স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনাই আৰম্ভ হ’ব ক্ষুধা - RAVI SARMA KHUDHA SEASON 2

আকৌ এবাৰ ৰবি শৰ্মাৰ একশ্যন । ১৫ আগষ্ট অৰ্থাৎ স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনাই মুক্তি লাভ কৰিব ৰবি শৰ্মা অভিনীত ৱেব ছিৰিজ "ক্ষুধা ২" এ ।

Khudha Season 2
ৱেব ছিৰিজ "ক্ষুধা ২" (Photo : ETV Bharat Assam)
Published : August 13, 2025 at 3:19 PM IST

গুৱাহাটী: "ৰুদ্ৰ"ৰ অভূতপূৰ্ব সফলতাৰ পাছত এতিয়া আহি আছে অভিনেতা ৰবি শৰ্মা অভিনীত ৱেব ছিৰিজ "ক্ষুধা ২"। ৱেব ছিৰিজখনৰ প্ৰথম ছিজনৰ সফলতাৰ পাছত এতিয়া মুক্তিৰ বাবে সাজু হৈছে দ্বিতীয় ছিজন ।

"ৰহস্য সম্ৰাট" হিচাপে খ্যাত জনপ্ৰিয় ঔপন্যাসিক ৰঞ্জু হাজৰিকাৰ "ক্ষুধাতুৰ শগুন" শীৰ্ষক উপন্যাসখনৰ আধাৰত নিৰ্মিত ৱেব ছিৰিজখনৰ দ্বিতীয়টো ছিজনে ১৫ আগষ্ট অৰ্থাৎ স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনাই মুক্তি লাভ কৰিব । অ’ টি টি প্লেট ফৰ্ম ৰীল ড্ৰামাত মুক্তি দিয়া হ'ব ছিৰিজখন । ৱেব ছিৰিজখন পৰিচালনা কৰিছে দীপক কুমাৰ ৰয়ে। ৱেব ছিৰিজখনৰ সন্দৰ্ভত পৰিচালক দীপক কুমাৰ ৰয়ৰ সৈতে হোৱা এক টেলিফোনিক বার্তালাপত তেওঁ কয়, "ৱেব ছিৰিজখনৰ প্ৰথম ছিজনত কাহিনীটো আধৰুৱা হৈ আছিল ।

Khudha Season 2
১৫ আগষ্টত "ক্ষুধা ২" (Photo : ETV Bharat Assam)

যিহেতু আমি ৱেব ছিৰিজখন জনপ্ৰিয় ঔপন্যাসিক ৰঞ্জু হাজৰিকাৰ "ক্ষুধাতুৰ শগুন"ৰ আধাৰত নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ, সেয়ে প্ৰথম খণ্ডটোত বহুতো ৰহস্য, প্ৰশ্ন আদি আধৰুৱা হৈ আছিল । সেইসমূহ ৰহস্য বা প্ৰশ্ন দ্বিতীয়টো সংস্কৰণৰ ৮ টা খণ্ডত খোল খাব । "লগতে কাহিনীটোৰ সন্দৰ্ভত ৰয়ে জনাই, "আহোম স্বৰ্গদেউসকলৰ ৰাজত্বৰ সময়ছোৱাত ৰাজভঁৰাল বা ৰাজকোষত যথেষ্ট ধন, সোণ, গহনা, সোণৰ মুদ্ৰা আদি জমা হৈ আছিল ।

সেইসমূহ যাতে দুষ্টচক্ৰ বা শত্ৰুপক্ষৰ হাতত নপৰে সেইবাবে সেইবোৰ মৈদামত পুতি থোৱা হৈছিল । আহোমৰ শাসনৰ শেষৰ ফালে অৰ্থাৎ যেতিয়া অসমলৈ বৃটিছৰ আগ্ৰাসন হ'ল তেতিয়া তেওঁলোকৰ ধনসমূহ পুতি থৈ কিছু সাংকেতিক চিনেৰে চিনাক্ত কৰি কিছু নিৰ্দিষ্ট মানুহৰ হাতত অৰ্পণ কৰি তেওঁলোক স্বৰ্গগামী হৈছিল । সেই গুপ্ত ধনৰ পম খেদিয়ে গোটেই কাহিনী ভাগ লিখা হৈছে ।"

লগতে তেওঁ কয়,"লুকুৱাই থোৱা সেই গুপ্তধন সন্দৰ্ভত তিনিটা পৰিয়ালক তিনিধৰণৰ সংকেত দিয়ে ৰাজপৰিয়াল গুচি গ'ল আৰু সেই সংকেতৰ পম খেদিয়ে বহু চক্ৰান্তৰ আৰম্ভ হয় আৰু শেষত গৈ চক্ৰান্তকাৰীসকল ধৰা পৰে বা তেওঁলোকৰ মৃত্যু হয় । গোটেই ৱেব ছিৰিজখনত ছাচপেন্স, থ্ৰীলাৰ , একশ্যন এই সকলোখিনি দর্শকে দেখিবলৈ পাব ।" ছিৰিজখনৰ চিত্ৰনাট্য তপজিত দত্ত বৰাৰ ।

Khudha Season 2
ৰবি শৰ্মা (Photo : ETV Bharat Assam)

প্ৰযোজনা কুহিল দাসগুপ্তা আৰু সুমিত দাসগুপ্তাৰ । চিত্ৰগ্ৰহণ কৰিছে প্ৰদীপ দৈমাৰীয়ে । ইফালে ৱেব ছিৰিজখনত মূখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ৰবি শৰ্মাই ৷ লগতে আছে প্ৰদীপ নিষিথ, সিদ্ধাৰ্থ মুখাৰ্জী, পদ্মৰাগ গোস্বামী, ৰঞ্জীৱলাল বৰুৱা, নিলয় গুপ্ত, গৌৰৱ বৰা, প্ৰণামী বৰা, অশ্রুমণি বৰা, ধ্ৰৱ, তপজিত দত্ত বৰা, অমিতাভ ৰাজখোৱা, ঈশান হাজৰিকা, মনোজ গগৈ, কুমাৰেশ দত্ত, গিতাৰ্থ শৰ্মা, চিন্ময় বুঢ়াগোহাঁই, মিনাক্ষী বৰা, প্ৰশান্ত গোস্বামী, সাজু আহমেদ, বিশাল বিন্দাস, নিমি কাশ্যপ, মণি কাঞ্চন, আৰ কে হৰ্ষ, দেৱ কলিতা আদিকে ধৰি বহু ন-পুৰণি অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে । সংগীত কৰিছে নবাৰুণ বৰাই ।

