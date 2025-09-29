ETV Bharat / entertainment

মোৰ এতিয়াও এনেকুৱা লাগে যেন সি আমাৰ মাজতে আছে: সৰ্বানন্দ সোণোৱাল

জীয়াই থাকোতে হয়তো মানুহে ইমান ভবা নাছিল, কিন্তু এতিয়া মানুহে বাৰুকৈ উপলব্ধি কৰিছে... সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ৷

SARBANANDA SONOWAL VISITs ZUBEEN garg adya shraddha says singer's legacy will continue
সৰ্বানন্দ সোণোৱাল (Photo : ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 29, 2025 at 10:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: অসমবাসীৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধৰ দিনটোত মহানগৰীৰ কাহিলীপাৰাৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ প্ৰতিচ্ছবিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে । লগতে শিল্পীগৰাকীৰ বিদেহ আত্মাই চিৰশান্তি লাভৰ কামনা কৰে । ইয়াৰ লগতে জুবিনৰ শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গক দেখা কৰি দুখৰ সমভাগী হৈ গভীৰ সমবেদনা জনাই সোণোৱালে ।

মৰমৰ শিল্পীগৰাকীৰ পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত কয়, "জুবিন গাৰ্গ এতিয়াও যেন আমাৰ মাজতে আছে । জুবিন গাৰ্গৰ অৱদান অসমীয়া জাতিয়ে কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে । জুবিন বিশ্বৰ সংগীত জগতৰ উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ হিচাপে আজি বিশ্ববাসীয়ে উপলব্ধি কৰিছে । জুবিন আমাৰ মাজত সদায় থাকিব । জুবিনে সকলো শ্ৰেণীৰ বাবে নিষ্ঠা সহকাৰে কাম কৰিছিল । জুবিনৰ অমৰ সৃষ্টি যুগে যুগে অমৰ হৈ থাকিব । জুবিনৰ আদৰ্শ হৈছে মূল্যবোধ, মানৱতা, ভাতৃত্ববোধৰ । জুবিন য'তে থাকে শান্তিত থাকক, মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ ।”

সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ভাষ্য (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে আৰু কয়, “জুবিন জীয়াই থাকোতে হয়তো মানুহে ইমান ভবা নাছিল, কিন্তু এতিয়া মানুহে বাৰুকৈ উপলব্ধি কৰিছে । জুবিন সদায় মহান, জুবিনে সদায় মানবতাৰ গীত গাই যাব ।”

জুবিন গাৰ্গৰ লগত থকা সম্পৰ্কৰ কথা সুঁৱৰি তেওঁ কয়, "জুবিন গাৰ্গৰ লগত মই সদায় ঘৰুৱাভাৱে আছিলো । জুবিনে মোক সৰ্বাদা বুলি মাতিছিল । সৰ্বাদা সৰ্বাদা বুলি অন্তৰংগ আলাপ কৰিছিল ।"

SARBANANDA SONOWAL VISITs ZUBEEN garg adya shraddha says singer's legacy will continue
সৰ্বানন্দ সোণোৱাল (Photo : ETV Bharat Assam)

আনহাতে SIT ৰ তদন্ত সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে । ঘটনাটোৰ শক্তিশালী তদন্ত হওক । দোষীক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰক ।"

লগতে পঢ়ক : জুবিন গাৰ্গৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধত অনুৰাগীৰ মাজত কুঁহিয়াৰ বিলালে মানস ৰবীনে

For All Latest Updates

TAGGED:

SARBANANDA SONOWALON ZUBEEN GARGজুবিন গাৰ্গৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধZUBEEN GARG DEATHZUBEEN GARG NEWSZUBEEN GARG ADYA SHRADDHA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.