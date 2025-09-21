কমেণ্ট বক্স বন্ধ কৰি শ্যামকানু মহন্তই ফেচবুকত লিখিলে ''শ্ৰদ্ধেয় ৰাইজ...''

কমেণ্ট বক্স বন্ধ কৰি শ্যামকানু মহন্তই ফেচবুকত লিখিলে ''শ্ৰদ্ধেয় ৰাইজ...''
শ্যামকানু মহন্তৰ বিশেষ ফেচবুক প'ষ্ট । নিজকে নিৰ্দোষী সজাবলৈ গৈ লিখিলে দীঘলীয়া প'ষ্ট ।
Published : September 21, 2025 at 6:26 PM IST|
Updated : September 21, 2025 at 6:41 PM IST
গুৱাহাটী: ৰাজ্যবাসী আজি ম্ৰিয়মান, প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গক শেষবাৰৰ বাবে এবাৰ ওচৰৰ পৰা চাবলৈ হেতা-ওপৰা লগাইছে অনুৰাগীয়ে । অসমীয়াৰ কলিজাৰ এফাল জুবিন গাৰ্গৰ অনাকাংক্ষিত বিয়োগৰ পাছতে ৰাইজৰ ক্ষোভৰ উদগীৰণ ঘটিছিল অসমৰ প্ৰতিষ্ঠিত ইভেণ্ট মেনেজাৰ তথা ঔদ্যোগিক হিচাপে পৰিচিত শ্য়ামকানু মহন্তৰ বিৰুদ্ধে ।
শ্যামকানু মহন্ত তথা জুবিন গাৰ্গৰ মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দাখিল কৰা হৈছে এজাহাৰ । ইয়াৰ মাজতে সৰুসজাইত অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে অসমবাসীয়ে মৰমৰ শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি থকাৰ সময়তে ফেচবুকত কমেণ্ট বক্স বন্ধ কৰি নিজকে ধোৱা তুলসীৰ পাত সজাবলৈ চেষ্টা চলালে শ্যামকানু মহন্তই ।
দেওবাৰৰ বিয়লিৰ ভাগত দীঘলকৈ ফেচবুক প'ষ্ট দি একপ্ৰকাৰে তেওঁৰ যে এই ক্ষেত্ৰত কোনো দোষেই নাই তাকেই যেন প্ৰমাণ কৰিব খুজিলে । দুটা অভিযোগৰ উত্তৰ দিলে মহন্তই ।
প্ৰথমতে ছিংগাপুৰলৈ তেওঁ যে জুবিন গাৰ্গক যোৰকৈ নিয়া নাছিল তাকে প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ লিখে, "আমি ২০১৩ চনত নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল আৰম্ভ কৰোতে তেওঁৰেই উপদেশ লৈ আৰম্ভ কৰিছিলো । তেওঁ ৰাজহুৱাভাৱে বহুবাৰ কৈছে যে কানুৰ লগত মিলি মই অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰিছো । দিল্লীত এতিয়ালৈকে ১৩ বাৰৰ প্ৰত্যেক বছৰেই জুবিন গৈছে, মুম্বাইত কৰোতেও গৈছে, বিদেশত হওঁতেও দুবাৰকৈ গৈছে । এনে বহু ভিডিঅ' আছে য'ত জুবিনে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কৈছে যে ভৱিষ্যতে এই অনুষ্ঠানটো আমি বিশ্বৰ বহু ঠাইত কৰিম । এইবাৰ আমি ছিংগাপুৰত কৰিম বুলি জুবিনক কওঁতে অতি প্ৰসন্ন হৈ কৈছিল যে মই গৈ দুটামান গান গাম আৰু লগতে ভাই সন্দীপন আৰু শব্দযন্ত্ৰী শেখৰকো লৈ যাম ।"
দ্বিতীয় অভিযোগ অনুসৰি সাগৰৰ পাৰলৈ যোৱাৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "জুবিন গাৰ্গ যে ছিংগাপুৰৰ অসমীয়া সমাজৰ সৈতে ফুৰিবলৈ গ'ল সেই কথাখিনি আমি কোনেও জনা নাছিলো, গম পোৱা হ'লে নিশ্চয় বাধা দিলোহেঁতেন । কাৰণ আমি বৈঠকলৈ বুলি ওলাই যাওঁতে জুবিন শুই আছিল । বৈঠক চলি থাকোতে কিছু সময়ৰ পাছত সিদ্ধাৰ্থৰ মেচেজ পাওঁ যে জুবিনৰ ডাঙৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে । লগে লগে ভাৰতীয় দূতাবাসৰ উচ্চ পদস্থ বিষয়াক অৱগত কৰো আৰু আমি হাস্পতাললৈ ঢাপলি মেলো ।"
তেওঁ লগতে লিখে, "সেই সময়ত সংবাদ মাধ্যমৰ মোলৈ ফোন আহিছিল, ক'ত হৈছে বা কেনেকৈ হৈছে একো ভালদৰে গম পোৱা নাছিলো । কাৰণ মেডিকেল ইমাৰজেন্সিত সকলো ব্যস্ত আছিল আৰু জাহাজত যোৱা লোকসকলক পুলিচে আটক কৰিছিল । ভাৰতীয় সময়মতে আবেলি ২.৪৪ বজাত ছিংগাপুৰৰ সময় অনুসৰি সন্ধিয়া ৫ বাজি ১৪ মিনিটত দুৰ্ভাগ্যজনক খবৰটো ডাক্তৰে ঘোষণা কৰে । মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় দূতাবাসৰ সৈতে নিয়মিত যোগাযোগত আছিল ।"
নিজৰ যেন একোৱেই দোষ নাই তাকে প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ পুনৰ মহন্তই লিখে, "পাছতহে গম পালো যে জাহাজখন ছিংগাপুৰৰ অসমীয়া সমাজৰ তৰফৰ পৰা জুবিনৰ অতি ঘণিষ্ঠ বন্ধু তন্ময়ে বুক কৰিছিল । জুবিন ছিংগাপুৰত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতো তন্ময়ে দলটোক ছিংগাপুৰ ফুৰাইছিল । সেইদিনা জাহাজখনত ছিংগাপুৰৰ অসমীয়া সমাজৰ প্ৰায় ১২ জন লোক আছিল । জুবিনৰ সংগী আছিল তেওঁৰ অতি মৰমৰ, খুড়াকৰ পুত্ৰ সন্দীপন গাৰ্গ আৰু মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থ আৰু শেখৰ । জাহাজখনত কিছুদুৰ গৈ তেওঁলোক সকলোৱে সাতুঁৰি আছিল । দলটোৱে জনোৱা মতে জুবিনে ভালদৰে সাঁতুৰিব জানে আৰু আৰু সাতুঁৰি থাকোতেই ঘটনাটো ঘটে ।"
ইয়াৰোপৰি তেওঁলোকৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ তদন্ত কৰাৰ আহ্বান জনাই কয় যে তেওঁলোকৰ একো লুকুৱাবলৈ নাই । আনহাতে তেওঁৰ প'ষ্টটোৰ সকলো কথা তথ্য সত্যৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত বুলি দাাবী কৰি আৰক্ষীৰ তদন্তত সম্পূৰ্ণৰূপে সহযোগিতা কৰাৰো আশ্বাস প্ৰদান কৰে শ্যামকানু মহন্তই ।