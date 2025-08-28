ETV Bharat / entertainment

ছলমান খানৰ ঘৰলৈ আহিল গণপতি বাপ্পা, আৰতি কৰিছে খোদ ভাইজানে - SALMAN KHAN GANPATI AARTI

সমগ্ৰ পৰিয়ালৰ সৈতে নিজ ঘৰত গণেশ আৰতি পৰিবেশন কৰা দেখা গৈছে ছলমান খানে ।

SALMAN KHAN
আৰতি কৰিছে খোদ ‘ভাইজান’এ (Photo : IANS/ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 28, 2025 at 11:54 AM IST

হায়দৰাবাদ : এই বৰ্ষৰ গণেশ চতুৰ্থীত গণেশ জী ছলমান খানৰ ঘৰলৈও আহিল ৷ ছলমান খানে পৰিয়ালসহ নিজৰ ঘৰত আসন পাতি বহাইছে গণপতি বাপ্পাক । ২৭ আগষ্টৰ নিশা ছলমান খানে নিজৰ ঘৰৰ পৰাই গণেশ বন্দনা আৰু আৰতিৰ ভক্তিমূলক ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰে ।

এই ভিডিঅ’টোত ছলমান খানক সমগ্ৰ পৰিয়ালৰ সৈতে গণেশ আৰতি পৰিৱেশন কৰা দেখা গৈছে । ছলমান খানে নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টত এই ভিডিঅ’টো শ্বেয়াৰ কৰিছে, যিটো ভিডিঅ’ই তেওঁৰ অনুৰাগীৰ মাজত চৰ্চা লাভ কৰিছে ।

ছলমান খানে নিজৰ ঘৰ গেলেক্সীৰ পৰা শ্বেয়াৰ কৰা গণেশ বন্দনাৰ ভিডিঅ’টোত তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লগতে আত্মীয়কো দেখা গৈছে । ভিডিঅ’টোত চেলিম খান, সুশীলা চক্ৰ, আৰবাজ খান, ছোহেইল খান আৰু লগতে তেওঁৰ ভগ্নী আলবীৰাকো গণেশ আৰতি কৰা দেখা গৈছে । গোটেই ঘৰখনতে প্ৰতিধ্বনিত হৈ আছে গণপতি বাপ্পা মৌৰ্য ।

ছলমান খানৰ এই ভিডিঅ’টো ১৫ লাখৰো অধিক অনুৰাগীয়ে পছন্দ কৰিছে আৰু কমেণ্ট বক্সত গণপতি বাপ্পা মৌৰ্য লিখি উৎসৱৰ মধুৰ ধ্বনি চাৰিওফালে বিয়পাই দিছে ৷

ছলমান খানৰ এই ভিডিঅ’টোত এজন ব্যৱহাৰকাৰীয়ে লিখিছে, “গণপতি বাপ্পা আমাৰ ঘৰলৈও আহক ।” অনুৰাগীৰ লগতে বহু চেলেব্ৰিটীয়েও এই ভিডিঅ’টোত মন্তব্য কৰি ছলমান খানক গণেশ চতুৰ্থীৰ শুভেচ্ছা জনাইছে ।

ছলমান খানৰ কাৰ্য তালিকাৰ কথা ক’বলৈ গ’লে আজিকালি তেওঁ বিগ বছ ১৯ৰ সৈতে তেওঁৰ আগন্তুক ছবি “বেটেল অফ গালৱান”ৰ শ্বুটিং কৰি আছে । শেহতীয়াকৈ ছলমানে ছবিখনৰ শ্বুটিং আৰম্ভ কৰিছে ৷ ছবিখনৰ প্ৰথম ছেটটো লাডাখত স্থাপন কৰা হৈছিল, য’ৰ পৰা ছবিখনৰ পৰিচালক অপূৰ্ব লখিয়াই ছবি শ্বেয়াৰ কৰিছিল ।

লগতে পঢ়ক : ‘বেটেল অফ গালৱান’ৰ প্ৰকৃত নায়ক কৰ্ণেল বি সন্তোষ বাবুৰ চৰিত্ৰত ছলমান খান

TAGGED:

SALMAN KHAN GANPATI AARTI VIDEOই টিভি ভাৰত অসমSALMAN KHAN BIGBOSS19GANESH CHATURTHI 2025SALMAN KHAN GANPATI AARTI

