ETV Bharat / entertainment

"যৌৱনে আমনি কৰে 2" মুক্তিৰ দিন পিছুওৱাৰ সম্ভাৱনা

সম্ভৱত পিছুওৱা হ'ব "যৌৱনে আমনি কৰে 2" ৰ মুক্তিৰ দিন । হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পাছতে এতিয়া ছবিখনৰ মুক্তিৰ দিন পিছুওৱাৰ সম্ভাৱনাই দেখা দিছে ।

release date of joubone amoni kore 2 may be delayed after zubeen garg sudden death
অভিনেতা অংকুৰ বিষয়া (Photo : ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 30, 2025 at 10:33 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : অহা ১০ অক্টোবৰত মুক্তি লাভ কৰাৰ কথা আছে "যৌৱনে আমনি কৰে 2" ছবিখনে । কিন্তু হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক মৃত্যুৰ পাছতে এতিয়া ছবিখনৰ মুক্তিৰ তাৰিখ পিছুওৱাৰ সম্ভাৱনাই দেখা দিছে । ইতিমধ্যে অনিৰ্দিষ্টকাললৈ পিছুৱাই দিয়া হৈছে বিগত ২৬ ছেপ্টেম্বৰত মুক্তি পাবলগীয়া ছবি 'হোমৱৰ্ক'ৰ মুক্তিৰ দিন । ইয়াৰ পাছতে খবৰ আহিছে "যৌৱনে আমনি কৰে 2" ৰ মুক্তিৰ দিন পিছুওৱাৰ সম্ভাৱনাৰ বিষয়ে ।

লক্ষ্মী নাৰায়ণ ফিল্মছৰ বেনাৰত অশোক কুমাৰ বিষয়াৰ পৰিচালনাৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে "যৌৱনে আমনি কৰে ২"।

এই সন্দৰ্ভত পোনপটীয়াকৈ নহ’লেও ছবিখনৰ মুক্তিৰ দিন পিছুওৱাৰ সম্ভাৱনা ব্যাখ্যা কৰিছে পৰিচালক অশোক কুমাৰ বিষয়াই । তেওঁ কয়, “যৌৱনে আমনি কৰে ছবিখনত জুবিন প্ৰথম প্লে-বেক কণ্ঠশিল্পী আছিল । ‘বুকু দুৰু দুৰু লাগে কিয় বাৰু’ এই গীতটিত জুবিন গাৰ্গে কণ্ঠদান কৰিছিল । জুবিন আমাৰ বাবে ঘৰুৱা আছিল । এতিয়া আমি অকণমান পৰিৱেশটো চাই আছোঁ । ৰাইজৰো মন ইমান ঠিক নহয় । জুবিনৰ মৃত্যু কোনেও সহজভাৱে ল’ব নাই পৰা । ছবি বুলি ক’লে ৰাইজ এতিয়া ছবিৰ অপেক্ষাত নাই । পৰিৱেশটো ঠিক হোৱালৈ আমি অপেক্ষা কৰিছোঁ ।”

আনহাতে ছবিখন সন্দৰ্ভত অংকুৰ কুমাৰ বিষয়াই কয়, “ইতিমধ্যে আমাৰ ছবিৰ কাম গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণ হৈছে । অহা মাহত চেন্সৰ হ’ব, তাৰ পাছত আমি মুক্তি দিবলৈ আগবাঢ়িম । 10 অক্টোবৰত এনেই ছবিখনৰ মুক্তিৰ দিন ধার্য কৰা হৈছিল যদিও জুবিনৰ মৃত্যুৰ যি ঘটনা হৈ গ'ল, এতিয়াটো আমি মুক্তিৰ কথা একো ভাবিবই নোৱাৰো । প্ৰথমে আমাক ন্যায় লাগে তাৰ পাছত আমি মুক্তিৰ কথা ভাবিম ।”

তেওঁ লগতে আৰু কয়, “ছবিখনত দৰ্শকে টেকনিকেলী নতুনত্ব পাব । লগতে 26 গৰাকী নতুন প্ৰতিভাক আমি সুযোগ দিছো । যৌৱনে আমনি কৰে প্ৰথমত থকা অভিনেতা-অভিনেত্ৰী সকলকো ছবিখনত দেখা যাব । দর্শকে যাতে ভাল পাই তাৰ বাবে আমি যিমান পাৰো চেষ্টা কৰিছো ।”

