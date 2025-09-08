ETV Bharat / entertainment

সাহিত্য চৰ্চা কেন্দ্ৰ, অসমৰ সাহিত্য আৰু ৰাজেন পাম শিল্পী বঁটা ঘোষণা

লেখিকা মনীষা শৰ্মা আৰু গায়িকা সুলেখা বসুমতাৰীলৈ ২০২৫ বৰ্ষৰ সাহিত্য আৰু ৰাজেন পাম শিল্পী বঁটা ৷

Sahitya Charcha Kendra, Assam announces Literature and Rajen Palm Artist Award
সাহিত্য আৰু ৰাজেন পাম শিল্পী বঁটা প্ৰাপক (Photo : ETV Bharat Assam)
গুৱাহাটী : সাহিত্য চৰ্চা কেন্দ্ৰ, অসমে প্ৰতি বছৰে অসমৰ দুগৰাকীকৈ ব্যক্তিক তেখেতসকলৰ সাহিত্য আৰু শিল্প সাধনাৰ স্বীকৃতি হিচাপে ‘সাহিত্য বঁটা’ আৰু ‘ৰাজেন পাম শিল্পী বঁটা’ প্ৰদান কৰি আহিছে ৷

২০২৫ বৰ্ষৰ সাহিত্য চৰ্চা কেন্দ্ৰৰ সাহিত্য বঁটা আৰু ৰাজেন পাম শিল্পী বঁটাৰ নাম আজি ঘোষণা কৰে কেন্দ্ৰৰ সভাপতি কুমাৰ দীপক দাসে ৷ সভাপতিগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰা মতে সাহিত্য চৰ্চা কেন্দ্ৰ, অসমৰ সাহিত্য বঁটা ২০২৫ বৰ্ষৰ বাবে মনোনীত কৰা হয় গোৱালপাৰা জিলাৰ হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাতক বিষয় হিচাপে লৈ লিখা উপন্যাস ‘হাতী আৰু ফান্দী’ৰ বাবে মনীষা শৰ্মাক ৷

আনহাতে বড়ো গীতৰ জনপ্ৰিয় শিল্পী তথা কোকিলকণ্ঠী গায়িকা সুলেখা বসুমতাৰীক ২০২৫ বৰ্ষৰ ‘ৰাজেন পাম শিল্পী বঁটা’ৰে সন্মানিত কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ৷

বঁটাপ্ৰাপক দুগৰাকীৰ নাম ঘোষণা কৰাৰ লগতে সাহিত্য চৰ্চা কেন্দ্ৰৰ সভাপতি কুমাৰ দীপক দাসে দুয়োগৰাকী বঁটা প্ৰাপকলৈ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে ৷ অহা ২৮ ছেপ্টেম্বৰ দেওবাৰে আজাৰাত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ‘শৰতৰ দুপৰীয়া’ অনুষ্ঠানত এই বঁটা দুটি আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰাপকৰ হাতত তুলি দিয়া হ’ব বুলি সাহিত্য চৰ্চা কেন্দ্ৰৰ যুটীয়া সম্পাদক ড॰ ভৱেশ দাসে সাংবাদিকক জানিবলৈ দিয়ে ৷

