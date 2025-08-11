গুৱাহাটী : অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতলৈ এক দুখৰ খবৰ । খহি পৰিল ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ আন এক ভোটাতৰা । বিশেষকৈ অসমৰ নাট্য জগতক উকা কৰি চিৰদিনৰ বাবে উভতি নহা বাটে গুচি গ'ল স্বনামধন্য নাট্যকাৰ, গীতিকাৰ তথা ৰাজ্য চৰকাৰৰ 'অসম সৌৰভ' বঁটাৰে বিভূষিত হেমন্ত দত্ত ।
গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত সোমবাৰে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ৰাজ্যৰ নাট্য আন্দোলনৰ পুৰোধা ব্যক্তিগৰাকীয়ে । হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ দীৰ্ঘদিন ধৰি অসুস্থ হৈ আছিল বিশিষ্ট নাট্যকাৰগৰাকী । কিন্তু স্বাস্থ্যৰ অধিক অৱনতি ঘটাত দেওবাৰে তেওঁক জি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল । তাতেই চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে অসমৰ নাট্য জগতৰ মহীৰূহ হেমন্ত দত্তই । মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল ৮৪ বছৰ ।
শোকস্তব্ধ ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক জগত
এইগৰাকী মহান নাট্যশিল্পী তথা অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ অমূল্য সম্পদৰ অবৰ্তমানত শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক জগত । বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠান, দল-সংগঠন তথা বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে হেমন্ত দত্তৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁৰ মৃত্যুৱে অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতত অপূৰণীয় ক্ষতি কৰা বুলি সকলোৱে একেমুখে উল্লেখ কৰিছে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শোক প্ৰকাশ
আনহাতে, বিশিষ্ট নাট্যকাৰ, গীতিকাৰ তথা অভিনেতা হেমন্ত দত্তৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । সামাজিক মাধ্যমত লিখা এক শোকবাৰ্তাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লিখিছে, "প্ৰসিদ্ধ গীতিকাৰ, নাট্যকাৰ, অভিনেতা, পৰিচালক আমাৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ হেমন্ত দত্ত ডাঙৰীয়াৰ প্ৰয়াণৰ খবৰ শুনি অতিকৈ মৰ্মাহত হৈছোঁ ৷ কেইবা দশক ধৰি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনলৈ বিশেষ অৱদান আগবঢ়োৱা দত্ত ডাঙৰীয়াই লিখা প্ৰতিটো গীতেই একো একোটি চিৰসেউজ গীত ৷ একেধৰণে তেখেতৰ দ্বাৰা সৃষ্ট নাটকসমূহে প্ৰতিগৰাকী শ্ৰোতা-দৰ্শকক মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰি ৰাখিছিল ৷ প্ৰবীণ শিল্পীগৰাকীৰ বিয়োগ অসমৰ সমাজ জীৱন তথা সাংস্কৃতিক পৰিমণ্ডলৰ বাবে অপূৰণীয় ক্ষতি ৷ তেখেতৰ বিদেহ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনাৰ অৰ্থে ঈশ্বৰৰ শ্ৰীচৰণত প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ আৰু শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গ তথা গুণমুগ্ধক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ ৷"
