কনচাৰ্ট চাবলৈ আৰু শ্বিলঙলৈ যাব নালাগে ! প’ষ্ট মেল'ন আহি আছে গুৱাহাটীলৈ
৮ ডিচেম্বৰত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব আন্তঃৰাষ্ট্রীয় খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী প’ষ্ট মেল'নৰ কনচাৰ্ট । ফেচবুক যোগে জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।
গুৱাহাটী : ডিচেম্বৰ মাহত অসমত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰফেছনেল ভিত্তিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ কনচাৰ্ট । আগন্তুক ৮ ডিচেম্বৰত গুৱাহাটী মহানগৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব আন্তঃৰাষ্ট্রীয় খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী প’ষ্ট মেল'নৰ কনচাৰ্ট । ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক পৰ্যটনৰ উন্নয়নৰ লক্ষ্যৰে এই কনচাৰ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব । BookMyShow যোগে অনুৰাগীয়ে বুক কৰিব পাৰিব টিকট ।
এক ফেচবুক পোষ্ট যোগে কনচাৰ্ট সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই বিষয়ে আজি অৱগত কৰে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে, “অসমৰ কনচার্ট পর্যটন নীতিৰ অগ্রগামী পদক্ষেপ । দর্শকক মনোৰঞ্জনৰ খোৰাক যোগাই আহ্লাদিত কৰিবলৈ অহা ৮ ডিচেম্বৰত আন্তঃৰাষ্ট্রীয় খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী প’ষ্ট মেল'ন গুৱাহাটীলৈ আহিব । বিকশিত অসমক সবল কনচার্ট অর্থনীতিৰে সমৃদ্ধ কৰি তুলিবলৈ এয়া মাথোঁ আৰম্ভণি, আগন্তুক সময়ত এনে বহু তাৰকাৰ আগমন ঘটিব অসমত । আপোনালোকৰ সহযোগিতা আমাৰ একান্ত কাম্য ।”
উল্লেখ্য যে, বিগত জুন মাহত দিছপুৰৰ লোকসেৱা ভৱনত মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত অসম পৰ্যটন উন্নয়ন নিগম আৰু বিগট্ৰী এণ্টাৰটেইনমেণ্ট প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ মাজত এখন বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ হৈছিল । 'কনচাৰ্ট ট্যুৰিজিম'ৰ লগত সংগতি ৰাখি এই চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা হৈছিল ।
পৰ্যটনৰ দিশত অসম পূৰ্বৰে পৰা চহকী । কনচাৰ্ট ট্যুৰিজিমৰ জৰিয়তে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ শিল্পীসকলৰ দ্বাৰা সংগীতানুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি ৰাজ্যখনৰ পৰ্যটন দিশটোক বিশ্বমুখী কৰি তোলাৰ লগতে পৰ্যটকসকলক আকৰ্ষিত কৰাটোৱেই এই চুক্তিৰ মুখ্য উদ্দেশ্য আছিল । বিগট্ৰী এণ্টাৰটেইনমেণ্ট প্ৰাইভেট লিমিটেড ইয়াৰ ব্ৰেণ্ড বুক মাই শ্ব'ৰ বাবে জনাজাত । সেয়ে এই কনচাৰ্ট সম্পূৰ্ণৰূপে বুক মাই শ্ব'ৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব ।
