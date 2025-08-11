ETV Bharat / entertainment

খহি পৰিল আৰু এক নক্ষত্ৰ: বিশিষ্ট নাট্যকাৰ-গীতিকাৰ হেমন্ত দত্ত আৰু নাই - HEMANTA DUTTA NO MORE

অসমৰ নাট্যান্দোলনৰ এগৰাকী হোতা, বিশিষ্ট নাট্যকাৰ, গীতিকাৰ তথা অসম চৰকাৰৰ 'অসম সৌৰভ' বঁটাৰে বিভূষিত হেমন্ত দত্তৰ দেহাৱসান ।

Hemanta Dutta no more
বিশিষ্ট নাট্যকাৰ হেমন্ত দত্ত আৰু নাই (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 11, 2025 at 2:08 PM IST

গুৱাহাটী : অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতলৈ এক দুখৰ খবৰ । খহি পৰিল ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ আন এক ভোটাতৰা । বিশেষকৈ অসমৰ নাট্য জগতক উকা কৰি চিৰদিনৰ বাবে উভতি নহা বাটে গুচি গ'ল স্বনামধন্য নাট্যকাৰ, গীতিকাৰ তথা ৰাজ্য চৰকাৰৰ 'অসম সৌৰভ' বঁটাৰে বিভূষিত হেমন্ত দত্ত ।

গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত সোমবাৰে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ৰাজ্যৰ নাট্য আন্দোলনৰ পুৰোধা ব্যক্তিগৰাকীয়ে । হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ দীৰ্ঘদিন ধৰি অসুস্থ হৈ আছিল বিশিষ্ট নাট্যকাৰগৰাকী । কিন্তু স্বাস্থ্যৰ অধিক অৱনতি ঘটাত দেওবাৰে তেওঁক জি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল । তাতেই চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে অসমৰ নাট্য জগতৰ মহীৰূহ হেমন্ত দত্তই । মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল ৮৪ বছৰ ।

শোকস্তব্ধ ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক জগত

এইগৰাকী মহান নাট্যশিল্পী তথা অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ অমূল্য সম্পদৰ অবৰ্তমানত শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক জগত । বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠান, দল-সংগঠন তথা বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে হেমন্ত দত্তৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁৰ মৃত্যুৱে অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতত অপূৰণীয় ক্ষতি কৰা বুলি সকলোৱে একেমুখে উল্লেখ কৰিছে ।

Hemanta Dutta no more
বিশিষ্ট নাট্যকাৰ হেমন্ত দত্ত (ETV Bharat Assam)

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শোক প্ৰকাশ

আনহাতে, বিশিষ্ট নাট্যকাৰ, গীতিকাৰ তথা অভিনেতা হেমন্ত দত্তৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । সামাজিক মাধ্যমত লিখা এক শোকবাৰ্তাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লিখিছে, "প্ৰসিদ্ধ গীতিকাৰ, নাট্যকাৰ, অভিনেতা, পৰিচালক আমাৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ হেমন্ত দত্ত ডাঙৰীয়াৰ প্ৰয়াণৰ খবৰ শুনি অতিকৈ মৰ্মাহত হৈছোঁ ৷ কেইবা দশক ধৰি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনলৈ বিশেষ অৱদান আগবঢ়োৱা দত্ত ডাঙৰীয়াই লিখা প্ৰতিটো গীতেই একো একোটি চিৰসেউজ গীত ৷ একেধৰণে তেখেতৰ দ্বাৰা সৃষ্ট নাটকসমূহে প্ৰতিগৰাকী শ্ৰোতা-দৰ্শকক মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰি ৰাখিছিল ৷ প্ৰবীণ শিল্পীগৰাকীৰ বিয়োগ অসমৰ সমাজ জীৱন তথা সাংস্কৃতিক পৰিমণ্ডলৰ বাবে অপূৰণীয় ক্ষতি ৷ তেখেতৰ বিদেহ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনাৰ অৰ্থে ঈশ্বৰৰ শ্ৰীচৰণত প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ আৰু শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গ তথা গুণমুগ্ধক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ ৷"

হেমন্ত দত্তৰ জীৱন পৰিক্ৰমা

১৯৪১ চনৰ ২৪ ছেপ্টেম্বৰত দৰং জিলাৰ খাৰুপেটীয়াত জন্ম হৈছিল হেমন্ত দত্তৰ । তেওঁৰ পিতৃৰ নাম হলিৰাম দত্ত আৰু মাতৃ বিৰজা বালা দত্ত । পিতৃ-মাতৃৰ চতুৰ্থ সন্তান আছিল বিশিষ্ট নাট্যকাৰগৰাকী । স্কুলীয়া শিক্ষা মঙলদৈত লাভ কৰা দত্তই ডিব্ৰুগড়ৰ কানৈ মহাবিদ্যালয়ত কলেজীয়া শিক্ষা লাভ কৰে ।

