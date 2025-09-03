হায়দৰাবাদ : বলীউডৰ অভিনেত্ৰী শিল্পা শেট্টী কুন্দ্ৰাৰ জীৱনত শেষ নহয় অশান্তিৰ ৷ এক ৰুক্ষ সময় পাৰ কৰিছে পৰিয়ালটোৱে । শিল্পা আৰু তেওঁৰ স্বামী ৰাজ কুন্দ্ৰাৰ বিৰুদ্ধে আৰ্থিক জালিয়াতিৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷ এই খবৰ ওলোৱাৰ মাত্ৰ কেইদিনমানৰ পিছতে এতিয়া অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ মুম্বাইৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট বাষ্টিয়ান বান্দ্ৰাৰ বন্ধৰ কথা কৰিছে ।
ইনষ্টাগ্ৰামত শিল্পাই ৰেষ্টুৰেণ্টখন বন্ধ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰি এটা টোকা পোষ্ট কৰে । পোষ্টটোত কৃতজ্ঞ আৰু নষ্টালজিক হৈ তেওঁ মনত পেলাই কেনেকৈ এই ৰেষ্টুৰেণ্টখন মুম্বাইৰ সামাজিক আৰু নৈশ জীৱন উদযাপনৰ বাবে মূল স্থান হৈ পৰে ।
তেওঁ লিখিছে, "এই বৃহস্পতিবাৰে এটা যুগৰ অন্ত পৰিল, কিয়নো আমি মুম্বাইৰ অন্যতম চিনাকি গন্তব্যস্থান - বাষ্টিয়ান বান্দ্ৰাক বিদায় দিছো । আমাক অগণন স্মৃতি দিয়া এটা স্থান, অবিস্মৰণীয় ৰাতি আৰু চহৰৰ নৈশ জীৱনক স্মৰণীয় কৰি তোলা ঠাইডোখৰে এতিয়া অন্তিম বাট বুলিছে ।"
অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ইয়াৰ লগতে তেওঁৰ অনুগামীসকলক জনাইছে যে বাষ্টিয়ান বান্দ্ৰা বন্ধ কৰি থকাৰ সময়তে আন এটা আউটলেটৰ জৰিয়তে ৰেষ্টুৰেণ্টখন জীয়াই থাকিব ।
বাষ্টিয়ান বান্দ্ৰা, শিল্পা শ্বেট্টী আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টৰ মালিক ৰঞ্জিত বিন্দ্ৰাৰ সহ-মালিকীস্বত্বত ২০১৬ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুকলি হৈছিল আৰু দ্ৰুতগতিত মুম্বাইৰ অন্যতম পছন্দৰ গন্তব্যস্থান হৈ পৰে । সৃষ্টিশীল সজ্জা, উচ্চমানৰ ডাইনিং আৰু এ-লিষ্টৰ অতিথিৰ বাবে পৰিচিত এই ৰেষ্টুৰেণ্ট চলিত সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে হঠাতে বন্ধ হ’বলৈ ওলাইছে ৷
৬০.৪ কোটি টকাৰ জালিয়াতিৰ গোচৰত জড়িত থকাৰ অভিযোগত ৰাজ কুন্দ্ৰা আৰু শিল্পা শ্বেট্টী তদন্তৰ আওতালৈ অহাৰ সময়তে এই বন্ধৰ খবৰ আহিছে । ব্যৱসায়ী দীপক কোথাৰীয়ে অভিযোগ কৰিছে যে দম্পতীটোৱে তেওঁলোকৰ বন্ধ হৈ যোৱা কোম্পানী বেষ্ট ডিল টিভি প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ জৰিয়তে তেওঁক সামূহিকভাৱে প্ৰতাৰণা কৰিছিল । তেওঁৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত ব্যৱসায় বৃদ্ধিৰ অজুহাতত ২০১৫ চনৰ পৰা ২০২৩ চনলৈ বিনিয়োগ কৰা ধন ব্যক্তিগত খৰচত ব্যয় কৰা বুলি অভিযোগ উঠিছে । এই বিষয়টো এতিয়া মুম্বাই আৰক্ষীৰ অৰ্থনৈতিক অপৰাধ শাখাই (ই অ’ ডব্লিউ) তদন্ত কৰি আছে ।
