গুৱাহাটী: আজি সু-সাহিত্যিক তথা নটসৈনিক মহেন্দ্ৰ বৰঠাকুৰৰ ওপজা দিন । ১৯৩৫ চনৰ আজিৰ দিনটোতেই শিৱসাগৰ জিলাৰ ম'হখুটিত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল বৰঠাকুৰে । তেওঁৰ পিতৃ আছিল চাহ বাগানৰ মেনেজাৰ ৷ সেয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত পিতৃৰ কৰ্মসূত্ৰে তেওঁলোক মাকুমত থাকিবলৈ লয় ।
মহেন্দ্ৰ বৰঠাকুৰৰ আছিল একেধাৰে গল্পকাৰ, ঔপন্যাসিক, ব্যংগ লেখক, নিবন্ধকাৰ, নাট্যকাৰ, গীতিকাৰ, চিত্ৰনাট্য ৰচক তথা কাকতৰ সম্পাদক । অৱশ্যে অসমৰ মানুহৰ হৃদয়ত নাট্যকাৰ হিচাপেই পৰিচিত তেওঁ । নাট্যকাৰ হিচাপে মহেন্দ্র বৰঠাকুৰৰ অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তাই গল্পকাৰ, ঔপন্যাসিক মহেন্দ্র বৰঠাকুৰক বহুতৰে মাজত অপৰিচিত কৰি ৰাখিলে ।
নটসৈনিক মহেন্দ্ৰ বৰঠাকুৰৰ কৰ্মপৰিচয়
মহেন্দ্ৰ বৰঠাকুৰে ১৯৫২ চনত মাকুম গোপাল কৃষ্ণ ছোৱালী হাইস্কুলৰ আৰম্ভ কৰে আৰু সেই বিদ্যালয়তে সহকাৰী প্ৰধান শিক্ষক হিচাপে কৰ্মজীৱনৰ আৰম্ভণি কৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত অৰ্থাৎ ১৯৬৭ চনত গুৱাহাটীলৈ আহি তেওঁ আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰত সহকাৰী সম্পাদক (পাণ্ডুলিপি) হিচাপে যোগদান কৰে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত নাট্য-প্ৰযোজক আৰু তাৰ পাছত সহকাৰী কেন্দ্ৰ সঞ্চালক হৈ ১৯৯৩ চনত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে । আকাশবাণীত চাকৰি কৰি থকাৰ সময়ত তিনিবছৰ কলিকতা কেন্দ্ৰত সংগীত বিভাগতো কাম কৰিছিল তেওঁ ।
মহেন্দ্ৰ বৰঠাকুৰৰ সৃষ্টিৰাজী
হাইস্কুলত পঢ়ি থাকোঁতে মহেন্দ্র বৰঠাকুৰে 'লাচিত বৰফুকন' নামৰ নাটক এখন লিখি পৰিচালনাও কৰিছিল । বিদ্যালয়ৰ সৰস্বতী পূজাত মঞ্চস্থ কৰিছিল সেই নাটখন । সেয়া আছিল বৰঠাকুৰৰ শৈশৱৰ সৃষ্টি । তাৰ পাছত তেওঁ নাটক লিখা নাছিল । ৭০ দশকৰ পৰাহে অৰ্থাৎ গুৱাহাটীলৈ আহি আকাশবাণীত জড়িত হোৱাৰ পাছতহে তেওঁৰ নাট্য জীৱনৰ আৰম্ভণি হৈছিল । সকলো শ্রেণীৰ দর্শককে আকর্ষণ কৰিব পৰা তেওঁৰ নাটকত আছিল সমাজ চেতনা, জাতীয়তাবোধ আৰু সমাজৰ সৰু সৰু ঘটনা তথা সমস্যা আৰু তাৰ সমাধানৰ বিশ্লেষণ । তেওঁৰ নাটকত যিদৰে মনোৰঞ্জন আছিল সমান্তৰালভাৱে আছিল চিন্তাৰ খোৰাক যোগাব পৰা এক সমলো ।
'শিমলুচন্দন', 'শৰাগুৰিৰ চাপৰি', 'পিতামহৰ শৰশয্যা', 'মুখ্যমন্ত্রী', 'দধীচি', 'মাজনিশাৰ চিঞৰ' আদিকে ধৰি প্ৰায় ১০০ৰো অধিক ভ্ৰাম্যমাণ নাটকেৰে দর্শকক মনোমুগ্ধ কৰি তোলা নাট্যকাৰগৰাকীয়ে 'সৰাপাতৰ বসন্ত', 'সিঁচা পানীৰ মাছ', 'গুৱাহাটী' আদিকে ধৰি প্ৰায় ৫০খন অপেছাদাৰী নাটক ৰচনা কৰিছিল ।
আনহাতে মহেন্দ্র বৰঠাকুৰৰ সাহিত্য জীৱন আৰম্ভ হৈছিল উপন্যাসৰ যোগেদি । ১৮ বছৰ বয়সতে তেওঁ লিখা প্রথমখন উপন্যাস আছিল 'শেষ অধ্যয়নৰ সামৰণি' । তাৰ পাছত তেওঁ লিখিছিল 'উদাসী সন্ধ্যা', 'বেগমপাৰা', 'বেলিফুল' আদিকে ধৰি কেইবাখনো উপন্যাস । ইয়াৰোপৰি ছটা দশকত তেওঁৰ অসংখ্য গল্প বাতৰি কাকত, আলোচনী আদিত প্ৰকাশ পাইছিল । তেওঁৰ প্রতিটো গল্পতে নাটকীয় পৰিৱেশ বিৰাজমান আছিল । বহু গল্পক পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ নাটকৰ ৰূপ দিছিল । অৱশ্যে পঞ্চাশৰ দশকতে তেওঁ গল্প লিখিলেও তেওঁৰ প্রথম গল্পপুথি প্রকাশ পাইছিল ৯০ৰ দশকতহে ।