অসমৰ ভ্ৰাম্যমাণ নাট্য জগতত বিশিষ্ট নাট্যকাৰগৰাকীৰ বহু অৱদান আছে । ৩৫০ৰো অধিক নাটক ৰচনাৰ লগতে পৰিচালনা কৰি গৈছে বিশিষ্ট নাট্যকাৰ তথা পৰিচালকগৰাকীয়ে । ইয়াৰ উপৰি ৩ শতাধিক নাটকত অভিনয়ও কৰিছে বিশিষ্ট অভিনেতা হেমন্ত দত্তই ।

টাইটানিক নাটেৰে অভিলেখ সৃষ্টি

আনহাতে, নাট পৰিচালনা কৰাৰ উপৰি তেওঁ ১৯৮০ চনত মুক্তিপ্ৰাপ্ত ছবি 'উপপথ' পৰিচালনা কৰিছিল । তেওঁৰ নাট্য জগতলৈ অপূৰ্ব তথা অনন্য অৱদান হৈছে 'টাইটানিক' । ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰৰ বাবে হেমন্ত দত্তৰ অপূৰ্ব সৃষ্টি এই 'টাইটানিক'ৰ নাম শুনিলে আজিও দৰ্শক শিহৰিত হয় ৷ '৯০ৰ দশকতেই 'টাইটানিক'ক ভ্ৰাম্যমাণৰ জৰিয়তে বাস্তৱ ৰূপ প্ৰদান কৰিছিল এইগৰাকী নাট্যকাৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত এই নাটকখনে অভিলেখো সৃষ্টি কৰে ৷ ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰৰ সেই অভিলেখ আজিও ভংগ কৰিব পৰা নাই কোনো নাটকে ৷

Hemanta Dutta no more
বিশিষ্ট নাট্যকাৰ হেমন্ত দত্ত আৰু নাই (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্যযোগ্য নাট

ইয়াৰ উপৰি তেখেতৰ উল্লেখযোগ্য কেইখনমান নাট হৈছে, এটা নষ্ট ল'ৰাৰ গল্প, পথ, সেন্দূৰ, আকাশৰ দৰে মন, মুক্তি, চক্ৰবেহু, জেতুকা পাতৰ ৰং আদি । ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে ৫ শতাধিক গীতো ৰচনা কৰি গৈছে হেমন্ত দত্তই । ১৯৭৭ চনত ‘নতুন আশা’ চলচ্চিত্ৰৰ জৰিয়তে তেওঁ পেছাগতভাৱে গীত ৰচনা কৰিবলৈ ধৰে ।

হেমন্ত দত্তৰ 'মই যি বাটেৰে ওলালোঁ আজি', 'এই আকাশ বৰ বিশাল', 'তুমি আহিছিলা চেনাই' আদি গীত বহুলভাৱে আজিও জনপ্ৰিয় ।

বহু কালজয়ী গীতৰ স্ৰষ্টা হেমন্ত দত্ত

কানৈ মহাবিদ্যালয়ত পঢ়ি থাকোঁতেই তেওঁ চৈয়দ চাদুল্লা, ৰাজেন গোঁহাই, হীৰেন গোঁহাই, ভবেশ গোস্বামী, প্ৰিন্স আদি বন্ধুবৰ্গৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে । এই সময়ছোৱাত তেওঁলোকে 'কুইভাৰ্ছ বেণ্ড' নামৰ এক সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী গঠন কৰিছিল । তেওঁ লিখা প্ৰথম গীতটি ব্ৰজেন দাসে ডিব্ৰুগড়ৰ 'ইণ্ডিয়া ক্লাব'ত পৰিবেশন কৰিছিল ।

আনহাতে, জয়ন্ত হাজৰিকা, চাৰু গোঁহাই, মালবিকা বৰা, ৰাজেন গোঁহাই, ডলী ঘোষ, শান্তা উজীৰ, সমৰ হাজৰিকা আদি বিখ্যাত কণ্ঠশিল্পীয়ে তেওঁ ৰচনা কৰা গীতত কণ্ঠ নিগৰাইছে । পিতা-পুত্ৰ ছবিখনত তেওঁ লিখা ১১৬ শাৰীৰ 'বন্ধ কৰিব হাত, বন্ধ কৰিব মাত' গীতটি সকলোতকৈ দীঘল অসমীয়া গীত বুলি কোৱা হয় । ২০২৪-২৫ বৰ্ষৰ অসম চৰকাৰৰ দ্বিতীয় সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান 'অসম সৌৰভ' বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হয় বিশিষ্ট নাট্যকাৰ হেমন্ত দত্তক ।

