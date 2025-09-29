‘মৌমাখি নহয়, কিন্তু এটা দানৱ’, হৰৰ কমেডীত একশ্যন মোডত প্ৰভাস
‘দ্য ৰাজা চাব’ৰ শক্তিশালী ট্ৰেইলাৰ মুক্তি দিয়া হ’ল ৷ আগন্তুক বৰ্ষত ছবিগৃহলৈ দ্য ৰাজা চাব ।
Published : September 29, 2025 at 7:31 PM IST
হায়দৰাবাদ: প্ৰভাসে মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা আগন্তুক ছবি দ্য ৰাজা চাবৰ নিৰ্মাতাসকলে ২৯ ছেপ্টেম্বৰ সোমবাৰে ট্ৰেইলাৰ মুকলি কৰে । ভৌতিক, হাস্যমধুৰ, ৰোমান্স আৰু কল্পনাৰ মিশ্ৰণেৰে নিৰ্মিত এই ছবিখনক আগন্তুক বছৰৰ এখন অন্যতম বৃহৎ তেলুগু ছবি হিচাপে প্ৰচাৰ কৰা হৈছে ।
প্ৰভাসৰ অনুৰাগীসকলে ছবিখনৰ বাবে আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে ৷ আজি মুক্তি দিয়া ট্ৰেইলাৰটোৱে তেওঁলোকৰ উন্মাদনা অধিক বঢ়াই তুলিছে ৷ কালি ছবিখনৰ নিৰ্মাতাই প্ৰভাস আৰু সঞ্জয় দত্তক লৈ এখন পোষ্টাৰ মুকলি কৰি ট্ৰেইলাৰ মুক্তিৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰে । এই পোষ্টাৰখনত প্ৰভাস আৰু সঞ্জয় দত্তৰ এক বেলেগ অৱতাৰ প্ৰদৰ্শন কৰা হয় ।
"দ্য ৰাজা চাব"ৰ ৩.৩০ মিনিটৰ ট্ৰেইলাৰৰ আৰম্ভণি ভৌতিক দৃশ্যৰে হয় আৰু তাৰ পিছত কমেডীৰ মাজেৰে কাহিনী আগবাঢ়িছে । ট্ৰেইলাৰত প্ৰদৰ্শিত হৈছে মালবিকা মহনন আৰু নিধি আগৰৱালাৰ সৌন্দৰ্য্য আৰু প্ৰভাসৰ কমেডী ধাৰা । গোটেই ট্ৰেইলাৰটোত কিছুমান ভয়ানক দৃশ্যৰ মাজত সোমাই পৰিছে চৰিত্ৰসমূহ । সঞ্জয় দত্তৰো উগ্ৰ ৰূপ দেখা গৈছে।
ট্ৰেইলাৰটোৱে দৰ্শকক এটা ভয়ংকৰ মহললৈ লৈ যায়, য’ত চাৰিওফালে কেৱত ভূতৰ ভয় ৷ এসময়ত মহলটোৰ মালিক এজন ৰজাৰ প্ৰতিশোধপৰায়ণ মনোভাৱ দেখা পোৱা যায় ।
প্ৰভাসে নিধি আগৰৱালাৰ চৰিত্ৰটোৰ প্ৰেমত পৰা এজন নিৰ্বিকাৰ মানুহক চিত্ৰিত কৰিছে । এই ছবিখনৰ জৰিয়তে তেলুগু ছবিজগতত অভিষেক ঘটোৱা মালবিকা মহননক প্ৰভাসৰ প্ৰতি আকৰ্ষণেৰে ভৰা চৰিত্ৰত দেখা গৈছে ।
পিপল মিডিয়া ফেক্টৰী আৰু আই ভি ৱাই এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ দ্বাৰা প্ৰযোজিত দ্য ৰাজা চাবত বলীউডৰ অভিনেতা সঞ্জয় দত্ত আৰু ৰিদ্ধি কুমাৰেও মূল চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে । কাৰিকৰী দলটোৰ ভিতৰত সংগীত ৰচনাত আছে থামান এছ, কাৰ্তিক পালানীয়ে চিনেমেট’গ্ৰাফী চম্ভালিছে আৰু সম্পাদনাৰ দায়িত্বত আছে কোটাগিৰী ভেংকটেশ্বৰ ৰাও ।
২০২৬ চনৰ ৯ জানুৱাৰীত ছবিগৃহত মুক্তি পোৱাৰ কথা দ্য ৰাজা চাব ।
