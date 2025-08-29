হায়দৰাবাদ : প্ৰতি বছৰে উৎসাহেৰে গণেশ চতুৰ্থী উদযাপন কৰা বলীউডৰ ছুপাৰষ্টাৰ ছলমান খানে এইবাৰো পুনৰবাৰ পৰিয়াল আৰু ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধৱীৰ সৈতে প্ৰাৰ্থনা, আৰতি, উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ মাজত নিজকে বিলীন কৰি দিয়ে । এইবাৰ ছুপাৰষ্টাৰগৰাকীয়ে গণপতি দৰ্শনৰ বাবে মুম্বাইস্থিত ৰাজনীতিবিদ ৰাহুল কানালৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰে ।
আকৰ্ষণীয় কথাটো হ’ল তেওঁৰ চাৰিওফালে থকা গধুৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা, কিয়নো অভিনেতাগৰাকীয়ে বহু কেইটা গুৰুতৰ ভাবুকি লাভ কৰিছে । ছ’চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰা ভিডিঅ’ত দেখা গৈছে যে ছলমানে Z+ ৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু আৰক্ষী বিষয়াৰ সৈতে গণপতি দৰ্শনত উপস্থিত হৈছে ।
নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ কটকটীয়া আবেষ্টনিৰ মাজতো ছলমান শান্ত হৈ থকা দেখা যায় । তেওঁ পাতল নীলা ৰঙৰ ডেনিম জিন্সৰ সৈতে ধূসৰ ৰঙৰ টি-চাৰ্ট এটা যোৰ কৰি পিন্ধে ।
কেৱল দৰ্শনতেই গণেশ চতুৰ্থী উদযাপনৰ অন্ত পৰা নাছিল । পিছত সন্ধিয়া ছলমান খান গণেশ বিসৰ্জনৰ বাবেও উপস্থিত হয়, য’ত তেওঁৰ আনন্দময় মনোভাৱ সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰকাশ পায় ।
অনলাইনত দ্ৰুতগতিত ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅ’সমূহত অভিনেতাগৰাকীয়ে তেওঁৰ পৰিয়াল আৰু বন্ধু-বান্ধৱীৰ সৈতে নাচি থকা দেখা গৈছে । উদযাপনৰ সময়ত তেওঁৰ কাষত আছিল তেওঁৰ ভগ্নী অৰ্পিতা খান শৰ্মা । এই উৎসৱত আয়ুষ শৰ্মা, ঘনিষ্ঠ বন্ধু জহীৰ ইকবাল আৰু অভিনেত্ৰী সোণাক্ষী সিনহাইও অংশগ্ৰহণ কৰে ।
বহু অনুৰাগীয়ে উৎসৱ উপভোগ কৰি নিজৰ সুখ ফিল্টাৰ নকৰাকৈ প্ৰকাশ কৰাৰ বাবে ছলমানক শলাগ লয় । কৰ্মক্ষেত্ৰত, ছলমান খানৰ বাবে ২০২৫ বৰ্ষটো এতিয়ালৈকে মিশ্ৰিত বছৰ হিচাপে গণ্য কৰিব পাৰি । তেওঁৰ শেষ মুক্তি আছিল ছিকন্দৰ ।
এতিয়া তেওঁ পৰৱৰ্তী ছবি বেটেল অফ গালৱানক লৈ ব্যস্ত হৈ আছে, য’ত চিত্ৰংগদা সিঙেও অভিনয় কৰিছে। লগতে বিগ বছ 19-ও আৰম্ভ হৈছে ৷
