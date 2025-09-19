ৰাছিয়াৰ বিশ্ব যুৱ মহোৎসৱত ঢোল-পেঁপাই টানিছে বিদেশীক
ৰাছিয়াত গুমগুমাইছে অসমৰ ঢোলে । পেঁপাৰ টিহিঁটি সুৰত মতলীয়া বিশ্ব যুৱ সমাজ । বিদেশী ৰমণীয়ে বজাইছে ঢোল ।
লখিমপুৰ: ৰাছিয়াৰ নিঝনি চহৰত অসমীয়াৰ ঢোলৰ গুমগুমনি । পেঁপাৰ টিহিঁটি টিহিঁটি সুৰ । বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশৰ শ শ যুৱক-যুৱতীয়ে ৰ লাগি চাইছে । নাচিছে ঢোলৰ চেৱত । ৰ’ব নোৱাৰি বিদেশী ৰমণীয়ে কান্ধত ঢোল তুলি বজালে বিহুৰ চেও ।
ৰাছিয়াৰ নিঝনি চহৰত অনুষ্ঠিত বিশ্ব যুৱ মহোৎসৱত সৃষ্টি হৈছে এনে পৰিৱেশৰ । বিদেশী ৰমণীয়ে কান্ধত ঢোল লৈ তুলিছে লহৰ । বিশ্ব যুৱ মহোৎসৱত অসমীয়াৰ স্বাভিমানৰ মুৰ্ত প্ৰকাশ ।
ৰাছিয়াৰ নিঝনি নভগড়দ চহৰ । চহৰখনৰ বাটে-পথে অসমীয়াৰ স্বাভিমানৰ মূৰ্ত প্ৰকাশ ঘটিছে । কান্ধত ঢোল লৈ লহৰ তুলিছে বিদেশী ৰমণীয়ে । ঢোলৰ চেৱত উন্মনা হৈ নাচি বাগি আপোন পাহৰা বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশৰ যুৱক-যুৱতী । লিৰিকি বিদাৰি চাইছে অসমীয়াৰ গৰ্ব ঢোল-পেঁপাক । চাইছে অসমীয়াৰ স্বাভিমানৰ প্ৰতীক গামোচা, ধুতি আদিক ।
ঢোলৰ শব্দ, পেঁপাৰ টিহিঁটি টিহিঁটি সুৰত বিমোহিত বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশৰ যুৱক-যুৱতীসকল । ৰাছিয়াত অসমীয়াৰ এনে স্বাভিমানক প্ৰকট কৰিছে লখিমপুৰৰ এজন যুৱকে । তেওঁঁৰ নাম হেমন্ত বেজ । পেচাত এগৰাকী সাংবাদিক হেমন্তই ৰাছিয়াৰ নিঝনি নভগড়দ চহৰত ১৭ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ২১ ছেপ্টেম্বৰলৈকে অনুষ্ঠিত হোৱা বিশ্ব যুৱ মহোৎসৱত অংশগ্রহণ কৰিবলৈ যায় । পিছে এগৰাকী অসমীয়া হিচাপে তেওঁঁ ঢোল-পেঁপা, ধুতি-গামোচা লগত নিবলৈ নাপাহৰিলে । বিশ্বৰ যুৱ বন্ধুসকলৰ আগত অসম আৰু অসমীয়াৰ স্বাভিমানক উপস্থাপন কৰিবলৈ তেওঁঁ লগত লৈ যায় এই সম্পদসমূহ ।
যুৱ মহোৎসৱ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে তেওঁ অসমীয়াৰ পৰম্পৰাগত সাজ-পোচাক পৰিধান কৰে । কান্ধত ঢোল, হাতত পেঁপা । ঢোল বজাই বলিয়া কৰিলে বিদেশী ৰমণীক । পেঁপাৰ সুৰত সকলোকে কৰিলে মতলীয়া । হেমন্তৰ ঢোলৰ চেৱত, পেঁপাৰ সুৰত নাচিলে বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশৰ যুৱক-যুৱতীসকলে । উৎসুকতা ধৰি ৰাখিব নোৱাৰি বিদেশী ৰমণীয়ে কান্ধত তুলি ল’লে ঢোল । জনা নজনাকৈ ঢোলত মাৰিলে চাপৰ । ৰাছিয়াৰ নিঝনি নভগড়দ চহৰত এনেদৰেই অসম তথা অসমীয়াক আকৌ এবাৰ গৰ্বিত কৰিলে লখিমপুৰীয়া যুৱক হেমন্ত বেজে ।
ৰাছিয়াৰ পৰা হেমন্তই অনুভৱ প্ৰকাশ কৰি কয়-
“ৰাছিয়াৰ নিঝনি নভগড়দ চহৰত অনুষ্ঠিত হোৱা বিশ্ব যুৱ মহোৎসৱত বিশ্বৰ ১৭০ খন দেশৰ যুৱ প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্রহণ কৰিছে । বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশৰ এহেজাৰ আৰু ৰাছিয়াৰ এহেজাৰ প্ৰতিনিধিয়ে এই মহোৎসৱত অংশগ্রহণ কৰিছে । ভাৰতৰ পৰা আমি ৩০/৪০ জন মানে অংশগ্রহণ কৰিছো । সংবাদ, উদ্ভাবনী, শিল্প, সাহিত্য আদি বিভিন্ন ক্ষেত্রত দক্ষতাৰ পৰিচয় দিয়া তথা নিৰ্বাচিত যুৱ প্ৰতিনিধিয়ে এই মহোৎসৱত অংশগ্রহণ কৰিছে । মই এই মহোৎসৱলৈ আহি অসমীয়াৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিক বিশ্বৰ আগত কিঞ্চিত পৰিমাণে হ’লেও তুলি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো ।”
হেমন্তৰ এনে প্ৰচেষ্টাৰ ফলতে এতিয়া ৰাছিয়াৰ নিঝনি নভগড়দ চহৰত গুমগুমাইছে অসমীয়াৰ ঢোলে । পেঁপাৰ তিহিতি তিহিতি সুৰ ৰ লাগি শুনিছে বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশৰ যুৱ প্ৰতিনিধিয়ে । বজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে অসমীয়াৰ স্বাভিমানৰ প্ৰতীক ঢোল পেঁপাক । এইয়া জাতিটোৰ বাবে অন্য এক গৌৰৱ ।
