ৰেণুকাস্বামী হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰ : অভিনেতা দৰ্শন থুগুদীপাৰ জামিন বাতিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ - RENUKASWAMY MURDER CASE

ৰেণুকাস্বামী হত্যাকাণ্ডৰ অভিনেতা দৰ্শনৰ জামিন বাতিল কৰি শীৰ্ষ আদালতে আইনৰ সন্মুখত সকলো সমান বুলি ৰায় দি কৰ্ণাটকৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশক সমালোচনা কৰে ।

Renukaswamy Murder Case
অভিনেতা দৰ্শন থুগুদীপাৰ জামিন বাতিল (Photo : IANS)
নতুন দিল্লী: ৰেণুকাস্বামী হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰত কৰ্ণাটক চৰকাৰে জামিন প্ৰদান কৰা অভিনেতা দৰ্শন থুগুদীপৰ জামিন বাতিল কৰাৰ বাবে কৰা আবেদনক বৃহস্পতিবাৰে অনুমতি দি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কয় যে “জনপ্ৰিয়তা, ক্ষমতা বা বিশেষাধিকাৰ নিৰ্বিশেষে সকলো ব্যক্তিয়েই সমানে আইনৰ অধীনত থাকে ৷” কৰ্ণাটক উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সিদ্ধান্ত বাতিল কৰিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে । উচ্চ ন্যায়ালয়ে তেওঁক জামিন প্ৰদান কৰাৰ বিপৰীতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই আবেদন নাকচ কৰে ।

ন্যায়াধীশ জে বি পাৰ্দিৱালা আৰু আৰ মহাদেৱানৰ বিচাৰপীঠে কৰ্ণাটক উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ২০২৪ চনৰ ১৩ ডিচেম্বৰৰ দৰ্শন আৰু সহ অভিযুক্তসকলৰ জামিনৰ নিৰ্দেশ বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় । বিগত মাহত বিচাৰপীঠে দুয়োপক্ষৰ যুক্তি শুনি এই নিৰ্দেশ সংৰক্ষিত কৰিছিল ।

ন্যায়াধীশ পাৰ্দিৱালাই কয়- "ৰায়দানটোৱে এক অতি শক্তিশালী বাৰ্তা প্ৰদান কৰে যে অভিযুক্ত যিয়েই নহওক কিয়, অভিযুক্ত যিমানেই ডাঙৰ বা সৰু নহওক কিয়, তেওঁ আইনৰ ওপৰত নহয় ।"

যোৱা বছৰৰ জুন মাহত ৩৩ বছৰীয়া ৰেনুকাস্বামীক অপহৰণ, নিৰ্যাতন আৰু হত্যা কৰাৰ মূল অভিযুক্ত অভিনেতা দৰ্শন থুগুদীপাক কৰ্ণাটক উচ্চ ন্যায়ালয়ে জামিন প্ৰদান কৰাটো ২৪ জুলাইত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অস্বীকাৰ কৰি কয়, “প্ৰতিবাদী অভিযুক্ত ব্যক্তিজনক দিয়া জামিন বাতিল কৰা হৈছে ৷ সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক অভিযুক্তক তৎক্ষণাত জিম্মাত ল’বলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ৷”

শুনানিৰ সময়ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এই নিৰ্দেশক লৈ আপত্তি প্ৰকাশ কৰে ৷ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আন গোচৰতো এনে আদেশ দিয়ে নেকি বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি কয় যে তেওঁলোকে যাতে এনে ভুলৰ পুনৰাবৃত্তি নকৰে । উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এইটোও কয় যে, এই গোচৰত প্ৰাথমিকভাৱে ন্যায়িক ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ হৈছিল । নিম্ন আদালতৰ ন্যায়াধীশৰ এনে ভুল হয়তো এতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য হ’ব পাৰে, কিন্তু উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশে এনে ভুল কৰাটো ঠিক নহয় ।

২০২৪ চনৰ ৯ জুনত অট’ৰিক্সা চালক ৩৩ বছৰীয়া ৰেনুকাস্বামীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল । ২০২৪ চনৰ ১৩ ডিচেম্বৰত উচ্চ ন্যায়ালয়ে অনুৰাগী ৰেণুকাস্বামীৰ হত্যাকাণ্ডৰ অভিযোগত অভিনেতা দৰ্শনকে ধৰি বাকীসকলৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰে । ২০২৪ চনৰ ৮ জুনত এই হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগত ১১ জুনত দৰ্শনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল । এই ঘটনাৰ মূল কাৰণ হৈছে অভিনেতাগৰাকীৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তি গৌড়ালৈ প্ৰেৰণ কৰা অশ্লীল বাৰ্তা ।

ইয়াৰ পূৰ্বে দৰ্শনক বেংগালুৰুৰ পৰপ্পানা অগ্ৰহৰা কাৰাগাৰত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল যদিও আন কয়দীৰ সৈতে জিৰণি লৈ থকা ফটো ভাইৰেল হোৱাৰ পিছত তেওঁক বেল্লাৰী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ বদলি কৰা হয় । ২০২৪ চনৰ ৩০ অক্টোবৰত দৰ্শনে চিকিৎসাৰ ভিত্তিত ৬ সপ্তাহৰ বাবে অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন লাভ কৰে । পিছত উচ্চ ন্যায়ালয়ে ডিচেম্বৰ মাহত তেওঁৰ লগতে অন্যান্য অভিযুক্তৰ নিয়মীয়া জামিন মঞ্জুৰ কৰে ।

