ETV Bharat

টেলিভিছন জগতৰ অভিনেত্ৰী দীপিকা কক্কৰে যুঁজি আছে এক গুৰুতৰ ৰোগৰ সৈতে, বিচাৰিছে সকলোৰে শুভাকামনা - DIPIKA KAKAR STAGE 2 LIVER CANCER

কেন্সাৰৰ সৈতে যুঁজিছে অভিনেত্ৰী দীপিকা কক্কৰে ( Photo : IANS )

Published : May 28, 2025 at 12:46 PM IST

হায়দৰাবাদ: মনোৰঞ্জন জগতৰ পৰা আহিছে এটা দুখজনক খবৰ ৷ টেলিভিছন জগতৰ মোহময়ী তথা জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী দীপিকা কক্কৰ আক্ৰান্ত হৈছে লিভাৰ কেন্সাৰত ৷ ইনষ্টাগ্ৰামত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁৰ স্বাস্থ্য সন্দৰ্ভত কিছু কথা লিখি এই বিষয়ে সকলোকে অৱগত কৰে ৷ দীপিকা কক্কৰে উল্লেখ কৰা অনুসৰি তেওঁৰ লিভাৰ কেন্সাৰ দ্বিতীয় ষ্টেজত আছে ৷ সামাজিক মাধ্যমত এই খবৰটো বিয়পি পৰাৰ লগে লগে দীপিকাৰ অনুৰাগীসকল চিন্তিত হৈ পৰিছে ৷ সকলোৱে তেওঁৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰি ইশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্খনা জনাইছে ৷ শব্দৰ জৰিয়তে অভিনেত্ৰীগৰাকীলৈ মৰম আৰু সাহস পঠিয়াইছে অনুৰাগীয়ে ৷ বিখ্যাত অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ কিছুদিন পূৰ্বে লিভাৰত টিউমাৰ ধৰা পৰিছিল । চিটি স্কেন আৰু তেজ পৰীক্ষাৰ পিছত চিকিৎসকে কয় যে এই টিউমাৰটো দৰাচলতে দ্বিতীয় ষ্টেজ মালিগনাণ্ট ৷ অতি সোনকালে অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিব লাগিব । ছ'চিয়েল মিডিয়াত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে মুকলিকৈ সকলো কথা উল্লেখ কৰে ৷