হেমন্ত দত্তৰ জীৱন পৰিক্ৰমা
১৯৪১ চনৰ ২৪ ছেপ্টেম্বৰত দৰং জিলাৰ খাৰুপেটীয়াত জন্ম হৈছিল হেমন্ত দত্তৰ । তেওঁৰ পিতৃৰ নাম হলিৰাম দত্ত আৰু মাতৃ বিৰজা বালা দত্ত । পিতৃ-মাতৃৰ চতুৰ্থ সন্তান আছিল বিশিষ্ট নাট্যকাৰগৰাকী । স্কুলীয়া শিক্ষা মঙলদৈত লাভ কৰা দত্তই ডিব্ৰুগড়ৰ কানৈ মহাবিদ্যালয়ত কলেজীয়া শিক্ষা লাভ কৰে ।
অসমৰ ভ্ৰাম্যমাণ নাট্য জগতত বিশিষ্ট নাট্যকাৰগৰাকীৰ বহু অৱদান আছে । ৩৫০ৰো অধিক নাটক ৰচনাৰ লগতে পৰিচালনা কৰি গৈছে বিশিষ্ট নাট্যকাৰ তথা পৰিচালকগৰাকীয়ে । ইয়াৰ উপৰি ৩ শতাধিক নাটকত অভিনয়ও কৰিছে বিশিষ্ট অভিনেতা হেমন্ত দত্তই ।
টাইটানিক নাটেৰে অভিলেখ সৃষ্টি
আনহাতে, নাট পৰিচালনা কৰাৰ উপৰি তেওঁ ১৯৮০ চনত মুক্তিপ্ৰাপ্ত ছবি 'উপপথ' পৰিচালনা কৰিছিল । তেওঁৰ নাট্য জগতলৈ অপূৰ্ব তথা অনন্য অৱদান হৈছে 'টাইটানিক' । ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰৰ বাবে হেমন্ত দত্তৰ অপূৰ্ব সৃষ্টি এই 'টাইটানিক'ৰ নাম শুনিলে আজিও দৰ্শক শিহৰিত হয় ৷ '৯০ৰ দশকতেই 'টাইটানিক'ক ভ্ৰাম্যমাণৰ জৰিয়তে বাস্তৱ ৰূপ প্ৰদান কৰিছিল এইগৰাকী নাট্যকাৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত এই নাটকখনে অভিলেখো সৃষ্টি কৰে ৷ ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰৰ সেই অভিলেখ আজিও ভংগ কৰিব পৰা নাই কোনো নাটকে ৷
উল্লেখ্যযোগ্য নাট
ইয়াৰ উপৰি তেখেতৰ উল্লেখযোগ্য কেইখনমান নাট হৈছে, এটা নষ্ট ল'ৰাৰ গল্প, পথ, সেন্দূৰ, আকাশৰ দৰে মন, মুক্তি, চক্ৰবেহু, জেতুকা পাতৰ ৰং আদি । ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে ৫ শতাধিক গীতো ৰচনা কৰি গৈছে হেমন্ত দত্তই । ১৯৭৭ চনত ‘নতুন আশা’ চলচ্চিত্ৰৰ জৰিয়তে তেওঁ পেছাগতভাৱে গীত ৰচনা কৰিবলৈ ধৰে ।
হেমন্ত দত্তৰ 'মই যি বাটেৰে ওলালোঁ আজি', 'এই আকাশ বৰ বিশাল', 'তুমি আহিছিলা চেনাই' আদি গীত বহুলভাৱে আজিও জনপ্ৰিয় ।
বহু কালজয়ী গীতৰ স্ৰষ্টা হেমন্ত দত্ত
কানৈ মহাবিদ্যালয়ত পঢ়ি থাকোঁতেই তেওঁ চৈয়দ চাদুল্লা, ৰাজেন গোঁহাই, হীৰেন গোঁহাই, ভবেশ গোস্বামী, প্ৰিন্স আদি বন্ধুবৰ্গৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে । এই সময়ছোৱাত তেওঁলোকে 'কুইভাৰ্ছ বেণ্ড' নামৰ এক সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী গঠন কৰিছিল । তেওঁ লিখা প্ৰথম গীতটি ব্ৰজেন দাসে ডিব্ৰুগড়ৰ 'ইণ্ডিয়া ক্লাব'ত পৰিবেশন কৰিছিল ।
আনহাতে, জয়ন্ত হাজৰিকা, চাৰু গোঁহাই, মালবিকা বৰা, ৰাজেন গোঁহাই, ডলী ঘোষ, শান্তা উজীৰ, সমৰ হাজৰিকা আদি বিখ্যাত কণ্ঠশিল্পীয়ে তেওঁ ৰচনা কৰা গীতত কণ্ঠ নিগৰাইছে । পিতা-পুত্ৰ ছবিখনত তেওঁ লিখা ১১৬ শাৰীৰ 'বন্ধ কৰিব হাত, বন্ধ কৰিব মাত' গীতটি সকলোতকৈ দীঘল অসমীয়া গীত বুলি কোৱা হয় । ২০২৪-২৫ বৰ্ষৰ অসম চৰকাৰৰ দ্বিতীয় সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান 'অসম সৌৰভ' বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হয় বিশিষ্ট নাট্যকাৰ হেমন্ত দত্তক ।