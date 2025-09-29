মোৰ এতিয়াও এনেকুৱা লাগে যেন সি আমাৰ মাজতে আছে: সৰ্বানন্দ সোণোৱাল

মোৰ এতিয়াও এনেকুৱা লাগে যেন সি আমাৰ মাজতে আছে: সৰ্বানন্দ সোণোৱাল
জীয়াই থাকোতে হয়তো মানুহে ইমান ভবা নাছিল, কিন্তু এতিয়া মানুহে বাৰুকৈ উপলব্ধি কৰিছে... সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ৷
গুৱাহাটী: অসমবাসীৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধৰ দিনটোত মহানগৰীৰ কাহিলীপাৰাৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ প্ৰতিচ্ছবিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে । লগতে শিল্পীগৰাকীৰ বিদেহ আত্মাই চিৰশান্তি লাভৰ কামনা কৰে । ইয়াৰ লগতে জুবিনৰ শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গক দেখা কৰি দুখৰ সমভাগী হৈ গভীৰ সমবেদনা জনাই সোণোৱালে ।
মৰমৰ শিল্পীগৰাকীৰ পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত কয়, "জুবিন গাৰ্গ এতিয়াও যেন আমাৰ মাজতে আছে । জুবিন গাৰ্গৰ অৱদান অসমীয়া জাতিয়ে কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে । জুবিন বিশ্বৰ সংগীত জগতৰ উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ হিচাপে আজি বিশ্ববাসীয়ে উপলব্ধি কৰিছে । জুবিন আমাৰ মাজত সদায় থাকিব । জুবিনে সকলো শ্ৰেণীৰ বাবে নিষ্ঠা সহকাৰে কাম কৰিছিল । জুবিনৰ অমৰ সৃষ্টি যুগে যুগে অমৰ হৈ থাকিব । জুবিনৰ আদৰ্শ হৈছে মূল্যবোধ, মানৱতা, ভাতৃত্ববোধৰ । জুবিন য'তে থাকে শান্তিত থাকক, মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ ।”
তেওঁ লগতে আৰু কয়, “জুবিন জীয়াই থাকোতে হয়তো মানুহে ইমান ভবা নাছিল, কিন্তু এতিয়া মানুহে বাৰুকৈ উপলব্ধি কৰিছে । জুবিন সদায় মহান, জুবিনে সদায় মানবতাৰ গীত গাই যাব ।”
জুবিন গাৰ্গৰ লগত থকা সম্পৰ্কৰ কথা সুঁৱৰি তেওঁ কয়, "জুবিন গাৰ্গৰ লগত মই সদায় ঘৰুৱাভাৱে আছিলো । জুবিনে মোক সৰ্বাদা বুলি মাতিছিল । সৰ্বাদা সৰ্বাদা বুলি অন্তৰংগ আলাপ কৰিছিল ।"
আনহাতে SIT ৰ তদন্ত সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে । ঘটনাটোৰ শক্তিশালী তদন্ত হওক । দোষীক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰক ।"
