'দেশে আপোনাক বিচাৰে...' প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ৭৫ সংখ্যক জন্মদিনত তাৰকাৰ শুভেচ্ছা বাৰ্তা

তাৰকাসকলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক ৭৫ সংখ্যক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনাইছে । নাগাৰ্জুন, হেমা মালিনী ভিডিঅ' বাৰ্তাত আৱেগিক হৈ পৰে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ৭৫ সংখ্যক জন্মদিনত তাৰকাৰ শুভেচ্ছা বাৰ্তা (Photo : ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 17, 2025 at 1:00 PM IST

হায়দৰাবাদ : ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি তেওঁৰ ৭৫ সংখ্যক জন্মদিন উদযাপন কৰিছে । জন্মদিনৰ প্ৰাকক্ষণত দেশ-বিদেশৰ কেইগৰাকীও নেতা আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে মোদীক শুভেচ্ছা জনাইছে । বলীউডৰ তাৰকাও আঁতৰি নাথাকিল ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক বহু সময়ত চলচ্চিত্ৰ জগতৰ তাৰকাৰ সৈতে বিভিন্ন ধৰণৰ আলোচনাত মিলিত হোৱা দেখা গৈছে । মুকেশ ঋষিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নাগাৰ্জুন, কংগনা ৰনৌত, হেমা মালিনী, জেকী শ্ৰফ, চনু সুদ, পৰেশ ৰাৱালকে ধৰি বহু তাৰকাই তেওঁক বিশেষ দিনটোৰ শুভেচ্ছা জনাইছে । কেৱল সেয়াই নহয়, মোদীৰ জন্মদিনত কেইবাটাও জনসেৱাৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে বিজেপিয়ে ।

আজিৰ দিনটোত মুকেশ ঋষিয়ে কয়, "মই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনাইছো । তেওঁৰ সুস্বাস্থ্যৰ কামনা কৰিছো । তেওঁৰ বাবে সুস্থ হৈ থকাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ তেওঁ দেশক প্ৰথম স্থান দিব বিচাৰে । তেওঁ যি শক্তি কামত লগাইছে আৰু যি ধৰণে তেওঁ দেশৰ বাবে যিকোনো ঠাইলৈ যাবলৈ সাজু হৈছে সেয়া তেওঁৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কৃতিত্ব ।"

দক্ষিণ তাৰকা নাগাৰ্জুনে মোদীৰ জন্মদিনত এটা আৱেগিক ভিডিঅ’ পোষ্ট কৰে । তেওঁ কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰীক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ । তেওঁৰ জন্মদিনত তেওঁৰ বিষয়ে কিবা এটা ক’বলৈ পোৱাটো মোৰ বাবে এক সন্মান । ২০১৪ চনত গান্ধীনগৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোদীক লগ পাইছিলো । তেওঁ দেশৰ বাবে যি কৰি আছে তাৰ পৰাই মই অনুপ্ৰাণিত হৈছো ।" নাগাৰ্জুনে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰা কিছুমান পুৰণি মুহূৰ্তও শ্বেয়াৰ কৰে ।

ৰিতেশ দেশমুখে লিখিছে, "প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ । দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিলোঁ । সুস্থ হৈ থাকক ।" অভিনেতা পৰেশ ৰাৱালে লিখিছে, "আপোনাৰ সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ুৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছো ।"

চনু সুদৰ বাৰ্তা, "ইতিহাসে ভৱিষ্যৎ গঢ় দিয়াসকলক মনত পেলায় । আপোনাক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা থাকিল মোদীজী । স্বচ্ছতা আৰু সাহসেৰে জাতি গঠনৰ কামত আগবাঢ়ি যাওক ।"

অভিনেতা সুনিল শ্বেট্টীয়ে লিখিছে, "আপোনাৰ অক্লান্ত সেৱা আৰু জাতিটোৰ প্ৰতি অটল দায়বদ্ধতাই লাখ লাখ লোকক অনুপ্ৰাণিত কৰে । ভাৰতক আগুৱাই নিয়াৰ বাবে আপোনাৰ শক্তি, স্বাস্থ্য আৰু দৃষ্টিভংগীৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছো ।"

কংগনা ৰনৌতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে এখন ছবি শ্বেয়াৰ কৰে । তেখেতে লিখিছে, "দেশৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় নেতা ভাৰত মাতৃৰ প্ৰকৃত পুত্ৰক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ । সবকা সাথ সবকা বিকাশ- এই মন্ত্ৰটো লৈ আগবাঢ়ি যাওক ।"

ইয়াৰ উপৰিও কিৰণ খেৰ, অক্ষয় কুমাৰ, অনুপম খেৰ, অনিল কাপুৰ, টাইগাৰ শ্ৰফ, ছাইৰা বানু, ৰজনীকান্ত, শ্বাহৰুখ খান আদিকে ধৰি কেইবাগৰাকীও তাৰকাই ছ’চিয়েল মিডিয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক শুভেচ্ছা জনাইছে ।

