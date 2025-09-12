সদৌ অসম চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱস: প্ৰিয়ংকা ভৰালী-বিপিন চাউদাঙৰ গীতৰ তালে তালে নাচিলে শ্ৰোতা-দৰ্শকে
দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে সদৌ অসম চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ বিংশতিতম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আৰু জনগোষ্ঠীয় সমাৰোহ ৷ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী প্ৰিয়ংকা ভৰালীৰ সংগীতানুষ্ঠান ৷
মৰাণ : মৰাণৰ ডোমৰদলঙৰ বীৰাংগনা সতী সাধনী ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত সদৌ অসম চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ বিংশতিতম কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ নিশা অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত গীত পৰিৱেশন কৰিলে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী প্ৰিয়ংকা ভৰালীয়ে । সন্ধিয়া অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী বিপিন চাউদাঙে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভ কৰাৰ পাছত জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী প্ৰিয়ংকা ভৰালীৰ গীতৰ তালে নাচিলে হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজে ।
এটাৰ পাছত আন এটা জনপ্ৰিয় গীতেৰে ৰাইজক মোহাচ্ছন্ন কৰে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে । প্ৰিয়ংকা ভৰালীৰ সৈতে একেলগে কেইবাটাও গীতেৰে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটো অধিক আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিলে বিপিন চাউদাঙে । কণ্ঠশিল্পী প্ৰিয়ংকা ভৰালীয়ে সাংবাদিকৰ আগত কয়, "চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ আহি খুবেই ভাল লাগিছে । তেওঁলোকে সুন্দৰকৈ অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত কৰিছে ।”
লগতে তেওঁ নিজৰ নতুন গীতৰ কথা সন্দৰ্ভত কয়, “অসমীয়া ছবি এতিয়া ৰাইজে আঁকোৱালি লৈছে । ৰাইজৰ সহযোগতা দেখি ভাল লাগিছে । অসমীয়া ছবি আমাৰ গৌৰৱ গতিকে এই উদ্যোগক আগবঢ়াই নিয়াটো আমাৰ দায়িত্ব । যৌৱনে আমনি কৰে ২ অতি সোনকালে ছবিগৃহলৈ আহি আছে, তাত মোৰ এটা সুন্দৰ গীত আছে, আশা কৰোঁ ৰাইজে ভাল পাব ।”
উল্লেখ্য যে, ৰাজ্যখনৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ অন্যতম ছাত্ৰ সংগঠন হ'ল সদৌ অসম চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থা । ২০০৫ চনত জন্ম লাভ কৰা ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে জনগোষ্ঠীটোৰ শৈক্ষিক উত্তৰণ আৰু ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক অধিকাৰৰ বাবে সংগ্ৰাম কৰি আহিছে ।
বুধবাৰৰ পৰা সংগঠনটোৱে মৰাণত অনুষ্ঠিত কৰিলে কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱস । বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে মৰাণৰ ডোমৰদলঙৰ বীৰাংগনা সতী সাধনী ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছে সদৌ অসম চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ বিংশতিতম কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱস । দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ দ্বিতীয় দিনা বিশাল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাই দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে সকলোৰে ।
সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উদ্বোধন কৰে অনুসূচিত জাতি আৰু পিছপৰা শ্ৰেণী কল্যাণ সঞ্চালকালয়ৰ সঞ্চালক ড° কুলশ্ৰী নাথে ৷ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৃন্দৰ লগতে বিশিষ্ট অভিনেত্ৰী প্ৰীতি কংকণাই অংশগ্ৰহণ কৰে ৷
এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন পৰম্পৰা প্ৰদৰ্শন কৰাৰ উপৰিও টাই আহোম, দেউৰী, সোণোৱাল কছাৰী, বড়ো, মিচিং, চাহ জনগোষ্ঠীকে ধৰি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ ৬০ টা সাংস্কৃতিক দলে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ মৰাণৰ অভয়পুৰ ষ্টেডিয়ামৰ পৰা ডোমৰদলঙৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীস্থলীলৈ উলিওৱা এই শোভযাত্ৰাত কেইবাহাজাৰ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰি সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷
শোভাযাত্ৰাৰ পাছতে ডোমৰদলঙৰ বীৰাংগনা সতী সাধনী ক্ষেত্ৰত মুকলি সভা অনুষ্ঠিত হয় ৷ মুকলি সভা উদ্বোধন কৰে অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বড়াই ৷ অনুষ্ঠানত, সংগঠনটোৰ বিষয়ববীয়া, কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা, বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈ, বিধায়ক পোনাকণ বৰুৱা, জ্যোতি চিত্ৰবনৰ উপাধ্যক্ষ সুনীল ৰাজকোঁৱকে ধৰি চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ।
কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱস অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই অসমৰ চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ লগতে ছয় জনগোষ্ঠীক শীঘ্ৰে জনজাতিকৰণৰ মৰ্যদা প্ৰদান কৰিবলৈ দাবী জনায় ।
