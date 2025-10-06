জুবিন গাৰ্গৰ গীত গাব বিচৰাসকলকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ
জুবিন গাৰ্গৰ গীত গাব বিচৰাসকলক এক বিশেষ সুবিধা প্ৰদান কণ্ঠশিল্পী দেৱা গীৎচৰ । জুবিন গাৰ্গৰ গীত আজীৱন সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ কৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ ।
গুৱাহাটী : প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ গীতসমূহ জীয়াই ৰখাৰ প্ৰচেষ্টা এগৰাকী কণ্ঠশিল্পী দেৱা গীৎচৰ । জুবিন গাৰ্গৰ গীত গাব বিচৰাসকলক সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ ৰেকৰ্ডিঙৰ কাম কৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কণ্ঠশিল্পী দেৱা গীৎচৰ । শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ পাছতে সামাজিক মাধ্যম যোগে এক পোষ্ট দি এই ঘোষণা কৰিছিল কণ্ঠশিল্পী দেৱা গীৎচে । কেৱল জুবিন গাৰ্গেই নহয়, ভূপেন হাজৰিকা, জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালা, বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভাৰ গীতসমূহ গাব বিচৰাসকলকো কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে প্ৰদান কৰিব এই সুবিধা ।
দেৱা গীৎচে সামাজিক মাধ্যমত দিয়া পোষ্টটোত লিখা আছিল এইদৰে, “বহুতে গান গাব বিচাৰি আছিল মোৰ studio ত । মই কৈছিলোঁ বাচনি কৰিম । এতিয়া আৰু কোনো ধৰণৰ বাচনি নহয় । সকলো আহিবি । চবৰে গান কৰি দিম বিনামূলীয়াকৈ । জুবিন দাৰ গান গাবি, হাজৰিকাৰ গাবি, জ্যোতি-বিষ্ণুৰ গাবি । মুঠতে গাবি যি মন । জুবিন গাৰ্গক হেৰাই যাব নিদিওঁ । অমৰ হৈ থাকিব দাদা । I don't need money...তহঁতে grow কৰ । নিজৰ নিজৰ account ত দিবি গানবোৰ । দাদাৰ অনুষ্ঠানবোৰ শেষ হ'লেই আহিলে হ'ল মোৰ তাত । সকলোৱে গাম দাদাৰ গান ।” ইতিমধ্যে এই প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিছে শিল্পীগৰাকীয়ে । চাংসাৰিৰ সৌৰভ ভৰালীৰ লগতে আৰু দুজনক ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে এই সুবিধা ।
এই সন্দৰ্ভত আমি যোগাযোগ কৰিছিলো কণ্ঠশিল্পীগৰাকীক । তেওঁ জনোৱা অনুসৰি, তেওঁৰ এই পোষ্টটোৰ পাছত বহুজনে তেওঁক যোগাযোগ কৰিছে । ইচ্ছুক ব্যক্তিসকলে জুবিন গাৰ্গৰ গান গালে কোনো ধৰণৰ টকা নালাগে । জুবিন গাৰ্গৰ গীত আজীৱন সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ গাব পাৰিব আৰু গীতসমূহ নিজে আপলোড কৰিব পাৰিব তেওঁলোকৰ নিজৰ প্ৰফাইলত । উল্লেখ্য যে, ভাইমন দা ছবিখনত জুবিন গাৰ্গে কণ্ঠদান কৰা হিয়া দিয়া নিয়াৰ বিখ্যাত হামিংটোত নতুনকৈ কণ্ঠদান কৰিছিল দেৱা গীৎচে ।
