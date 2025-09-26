আমেৰিকাত প্ৰদৰ্শন হ'ব গৌৰৱ বৰুৱাৰ চুটি ছবি 'দ্য় পাছিং ক্লাউডছ'

আমেৰিকাত প্ৰদৰ্শন হ'ব গৌৰৱ বৰুৱাৰ চুটি ছবি 'দ্য় পাছিং ক্লাউডছ'
২০ সংখ্য়ক তছভীৰ ফিল্ম এণ্ড মাৰ্কেটত প্ৰদৰ্শনৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে অসমীয়া এইখন চুটি ছবি ।
Published : September 26, 2025 at 8:37 PM IST
লখিমপুৰ : অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতৰ বাবে এটা ভাল খবৰ । আমেৰিকাত প্ৰদৰ্শন হ'ব গৌৰৱ বৰুৱাৰ চুটি ছবি 'দ্য় পাছিং ক্লাউডছ'। লখিমপুৰৰ মৈদমীয়াৰ গৌৰব বৰুৱা পৰিচালিত অসমীয়া চুটি ছবিখন আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৱাছিংটনত ২০ সংখ্য়ক তছভীৰ ফিল্ম এণ্ড মাৰ্কেটত প্ৰদৰ্শনৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে । এই মহোৎসৱখন অহা ৮ অক্টোবৰৰ পৰা ১২ অক্টোবৰলৈ চলিব ।
এজন নিবনুৱা যুৱকৰ জীৱনৰ অভাৱ অনাটন, প্ৰেমত প্ৰতাৰণা আদিৰ এক কৰুণ কাহিনীয়ে হৈছে ছবিখনৰ মূল বিষয়বস্তু । ছবিখনৰ কাহিনী প্ৰাণদ্বীপ দস্তিদাৰ আৰু গৌৰৱ বৰুৱাৰ । দুয়োগৰাকীয়ে এই ছবিখন যুটীয়াভাৱে নিৰ্মাণ কৰিছে । ছবিখনৰ মূল চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে সিদ্ধাৰ্থ গোস্বামীয়ে । অনান্য চৰিত্ৰত আছে ড৹ অনুপম কে বৰা, দীপাঞ্জলী বৰপাত্ৰ গোহাঁই, পূৰৱী বুঢ়াগোহাঁই আৰু হীৰক । ফটোগ্ৰাফীত মুখ্য হিচাবে আছে ধ্ৰুৱ । অনান্য কলা-কুশলীসকলে ছবিখনত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছে ।
উল্লেখ্য় যে ইয়াৰ আগতেও গৌৰৱ বৰুৱাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত 'দ্য় চাইলেন্স ইন দ্য় ৱাইণ্ড' নামৰ চুটি ছবিখনে আমেৰিকা, ইটালী আদি দেশৰ কেইবাখনো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত প্ৰদৰ্শিত হৈছিল । এই ছবিখনে বিশেষ সমাদৰো লাভ কৰিছিল । উল্লেখ্য যে গৌৰৱ বৰুৱা বৰ্তমান বেংগালুৰুত এটা বহুজাতিক কোম্পানীত কৰ্মৰত ।
গৌৰৱ বৰুৱা আৰু তেওঁৰ সহযোগীসকলক এনেদৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানৰ অসমীয়া ছবি নিৰ্মাণ কৰি যাবৰ বাবে শুভেচ্ছা তথা উৎসাহ জনাইছে লখিমপুৰৰ ৰাইজে । এই সুখবৰে লখিমপুৰত আনন্দৰ জোৱাৰ তুলিছে । এই সন্দৰ্ভত পৰিচালক গৌৰৱ বৰুৱাই কয়, "এই ছবিখনৰ কলা-কুশলীসকলে যি নিঃস্বাৰ্থভাৱে অন্তৰ উজাৰি কাম কৰিছে তেওঁলোকক আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছো ।"