বিশ্বৰ আটাইতকৈ ধনী অভিনেতা হিচাপে পৰিগণিত শ্বাহৰুখ খান

১.৪ বিলিয়ন ডলাৰৰ সম্পত্তিৰে কোটিপতি হৈ পৰিল শ্বাহৰুখ ৷ ২০২৫ চনৰ হুৰুণ ইণ্ডিয়া ৰিচ লিষ্টত বিশ্বৰ আটাইতকৈ ধনী অভিনেতা হিচাপে শীৰ্ষস্থান দখল কৰে তেওঁ ।

Shah Rukh Khan Joins Billionaire Club, Becomes World's Richest Actor
বিশ্বৰ আটাইতকৈ ধনী অভিনেতা (Photo: IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 2, 2025

3 Min Read
হায়দৰাবাদ : কোটিপতি ক্লাবত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰিছে বলীউডৰ ছুপাৰষ্টাৰ শ্বাহৰুখ খানে । তিনি দশকৰো অধিক সময় মনোৰঞ্জন জগতত কাম কৰাৰ পাছত, ‘বলীউডৰ বাদশ্বাহ’ হিচাপে পৰিচিত অভিনেতাগৰাকীয়ে এতিয়া ১.৪ বিলিয়ন ডলাৰ (১২,৪৯০ কোটি টকা)ৰ সম্পত্তি গঢ়ি তুলিছে বুলি ১ অক্টোবৰ বুধবাৰে প্ৰকাশ পোৱা হুৰুণ ইণ্ডিয়া ৰিচ লিষ্ট ২০২৫ত প্ৰকাশ পাইছে ।

প্ৰতিবেদনত শ্বাহৰুখৰ আৰ্থিক উত্থানৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা হৈছে ৷ উল্লেখ কৰা হৈছে যে, বলীউডৰ বাদশ্বাহ শ্বাহৰুখ খানে (৫৯) প্ৰথমবাৰৰ বাবে ১২,৪৯০ কোটি টকাৰ ধনেৰে কোটিপতি ক্লাবত যোগদান কৰিছে । এই অভিলেখে তেওঁক ভাৰতৰে আটাইতকৈ ধনী অভিনেতা নহয়, বিশ্বৰ আটাইতকৈ ধনী অভিনেতা হিচাপে গঢ়ি তুলিছে ।

বিগত বছৰৰ তুলনাত শ্বাহৰুখ খানৰ সম্পত্তিৰ যথেষ্ট উত্থান ঘটিছে, হুৰণে তেতিয়া তেওঁৰ সম্পত্তিৰ মূল্য ৮৭ কোটি ডলাৰ বুলি ধৰি লৈছিল । তেওঁৰ নতুন কোটিপতিৰ মৰ্যাদাই তেওঁক টেইলৰ চুইফ্ট (১.৩ বিলিয়ন ডলাৰ), আৰ্নল্ড শ্ব’ৱাৰ্জেনেগাৰ (১.২ বিলিয়ন ডলাৰ), জেৰী ছেইনফেল্ড (১.২ বিলিয়ন ডলাৰ) আৰু চেলেনা গোমেজ (৭২০ মিলিয়ন ডলাৰ)কে ধৰি কেইবাজনো বিশ্বব্যাপী আইকনতকৈ আগত ৰাখিছে ।

ভাৰতৰ ভিতৰত শ্বাহৰুখ খান আৰু অন্যান্য অভিনেতাসকলৰ মাজত ধনৰ ব্যৱধান বহুত বৃদ্ধি পাইছে । তেওঁৰ দীৰ্ঘদিনীয়া ব্যৱসায়িক অংশীদাৰ জুহি চাওলা আৰু তেওঁৰ পৰিয়াল দ্বিতীয় স্থানত আছে আৰু তেওঁৰ আনুমানিক সম্পত্তিৰ পৰিমাণ ৭,৭৯০ কোটি টকা । তিনি নম্বৰ স্থানত ২,১৬০ কোটি টকাৰে বহু পিছ পৰি আছে হৃত্বিক ৰোশন, তাৰ পিছতে আছে কৰণ জোহৰ আৰু অমিতাভ বচ্চন আৰু তেওঁৰ পৰিয়াল ।

তলত হুৰুণ ইণ্ডিয়া ৰিচ লিষ্টত থকা বলীউডৰ তাৰকাৰ সম্পূৰ্ণ তালিকা দিয়া হ’ল :

  • শ্বাহৰুখ খান আৰু তেওঁৰ পৰিয়াল : ১২,৪৯০ কোটি টকা (ৰেড চিলিজ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট)
  • জুহি চাওলা আৰু তেওঁৰ পৰিয়াল : ৭,৭৯০ কোটি টকা (নাইট ৰাইডাৰ্ছ স্প’ৰ্টছ)
  • হৃত্বিক ৰোশন : ২,১৬০ কোটি টকা (এইচ আৰ এক্স - লাইফ ষ্টাইল ব্ৰেণ্ড)
  • কৰণ যশ জোহৰ : ১,৮৮০ কোটি টকা (ধৰ্ম প্ৰডাকশ্যন)
  • অমিতাভ বচ্চন আৰু তেওঁৰ পৰিয়াল : ১,৬৩০ কোটি টকা (বিনিয়োগ/ব্ৰেণ্ড এণ্ডৰছমেণ্ট)

বছৰি এই তালিকা প্ৰকাশ কৰা হুৰুণ ৰিছাৰ্চ ইনষ্টিটিউটে কিং খানৰ আকাশলংঘী সম্পদৰ কাৰণ কেৱল তেওঁৰ চলচ্চিত্ৰ জগতৰ কেৰিয়াৰৰ কথাই কোৱা নাই বৰঞ্চ তেওঁৰ চতুৰ বিনিয়োগৰ কথাও উল্লেখ কৰিছে । অভিনেতাগৰাকীৰ ৰেড চিলিছ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট নামৰ উচ্চ প্ৰদৰ্শনকাৰী প্ৰডাকশ্যন কোম্পানী আৰু ভিএফএক্স হাউছৰ লগতে বিভিন্ন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় লীগত কেইবাটাও ক্ৰিকেট ফ্ৰেঞ্চাইজি বিনিয়োগ আছে । ইয়াৰ উপৰিও মধ্যপ্ৰাচ্যত তেওঁৰ বিলাসী ৰিয়েল এষ্টেট বিনিয়োগ আছে যিয়ে তেওঁৰ ধন-সম্পত্তিত বহু পৰিমাণে অৰিহণা যোগাইছে ।

