ভাৰতীয় সত্তাক উদযাপন কৰা নাৰী অভিনীত ছবিসমূহ - WOMEN LED BOLLYWOOD FILMS

নাৰী নেতৃত্বাধীন বলীউডৰ ছবি ৰাজী, ফাইটাৰ, মণিকৰ্ণিকা আদিয়ে সাহস, স্থিতিস্থাপকতা আৰু দেশপ্ৰেমৰ প্ৰেৰণাদায়ক কাহিনী প্ৰদৰ্শন কৰে ।

Powerful Female Performances That Celebrate India's Spirit
নাৰী অভিনীত ছবিসমূহ (Photo: Film Posters)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 16, 2025 at 12:13 PM IST

Updated : August 16, 2025 at 12:57 PM IST

হায়দৰাবাদ : শুকুৰবাৰে ভাৰতে 79 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰিলে ৷ স্বাধীনতাৰ গৌৰৱোজ্জ্বল সময়খিনিক লৈ প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয়ই গৰ্ব অনুভৱ কৰে ৷ বহুজনৰ বহু বলিদানৰ বিনিময়ত আজিৰ এই সময়ছোৱাত আমি উপস্থিত হৈছোঁ । বছৰ বছৰ ধৰি বলীউডে দৰ্শকৰ বাবে এই কাহিনীসমূহ বিভিন্ন ধৰণে উপস্থাপন কৰি আহিছে ৷ চাওঁ আহক অবিস্মৰণীয় নাৰী নেতৃত্বাধীন দেশপ্ৰেমমূলক কেইখনমান ছবি যিয়ে দৃঢ়তা, ত্যাগ আৰু অটল মনোভাৱ প্ৰদৰ্শন কৰে ।

ৰাজীত আলিয়া ভাট

আলিয়া ভাটে তেওঁৰ অন্যতম শক্তিশালী অভিনয় কেৰিয়াৰত ১৯৭১ চনৰ ভাৰত-পাক যুদ্ধৰ সময়ত পাকিস্তানী সেনাৰ পৰিয়ালত বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱা ভাৰতীয় যুৱ চোৰাংচোৱা চেহমত খানক চিত্ৰিত কৰিছে । হৰিন্দৰ ছিক্কাৰ কলিং চেহমত নামৰ গ্ৰন্থখনৰ আধাৰত পৰিচালক মেঘনা গুলজাৰে ৰাজী নিৰ্মাণ কৰে ৷ ত্যাগ, কৰ্তব্য আৰু নিস্বাৰ্থ বীৰত্বৰ এক কাহিনী ৰাজী । জংগলী পিকচাৰ্ছ আৰু ধৰ্ম প্ৰডাকশ্যনে প্ৰযোজনা কৰা এই ছবিখনত বিকী কৌশল, ৰাজিত কাপুৰ, জয়দীপ আহলাৱত, আৰু শিশিৰ শৰ্মাইও অভিনয় কৰিছে ।

ফাইটাৰত দীপিকা পাডুকন

স্কোয়াড্ৰনৰ লিডাৰ মিনাল ৰাথোৰৰ চৰিত্ৰত দীপিকা পাডুকনে এই একশ্যন ছবিখনত শক্তিশালী অভিনয় কৰিছে । সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ পটভূমিত নিৰ্মিত ছবিখনে দেশপ্ৰেম, যুদ্ধ আৰু হৃদয়স্পৰ্শী বন্ধনৰ সংমিশ্ৰণ ঘটোৱা ৰোমাঞ্চকৰ অভিযানত ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ এক ইউনিটক অনুসৰণ কৰে । দীপিকাৰ পৰ্দাত উপস্থিতি অদম্য ৷ সিদ্ধাৰ্থ আনন্দৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত ফাইটাৰে এক অভিলাষী এৰিয়েল একশ্যন ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ আৰম্ভণি কৰে ।

গুঞ্জন ছাক্সেনা: দ্য কাৰ্গিল গাৰ্লত জাহ্নৱী কাপুৰ

শৈলজা ধনগৰৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত এই জীৱনীমূলক নাটকখন যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ ওপৰেৰে উৰাজাহাজ চলোৱা ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ প্ৰথম মহিলা বিষয়াসকলৰ ভিতৰত অন্যতম ফ্লাইট লেফটেনেণ্ট গুঞ্জন ছাক্সেনাৰ বাস্তৱ জীৱনৰ কাহিনীৰ ওপৰত আধাৰিত । গুঞ্জনৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা জাহ্নৱী কাপুৰে এগৰাকী অগ্ৰগামী নাৰীৰ শক্তি আৰু নিৰৱ দৃঢ়তাক আগবঢ়াই নিছে, যিয়ে লিংগ কু-সংস্কাৰৰ বিৰুদ্ধে তেওঁৰ যুদ্ধ অব্যাহত ৰাখে আৰু কাৰ্গিল যুদ্ধৰ সময়ত দৃঢ়তাৰে সেৱা আগবঢ়ায় ।

তেজছত কংগনা ৰনৌত

তেজছত কংগনা ৰনৌতে বিপদজনক অভিযান চলোৱা কাল্পনিক বায়ুসেনাৰ বিষয়া উইং কমাণ্ডাৰ তেজছ গিলৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে । ব্যক্তিগত বিবাদ আৰু কৰ্তব্যৰ মাজত বিষয়া হিচাপে বিচ্ছিন্ন হৈ পৰা তেওঁৰ অভিনয় ইউনিফৰ্ম পৰিহিত মহিলাসকলৰ সাহসৰ প্ৰমাণ । সৰ্বেশ মেৱাৰাই ছবিখনৰ কাহিনী লেখাৰ লগতে পৰিচালনাও কৰিছে আৰু ৰনি স্ক্ৰুৱালাই প্ৰযোজনা কৰিছে । সামৰিক বাহিনীৰ মহিলাসকলৰ দৃঢ়তাৰ প্ৰতি চিনেমাখনে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে ।

মণিকৰ্ণিকা: দ্য কুইন অফ ঝান্সীত কংগনা ৰনৌত

এই মহাকাব্যিক ঐতিহাসিক ছবিখনত ৰাণী লক্ষ্মী বাইৰ চৰিত্ৰত কংগনা ৰনৌতৰ অভিনয়ে সকলোকে আপ্লুত কৰে । একশ্যন ছিকুৱেন্সৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বলিদানৰ মৰ্মান্তিক দৃশ্যলৈকে কংগনা চৰিত্ৰটোৰ মাজত সোমাই পৰিছিল । কৃষ্ণ জাগৰলামুডী আৰু স্বয়ং কংগনাই যুটীয়াভাৱে পৰিচালনা কৰা এই ছবিখন ভাৰতৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক উপাৰ্জনকাৰী মহিলা নেতৃত্বাধীন ছবি হিচাপে পৰিগণিত হোৱাৰ লগতে শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটাও লাভ কৰে ।

অধিক শক্তিশালী প্ৰদৰ্শন কৰা আন চিনেমা

এই চিনেমাবোৰ তালিকাৰ শীৰ্ষত আছে, তথাপিও চক দে ! ইণ্ডিয়া (বিদ্যা মালভাদে আৰু মহিলা হকী দলৰ কাহিনীৰে)কে ধৰি আন নাৰীকেন্দ্ৰিক দেশপ্ৰেমমূলক চিনেমাও আছে ৷ প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা অভিনীত মেৰী কম আৰু সোণম কাপুৰৰ নীৰজাইও দৰ্শকক অনুপ্ৰাণিত কৰে ।

