মুম্বাই : বলীউডৰ ছুপাৰষ্টাৰ ছলমান খানক দেখা যাব ‘ইণ্ডিয়াছ মষ্ট ফেয়াৰলেছ ৩’ উপন্যাসৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত এখন দেশপ্ৰেমমূলক চিনেমাত । ইয়াত ছলমানে বাস্তৱ জীৱনৰ নায়ক কৰ্ণেল বি সন্তোষ বাবুৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিব । কৰ্ণেল বি সন্তোষ বাবুৰ বিষয়ে সকলো জানো আহক…
বিক্কুমল্লা সন্তোষ বাবুৰ জন্ম হৈছিল ১৯৮৩ চনৰ ১৩ ফেব্ৰুৱাৰীত অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ সূৰ্যপেটত । তেওঁৰ পিতৃ বিক্কুমল্ল উপেন্দ্ৰ ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত মেনেজাৰ আছিল । মাকৰ নাম মঞ্জুলা । মাক-দেউতাকৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ আছিল তেওঁ ।
সন্তোষে মানচেৰিয়েল জিলাৰ লাক্সেটীপেটৰ শ্ৰী সৰস্বতী শিশু মন্দিৰত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা পঞ্চম শ্ৰেণীলৈ অধ্যয়ন কৰিছিল । ইয়াৰ পিছত বিজয়নগৰ জিলাৰ কোৰুকোণ্ডাত থকা সৈনিক স্কুলত ভৰ্তি হৈ স্কুলীয়া শিক্ষা সমাপ্ত কৰে । ২০০৯ চনত সন্তোষীৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় সন্তোষ । তেওঁলোকৰ দুটা সন্তান আছে ।
২০২০ চনৰ গালৱান সংঘাতৰ সময়ত কৰ্ণেল সন্তোষ বাবুৱে ১৬ বিহাৰ ৰেজিমেণ্টৰ নেতৃত্ব দিছিল । ২০২০ চনৰ ১৪ জুনত গালৱান উপত্যকাত সংঘৰ্ষৰ সময়ত চীনৰ সেনাৰ সৈতে মুখামুখি হোৱা ভাৰতীয় জোৱানক নেতৃত্ব দি কৰ্ণেল সন্তোষ বাবু শ্বহীদ হয় ।
গালৱানত কি হৈছিল
সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি, ২০২০ চনৰ ১৪ জুনত ভাৰত আৰু চীনৰ মাজত হোৱা পাৰস্পৰিক চুক্তি উলংঘা কৰি চীনৰ সৈন্যই এল এ চি (Line of Actual Control)ত তম্বু স্থাপন কৰিছিল । কৰ্ণেল বিক্কুমল্লা সন্তোষ বাবুৱে চীনা সৈন্যৰ সৈতে আলোচনা আৰম্ভ কৰাৰ চেষ্টা চলাই যদিও পৰিস্থিতি হিংসাত্মক হৈ পৰে, যাৰ ফলত দুয়োপক্ষৰ জোৱানৰ মাজত হতাহতি হয় ।
মূৰত গুৰুতৰ আঘাত পোৱাৰ পিছতো কৰ্ণেল বাবুৱে সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিছিল, তেওঁৰ সৈন্যসকলক শেষ উশাহলৈকে যুঁজিবলৈ প্ৰেৰণা দিছিল । আন ২০ জন ভাৰতীয় জোৱানৰ সৈতে তেওঁ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ মৃত্যুবৰণ কৰে । ২০২০ চনৰ ১৮ জুনত তেওঁৰ মৃতদেহ সম্পূৰ্ণ সামৰিক সন্মানেৰে দাহ কৰা হয় ।
মহাবীৰ চক্ৰৰে সন্মানিত
চীনৰ পিপলছ লিবাৰেশ্যন আৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধত শ্বহীদ হোৱা ভাৰতীয় জোৱানসকলৰ ভিতৰত তেওঁ আছিল । মৰণোত্তৰভাৱে ২০২১ চনত ভাৰতৰ দ্বিতীয় সৰ্বোচ্চ যুদ্ধকালীন বীৰত্ব বঁটা মহাবীৰ চক্ৰৰে সন্মানিত কৰা হয় তেওঁক ।
বেটেল অফ গালৱানৰ বিষয়ে
বেটল অৱ গালৱান এখন উপন্যাসৰ আধাৰত ৰচনা কৰা হৈছে ৷ সুৰেশ নাইৰ, চিন্তন গান্ধী আৰু চিন্তন শ্বাহৰ দ্বাৰা লিখা হৈছে । ইয়াৰ পৰিচালনা কৰিছে অপূৰ্ব লখিয়াই। লাডাখ আৰু মুম্বাইত ৭০ দিনীয়া শ্বুটিঙৰ বাবে ছলমানে শীঘ্ৰেই যোগদান কৰিব ।
অপূৰ্ব লখিয়াৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত ছবিখনত ছলমান খানৰ সৈতে দেখা যাব চিত্ৰংগদা সিঙক । তেওঁলোকৰ উপৰিও জেন শ্ব’, অংকুৰ ভাটিয়া, হৰ্শিল শ্বাহ, হীৰা সোহল, অভিলাষ চৌধুৰী আৰু বিপিন ভৰদ্বাজৰ দৰে শিল্পীকো দেখিবলৈ পোৱা যাব ।