১৯৯৩ চনত প্রকাশ পাইছিল তেওঁৰ প্রথম গল্পপুথি 'ম'হ খুঁটি চাইডিঙত ৰাতি পুৱাবলৈ' । মুঠ দহটা গল্প সন্নিৱিষ্ট হৈছিল এই গ্রন্থখনত । আনহাতে ১৯৯৪ চনত তেওঁৰ দ্বিতীয়খন গল্পপুথি 'খেল' প্রকাশ পাইছিল । এই দুয়োখন গ্রন্থতে কিন্তু তেওঁৰ জীৱনৰ প্রথমটো গল্প সন্নিবিষ্ট হোৱা নাছিল ।
মহেন্দ্র বৰঠাকুৰৰ নির্বাচিত ২৫টা গল্পৰে চিন্তামণি প্রকাশনে সাহিত্যিকগৰাকীৰ মৃত্যুৰ আগে আগে প্রকাশ কৰি উলিয়াইছিল 'মহেন্দ্র বৰঠাকুৰৰ ছয় দশকৰ নির্বাচিত গল্প' নামৰ গ্রন্থখনি । গ্রন্থখনিত ১৯৫১ চনত জয়ন্তী আলোচনীত প্রকাশ পোৱা মহেন্দ্র বৰঠাকুৰৰ প্রথম গল্প 'পুৱতি জোনৰ শেতা পোহৰ'ৰ পৰা ২০০৩ চনত সাদিনত প্রকাশিত 'কংকাল' গল্পটিলৈকে মুঠতে ২৫ টা নির্বাচিত গল্প সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছিল । ইয়াৰোপৰি 'আজলী নবৌ', 'ককাদেউতা নাতি আৰু হাতী'কে ধৰি কেইবাখনো অসমীয়া বোলছবিৰ চিত্ৰনাট্য-সংলাপ মহেন্দ্ৰ বৰঠাকুৰে লিখিছিল ।
পিতৃ হিচাপে কেনে আছিল বৰঠাকুৰ ?
আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত পিতৃক সুঁৱৰি তেওঁৰ পুত্ৰ তথা পৰিচালক ৰূপজ্যোতি বৰঠাকুৰে কয়, “দেউতাৰ খং উঠা কেতিয়াও কোনেও দেখা নাই । বেছিভাগ সময় হাঁহি ফূৰ্তি কৰিয়ে কটাছিল । দেউতাই সদায় গধূলি সময়ছোৱাত লিখা-মেলা কৰিছিল । সদায় সন্ধিয়া ৫ মান বজাত দেউতা বজাৰলৈ ওলাই গৈছিল আৰু বজাৰৰ পৰা আহি সদায় লিখিবলৈ বহে। হয়তো বজাৰ কৰিবলৈ যাওঁতেই দেউতাই মানুহবোৰক নিৰূপণ কৰিছিল আৰু তাৰ পৰাই হয়তো চৰিত্ৰসমূহৰ সৃষ্টি হৈছিল । প্ৰশান্ত হাজৰিকা, ৰতন লহকৰ, খগেন মহন্তকে ধৰি সেই সময়ত সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত বহুলোক আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিল দেউতাক লগ কৰিবলৈ । দেউতাৰ অনুপস্থিতি প্ৰতি মুহূৰ্ততে আমি উপলদ্ধি কৰো ।”
তেওঁ লগতে আৰু কয়, “এবাৰ পৰি দেউতাই আঙুলিত দুখ পাইছিল । তেতিয়া অকণমান লিখিবলৈ অসুবিধা হৈছিল । কিন্তু ভ্ৰাম্যমাণৰ তাগিদা থকাৰ বাবেই সেই সময়তো তেওঁ কাম কৰি গৈছিল । সেই সময়ছোৱাত তেওঁৰ ওচৰত শিকিবলৈ নাটকৰ সৈতে জড়িত কিছু লোক আহিছিল । তেওঁলোকৰ আগত দেউতাই কৈ থাকে আৰু তেওঁলোকে লিখি থাকে । পিছৰফালে যেতিয়া দেউতাই ক’ব নোৱৰা হ’ল তেতিয়া দেউতাই একোখন বহী লৈ লৈছিল য’ত তেওঁ লিখিছিল । সাহিত্য অকাডেমি পাব বুলি দেউতাৰ এটা ইচ্ছা আছিল । দেউতাৰ নাম বঁটাৰ বাবে গৈছিলো । আগদিনা ৰাতি দেউতাই খবৰ পাইছিল যে পাছদিনা দেউতাৰ নাম বাতৰি কাকতত ওলাব, কিন্তু দেউতাৰ নামৰ পৰিৱৰ্তে বেলেগৰ নামহে বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ পালে । সেইটো এটা দুখ দেউতাৰ থাকি গ'ল ।”
এইগৰাকী মহান ব্যক্তিয়ে ২০০৫ চনৰ ৯ ডিচেম্বৰত ইহলীলা সম্বৰণ কৰে । আজি তেওঁৰ জন্মদিনটোত তেওঁলৈ আমাৰ তৰফৰ পৰা যাচিছোঁ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ।
