বিমানবন্দৰত ৰণবীৰ-দীপিকাৰ উষ্ম আলিংগন, অনুৰাগীৰ গা সাতখন-আঠখন
মুম্বাই বিমানবন্দৰত বলীউডৰ তাৰকা ৰণবীৰ কাপুৰ আৰু দীপিকা পাডুকনৰ উষ্ম আলিংগনৰ ভাইৰেল ভিডিঅ’ই অনুৰাগীক আনন্দিত কৰি তুলিলে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 4, 2025 at 3:57 PM IST
হায়দৰাবাদ: শেহতীয়াকৈ মুম্বাই বিমানবন্দৰত বলীউডৰ তাৰকা দীপিকা পাডুকন আৰু ৰণবীৰ কাপুৰে এক উষ্ম মুহূৰ্ত শ্বেয়াৰ কৰা দেখা গৈছে । য়েহ জৱানী হে দীৱানী আৰু তামাছাৰ দৰে হিট ছবিত সহযোগিতা কৰা এই যুটিটোৱে বিমানবন্দৰত আকস্মিকভাৱে পথ অতিক্ৰম কৰে আৰু এজনে আনজনক সাদৰ সম্ভাষণ জনায় ৷ তেওঁলোকৰ এই সম্ভাষণৰ ভিডিঅ’ ভাইৰেল হৈ পৰে ৷
অনলাইনত প্ৰচাৰিত ভাইৰেল ক্লিপত দুয়ো তাৰকাক নিজা নিজা গাড়ীত পৃথকে পৃথকে উপস্থিত হোৱা দেখা গৈছে । টুপী আৰু ছানগ্লাছৰ সৈতে সম্পূৰ্ণ ক’লা ৰঙৰ সাজ-পোচাক পৰিধান কৰিছে ৰণবীৰ কাপুৰে ৷ আনহাতে ধূসৰ ৰঙৰ কো-অৰ্ড ছেট পিন্ধি গৈ থকা বাজিৰাও মস্তানী তাৰকাগৰাকীয়ে তেওঁৰ প্ৰাক্তন সহ-অভিনেতাক দেখা পাই ৰৈ যায় । দুয়োজনে ইজনে সিজনক হাঁহি হাঁহি সম্ভাষণ জনোৱাৰ আগতে উষ্ম আলিংগন আদান-প্ৰদান কৰে ।
বিমানবন্দৰত ক্লাছি ড্ৰেছৰ বাবে পৰিচিত দীপিকাই ক’লা ছানগ্লাছ, সামান্য গহনা আৰু চুলিখিনি পৰিপাটিকৈ বান্ধি থৈছিল । অনুৰাগীসকলে ছ’চিয়েল মিডিয়াত “তেওঁলোকৰ সেই যাদু সদায় থাকিব” আৰু “ৰণবীৰ আৰু দীপিকাৰ কেমেষ্ট্ৰী কালজয়ী - পৰ্দাত আৰু পৰ্দাৰ বাহিৰত” আদি মন্তব্য কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ।
যি সময়ত দীপিকাই পেচাদাৰী প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বাবে শিৰোনাম দখল কৰি আছে, সেই সময়তে এই দৃশ্য দেখা গৈছে । শেহতীয়াকৈ বৈজ্যয়ন্তী মুভীজে আনুষ্ঠানিকভাৱে নিশ্চিত কৰিছে যে অভিনেত্ৰীগৰাকী কল্কি ২৮৯৮ এডিৰ ছিকুৱেলৰ অংশ নহয় ।
প্ৰভাস, অমিতাভ বচ্চন, কমল হাছানৰ সৈতে প্ৰথম কিস্তিত দীপিকাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকালৈ চাই এই সিদ্ধান্ত বহু অনুৰাগীৰ বাবে আচৰিত । চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে সন্দীপ ৰেড্ডী ভাংগাৰ পৰিচালনাত প্ৰভাসৰ সৈতে কৰিবলৈ ওলোৱা স্পিৰিট ছবিখনতো তেওঁৰ ঠাইত তৃপ্তি ডিমৰীয়ে অভিনয় কৰিব বুলিও খবৰ ওলাইছিল ।
এই বিপৰ্যয়ৰ মাজতো দীপিকাৰ হাতত একাধিক বিগ-টিকটৰ প্ৰজেক্ট আছে । খবৰ অনুসৰি দীপিকাই এটলীৰ পৰৱৰ্তী ছবিৰ বাবে আল্লু অৰ্জুনৰ সৈতে টিম আপ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে শ্বাহৰুখ খানৰ সৈতে তেওঁৰ ষষ্ঠটো সহযোগিতা King ৰ চিত্ৰগ্ৰহণ আৰম্ভ কৰিছে । ২০২৩ চনৰ ব্লকবাষ্টাৰ ছবি জোৱানত শেষবাৰৰ বাবে দুয়োজনে একেলগে অভিনয় কৰিছিল ।
ইফালে, ৰণবীৰ কাপুৰে সঞ্জয় লীলা ভাঞ্চালীৰ আগন্তুক ছবি লাভ এণ্ড ৱাৰৰ বাবে সাজু হৈছে, য’ত তেওঁৰ পত্নী আলিয়া ভাট আৰু বিকী কৌশলে অভিনয় কৰিব । নিতেশ তিৱাৰীৰ দুটা খণ্ডৰ মহাকাব্য ৰামায়ণতো ভগৱান ৰামৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ৰণবীৰে । অতি শেহতীয়াকৈ নেটফ্লিক্সৰ ধাৰাবাহিক দ্য বা***ডছ অফ বলীউডত কেমিঅ’ অভিনয় কৰিছিল ৰণবীৰে ।
