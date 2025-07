ETV Bharat / entertainment

ছবিগৃহলৈ আহিয়েই আছে দৰ্শক; দ্বিতীয় সপ্তাহটো সগৌৰৱে দৌৰিছে ৰুদ্ৰ - RAVI SARMA MOVIE RUDRA

অসমীয়া ছবি ৰুদ্ৰৰ এটি দৃশ্য ( Photo : screengrab from YT )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : July 5, 2025 at 10:27 AM IST | Updated : July 5, 2025 at 11:34 AM IST 2 Min Read

গুৱাহাটী : মুক্তিৰ দ্বিতীয় সপ্তাহত ভৰি দিলে সদ্য মুক্তিপ্ৰাপ্ত বহু প্ৰত্যাশিত অসমীয়া ছবি ‘ৰুদ্ৰ’ই । মুক্তিৰ প্ৰথম সপ্তাহত দৰ্শকৰ পৰা লাভ কৰা অভূতপূৰ্ব সহাঁৰিৰ পাছত এতিয়াৰ পৰা দ্বিতীয় সপ্তাহৰ বাবে ছবিগৃহত চলিব ‘ৰুদ্ৰ’ । আমিৰ খান অভিনীত বলীউডৰ ছবি চিটাৰে জমীন পৰৰ সৈতে সমানে ফেৰ মাৰি ৰাজ্যৰ ছবিগৃহত চলি আছে ৰুদ্ৰ ৷ চিটাৰে জমীন পৰৰ টিকট বিক্ৰী কৰবাত পিছ পৰি ৰৈছে ৷ ৰুদ্ৰৰ একশ্যন চাবলৈ প্ৰতিটো ছবিগৃহতে এতিয়া ভিৰ কৰিছেহি দর্শকে । নিৰ্মাতাগোষ্ঠীৰ তৰফৰ পৰা জনোৱা অনুসৰি মুক্তিৰ প্ৰথম সপ্তাহত প্ৰায় 2.5 কোটি টকা উপাৰ্জন কৰিছে ছবিখনে । শ্যাম প্ৰডাকশ্যনৰ বেনাৰত নিৰ্মাণ হোৱা এই ছবিখনৰ প্ৰযোজক আৰু পৰিৱেশক হিচাপে আছে ৰাজেশ কুমাৰ ম'ৰ ৷ লগতে আছে অ. পি. গাৰোদিয়া, অৰবিন্দ গাৰোদিয়া, গৌতম বেৰিয়া, অনুপ বেৰিয়া, মনোজ কুমাৰ কেডিয়া, ৰাজ চৌধুৰী আৰু সুজাতা চৌধুৰী ।

