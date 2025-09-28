বিশিষ্ট চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক, প্ৰযোজক তিমথি দাস হান্সেৰ দেহাৱসান
অসমীয়া চলচিত্ৰ জগতৰ প্ৰযোজক, পৰিচালক তিমথি দাস হান্সে আৰু নাই ৷ পাহাৰ-ভৈয়ামত শোক ৷
Published : September 28, 2025 at 7:15 PM IST
ডিফু: কাৰ্বি আংলং জিলাৰ অতি ভিতৰুৱা অঞ্চল চকীহোলাত জন্মগ্ৰহণ কৰা তিমথি দাস হান্সে অসমৰ সংগীত আৰু চলচ্চিত্ৰ জগতৰ এটা চিনাকী নাম ৷ কৃষি বিভাগৰ উদ্যান শস্য সঞ্চালকৰূপে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা তিমথি দাস হান্সেৰ পৰিচয় বিষয়াৰূপে নহয়, বৰং সকলোৱে তেওঁক অসমীয়া আৰু কাৰ্বি চলচ্চিত্ৰৰ চিত্ৰনাট্যকাৰ, পৰিচালক আৰু প্ৰযোজকৰূপেহে চিনি পাইছিল ৷
১৯৮৫ চনৰ পৰা তেখেত অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগৰ লগত জড়িত হৈ পৰে ৷ ১৯৯০ চনত তেওঁৰ কাহিনী, চিত্ৰনাট্য আৰু সংগীতেৰে মুক্তিলাভ কৰে সফল অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ পাহাৰী কন্যা ৷ একেটা বছৰতে তেওঁৰ কাৰ্বি ভাষাৰ শ্বেৰ আলং নামৰ তথ্য-কাহিনীভিত্তিক ছবিখনে লাভ কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ ৷
ইয়াৰ পিছতে ৰঙা মদাৰ, প্ৰেম পাহাৰে-ভৈয়ামে নামৰ ছবি দুখনে মুক্তি লাভ কৰে ৷ প্ৰেম পাহাৰে-ভৈয়ামে শীৰ্ষক ছবিখনে চিত্ৰলেখা বঁটা, মুনলাইট মিডিয়া বঁটা লাভ কৰে ৷ অসমৰ চলচ্চিত্ৰপ্ৰেমী দৰ্শকে দুয়োখন ছবিকে আদৰি লয় ৷
তিমথি দাস হান্সে প্ৰচাৰ ভাৰতীৰ ব্ৰডকাষ্টিং কৰ্প’ৰেশ্যনৰ এগৰাকী স্বীকৃত প্ৰযোজক-পৰিচালক আছিল ৷ তেওঁৰ কাৰ্বি জনজাতিৰ উৎসৱ শীৰ্ষক তথ্যচিত্ৰখনে ১৯৯৫ চনত থিৰুৱনন্তপুৰমত অনুষ্ঠিত আন্তৰ্জাতিক ভিডিঅ’ ফিল্ম ফেষ্টিভেলত চাৰ্টিফিকেট অৱ মেৰিটৰ সন্মান লাভ কৰিছিল ৷
প্ৰয়াত শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতৰে তিমথি দাস হান্সেৰ পৰিচালনাৰে নিৰ্মিত অসমীয়া ছবি জীৱন বাটৰ লগৰীয়ে ২০১০ চনত অসম চৰকাৰৰ চলচ্চিত্ৰ বঁটা লাভ কৰে ৷ শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা, শ্ৰেষ্ঠ চিত্ৰনাট্য আৰু শ্ৰেষ্ঠ কৰিঅ’গ্ৰাফাৰ বঁটা লাভ কৰিছিল জীৱন বাটৰ লগৰীয়ে ৷
তিমথি দাস হান্সেৰ আন এখন ব্যৱসায়িকভাৱে সফল ছবি হৈছে পলে পলে উৰে মন ৷ এইখন ছবিৰো কাহিনী, চিত্ৰনাট্য আৰু সংগীত তেওঁ নিজেই পৰিচালনা কৰিছিল ৷ এই ছবিখনৰ হিন্দী সংস্কৰণো মুকলি হৈছিল ৷ এইখন ছবিয়েও ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল ৷
ইয়াৰোপৰি তেওঁৰ নিজৰ গীতৰ বহুকেইটা এলবাম আছে ৷ সদ্যপ্ৰয়াত অসমৰ জনতাৰ হৃদয়ৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গকে ধৰি অসমৰ প্ৰায় সকলো বিশিষ্ট শিল্পীয়ে তেওঁৰ গীতত কণ্ঠদান কৰিছিল ৷ তেওঁৰ ছবিত নিপন গোস্বামী, অৰুণ নাথ, মলয়া গোস্বামী, গায়ত্ৰী মহন্ত, ৰবি শৰ্মাকে ধৰি অসমৰ প্ৰায় সকলো বিশিষ্ট অভিনেতা-অভিনেত্ৰীয়ে অভিনয় কৰিছিল ৷
অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ এইগৰাকী বিশিষ্ট চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক তিমথি দাস হান্সে দীৰ্ঘদিনৰে পৰা কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মুম্বাইত থকা একমাত্ৰ জীয়ৰী ডাঃ ছানচিতা (লভলী) হান্সেপীৰ অধীনত চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰি আছিল ৷ চিকিৎসা চলি থকাৰ পিছতো বাৰে বাৰে অসমলৈ আহিবলৈ মন কৰাত বিশিষ্ট পৰিচালকগৰাকীক আনি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ খ্ৰীষ্টানবস্তিৰ ছেণ্ট থমাছ চিকিৎসালয়ত আগষ্ট মাহত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ৷
অৱশেষত দেওবাৰে দিনৰ ১২ বজাত বিশিষ্ট চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক তথা গীতিকাৰ-সুৰকাৰগৰাকীয়ে ইহলীলা সম্বৰণ কৰে ৷ মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁ পত্নী তথা অভিনেত্ৰী বিউটি বৰুৱা আৰু একমাত্ৰ কন্যাক ইহসংসাৰত এৰি থৈ যায় ৷ সোমবাৰে ডিফুত তেখেতৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হ’ব ৷