লগতে পঢ়ক : বৰষা ৰাণী বিষয়াৰ ঘৰত অনুষ্ঠিত কৰা দুৰ্গা পূজাভাগে অতিক্ৰম কৰিলে ১০০ বছৰ

অভিনেত্ৰী নিকুমনি বৰুৱাই এই সন্দৰ্ভত কয়, 'ছবিখন এইবাৰ খুব আগ্ৰহেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । সকলোবোৰ কাম হৈ গৈছে, কিন্তু হঠাৎ আমাৰ জুবিন গুচি গ'ল । নভৱা এটা কথা হৈ গ’ল । আমি সকলোৱে ন্যায়ৰ বাবে লাগি আছোঁ । এইক্ষেত্ৰত ছবিখনৰ কাম অকণমান পিছ পৰি আছে । সকলো বয়সৰ ৰাইজে ভাল পোৱাকৈ ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । আইতাকৰ চৰিত্ৰ এটা কৰিছোঁ ।”

লগতে যৌৱনে আমনি কৰে প্ৰথম আৰু যৌৱনে আমনি কৰে 2 ত অভিনয় কৰা অভিজ্ঞতাৰ সন্দৰ্ভত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, “বহু পাৰ্থক্য আছে । তেতিয়াৰ দিনত সকলোখিনি এটা পৰিয়ালৰ নিচিনা, এতিয়াও আছোঁ, কিন্তু সেই দিনবোৰ পাহৰিব নোৱাৰো । প্ৰথমখনৰ দৰে এইখনো যাতে ৰাইজে আঁকোৱালি লয় তাৰে আশা কৰিছোঁ ।”

উল্লেখ্য যে, ১৯৯৮ চনৰ এখন জনপ্ৰিয় ছবি হিচাবে পৰিগণিত হোৱা "যৌৱনে আমনি কৰে" ছবিখন অসমীয়া চলচিত্ৰ ক্ষেত্ৰখনৰ আছিল এক মাইলৰ খুঁটি। কাৰণ যি সময়ত ছবিখনে মুক্তি লাভ কৰিছিল সেইসময়ত অসমীয়া ছবিৰ বাণিজ্যক অৱস্থা একেবাৰে বেয়া আছিল। এখনৰ পাছত সিখন ছবি সেই সময়ত মুক্তি লাভ কৰিছিল যদিও ছবিসমূহে সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল। সেই সময়তে মুক্তি লাভ কৰিছিল "যৌৱনে আমনি কৰে"। ছবিখনৰ মুক্তিৰ পাছত ই বাণিজ্যিক ভাৱে সফল হোৱাৰ উপৰিও সাংস্কৃতিক জগতত খলকনি সৃষ্টি কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। কেৱল মাত্ৰ ৭ টকাৰ পৰা ১৫ টকা পৰ্যন্ত টিকেটৰ মূল্যৰে ছবিখনে এক আকৰ্ষণীয় উপাৰ্জন কৰিছিল। ১৯৯৮ চনৰ ১২ জুনত মুক্তি লাভ কৰা এই ছবিখন চিনেমাগৃহত একেৰাহে ২৫ টা সপ্তাহলৈ চলিছিল আৰু বহু সময়ত ই আছিল হাউচফুল।

অশোক কুমাৰ বিষয়াই পৰিচালনা কৰা "যৌৱনে আমনি কৰে" ছবিখন বৰ্তমান সময়তো অসমীয়া দৰ্শকৰ বাবে প্ৰিয়। ছবিখনৰ চিকুৱেলখনে আকৌ এবাৰ ৰেকৰ্ড কৰিব বুলি এতিয়া আশাবাদী ছবিখনৰ কলা-কুশলী তথা পৰিচালক।

লগতে পঢ়ক : য’ত শব্দ নাথাকে, প্ৰেমে নিজেই কথা কয়… যৌৱনে আমনি কৰে 2 শীঘ্ৰেই ছবিগৃহত

For All Latest Updates

TAGGED:

JOUBONE AMONI KORE 2BARSHA RANI JOUBONE AMONI KORE 2বৰষা ৰাণী যৌৱনে আমনি কৰেZUBEEN GARG SUDDEN DEATHJOUBONE AMONI KORE 2

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.