হায়দৰাবাদ: প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা জোনাছে তেওঁৰ কেৰিয়াৰৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ ছবি বিশাল ভৰদ্বাজৰ কমিনেলৈ মনত পেলাইছে । শেহতীয়াকৈ মুক্তিৰ ১৬ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰা ছবিখনে তেওঁৰ হৃদয়ত এক বিশেষ স্থান দখল কৰি আছে ।
ইনষ্টাগ্ৰামত প্ৰিয়ংকাই ছবিখনৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰি প্ৰকাশ কৰে যে কেনেকৈ ছুইটী ভোপেৰ চৰিত্ৰটো তেওঁলৈ অভাৱনীয়ভাৱে আহিল । মিয়ামীত দোস্তানাৰ শ্বুটিং কৰি থকা অৱস্থাত ছবি নিৰ্মাতা বিশাল ভৰদ্বাজৰ ফোন আহিছিল তেওঁলৈ ।
প্ৰিয়ংকাই স্বীকাৰ কৰে যে তেওঁ সদায় বিশালৰ সৈতে কাম কৰিব বিচাৰিছিল, কিন্তু সেই সময়ত তেওঁৰ "বাণিজ্যিক" ভাবমূৰ্তিৰ বাবে তেওঁক কাষ্ট কৰা হ'ব বুলি কেতিয়াও ভবা নাছিল । ভৰদ্বাজে তেওঁক ব্যক্তিগতভাৱে কাহিনীটো ক’লে আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে যে চৰিত্ৰটো লিখাতকৈ স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ বহু বেলেগ হ’ব । তেওঁক বিশ্বাস কৰি প্ৰিয়ংকাই এই ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল, যিটো অৱশেষত কেৰিয়াৰ টাৰ্ণিং পইণ্ট হৈ পৰে ।
কমিনেক টাৰ্ণিং পইণ্ট বুলি অভিহিত কৰি প্ৰিয়ংকাই কয় যে তেওঁ ভৰদ্বাজৰ নিৰ্দেশনাত কেনেকৈ গৱেষণা, প্ৰস্তুতি আৰু এটা ভূমিকাত আত্মসমৰ্পণ কৰিব পাৰি শিকিছিল । পিছত কেনেকৈ তেওঁ প্ৰিয়ংকালৈ ৭ খুন মাফ আগবঢ়াই নিজৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিলে সেই কথাও মনত পেলাই অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ।
কিন্তু তেওঁৰ পোষ্টটোত নেটিজেনৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰা কথাটো আছিল ছবিখনত দ্বৈত চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা শ্বাহিদ কাপুৰৰ প্ৰশংসা । শ্বাহিদ নিজৰ দ্বৈত ভূমিকাত অনুভুতিশীল আছিল বুলি লিখিছে প্ৰিয়ংকাই । সেই সময়ত দুয়োৰে মাজত অফ-স্ক্ৰীণ সম্পৰ্কও আছিল আৰু ছবিখনৰ মুক্তিৰ সময়ত তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কক লৈ চলা উৰাবাতৰি এতিয়াও অনুৰাগীসকলৰ মনত আছে ।
প্ৰিয়ংকাই আমোল গুপ্তেৰ সৈতে কাম কৰাৰ কথাও মনত পেলাই, তেওঁৰ অভিনয়ক অবিস্মৰণীয় বুলি অভিহিত কৰে । সেই ছেটত প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰযোজক মুবিনা ৰেটনছীক লগ পোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰে । "সেইবোৰ সময় আছিল । ষোল্ল বছৰৰ আগতে ! ভাবিছিলো অভিজ্ঞতাটো শ্বেয়াৰ কৰিম । আপোনালোকৰ কোনোবাই চাইছেনে ?" প্ৰিয়ংকাই অনুগামীসকলক সোধে ।
কমিনে এক যমজ ভাতৃৰ কাহিনী আছিল ৷ আজিও অনুৰাগীসকলে কমিনেক শ্বাহিদ কাপুৰৰ অন্যতম স্মৰণীয় অভিনয় হিচাপে গণ্য কৰে আৰু প্ৰিয়ংকাৰ জীৱনত তেওঁৰ গ্লেমাৰাছ ইমেজৰ পৰা আঁতৰি অধিক বহুমুখী চৰিত্ৰত অভিনয় কৰাত সহায় কৰা এখন ছবি হিচাপে গণ্য কৰে ।
