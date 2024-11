শ্ব' মাষ্ট গ' অন ! পিতৃৰ মৃত্যুৰ খবৰ পায়ো মঞ্চত হাঁহি হাঁহি কৰিবলগীয়া হ'ল প্ৰেমৰ দুৰ্দান্ত অভিনয়

ETV Bharat / entertainment

শ্ব' মাষ্ট গ' অন ! পিতৃৰ মৃত্যুৰ খবৰ পায়ো মঞ্চত হাঁহি হাঁহি কৰিবলগীয়া হ'ল প্ৰেমৰ দুৰ্দান্ত অভিনয়

By ETV Bharat Entertainment Team

মঙলদৈ: ইংৰাজীত এষাৰ কথা আছে- show must go on ! কেতিয়াবা কেতিয়াবা খুব জটিল আৰু কৰুণ মুহূৰ্তত যেন কাৰোবাৰ জীৱনত সত্য প্ৰমাণিত হৈ পৰে এই আপ্তবাক্যশাৰী ! এফালে চিকিৎসালয়ত পিতৃৰ মৃতদেহ ।

আনফালে এই খবৰ পায়ো মঞ্চত দুৰ্ভগীয়া পুত্ৰই হাঁহি হাঁহি কৰিবলগীয়া হৈছে প্ৰেমৰ দুৰ্দান্ত অভিনয় ! এয়াই যেন একোজন শিল্পীৰ জীৱনৰ ৰূঢ় বাস্তৱ !