যে স্বাভাৱিক নাছিল, বৰঞ্চ ৰহস্যজনক আছিল এই কথা তদন্ত যিমানেই আগবাঢ়ি গৈছে, সিমানেই যেন স্পষ্ট হৈ পৰিছে ৷
বাদ্যযন্ত্ৰী শেখৰৰ কালিৰ বিস্ফোৰক মন্তব্যই হুৱাদুৱা লগালে ৷ সিদ্ধাৰ্থ-শ্যামকানুৱে বিহপান কৰোৱাই জুবিনক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ আনিছে তেওঁ ৷ ইয়াৰ মাজতে আমি জানিব পাৰিছো শেখৰেও জুবিনৰ সৰলতাৰ সুযোগ লৈছিল ৷ জুবিনৰ লগত থকা তথা বাদ্যযন্ত্ৰী, ৰেকৰ্ডিষ্ট শেখৰজ্যোতি গোস্বামীৰ কু-কীৰ্তি উদঙালে জুবিন গাৰ্গৰ বন্ধু তথা ৰাজ্যখনৰ এজন প্ৰসিদ্ধ গীতিকাৰ সুৰকাৰ প্ৰসেনজিৎ লাহনে ।
প্ৰসেনজিৎ লাহনে কয়, “শেখৰজ্যোতি গোস্বামী বহুত সৰু ল’ৰা, আমাৰ বয়স বৰ্তমান পঞ্চাছৰ উৰ্ধৰ, সি আমাতকৈ বহুত সৰু ৷ সি আমাক বহুত জ্বলাকলা খুৱালে ৷ শেখৰজ্যোতি গোস্বামী জুবিন গাৰ্গৰ জোনালীস্থিত ষ্টুডিঅ’ৰ ৰেকৰ্ডিষ্ট হিচাপে আছিল, তাৰ সুবাদতে শেখৰজ্যোতি গোস্বামীয়ে অৰূপ দত্তৰ লগতে বিভিন্নজনৰ পৰা এটা গানৰ বিনিময়ত তিনি পৰা ৫ হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত ধন লৈছিল ৷ দিনটোত জুবিনে কমেও পাঁচটা গানটো গাইছিল, সেই হিচাপত প্ৰতি দিনৰ অংক মিলাই চাওক সি এমাহত কিমান লাখ টকা পায় ? কেৱল সিয়ে নহয়, জুবিনক শ্যামকানু-সিদ্ধাৰ্থহঁতে সোণৰ কণী দিয়া হাঁহ বুলি ভাবিলে ৷”
আনহাতে তেওঁ কয়, “মানুহটো মাৰি পেলালে ৷ যদি শেখৰজ্যোতি গোস্বামী সেই ষ্টুডিঅ’টোৰ ৰেকৰ্ডিষ্ট নহ’লহেঁতেন, আজি জুবিনে গোৱা গীতৰ সংখ্যা লাখ পালেগৈহেঁতেনে ৷ এতিয়া আমি কাৰ গান শুনিম ? মই সুৰ কৰা আৰু লিখা ২০ ৰ পৰা ২২ টা গান জুবিনে গাইছে, সেইসমূহ গীত অসমত বহুত জনপ্ৰিয় ৷ এতিয়া কাৰ কাৰণে গান লিখিম, কাৰ কাৰণে সুৰ কৰিম ? গীটাৰখন, হাৰমনিয়ামখন চুবলৈ মন নোযোৱা হ’ল ৷”
শোকত ভাগি পৰা লাহনে শেখৰ-সিদ্ধাৰ্থ-শ্যামকানুক নৰপিশাচ আখ্যা দিয়ে ৷ অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰক ইহঁতক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ আহ্বান জনাই, যাতে অন্য শিল্পীৰ লগত এনে কাম কৰিবলৈ কোনেও ভৱিষ্যতে সাহস নকৰে । লগতে তেওঁ আহ্বান জনাই যে, যেতিয়ালৈকে জুবিন গাৰ্গে ন্যায় নাপাই, তেতিয়ালৈকে জুবিনৰ ন্যায় কাৰণে যাতে সকলোৱে সামাজিক মাধ্যমত মাত মাতি থাকে ৷
