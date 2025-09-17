'দেশে আপোনাক বিচাৰে...' প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ৭৫ সংখ্যক জন্মদিনত তাৰকাৰ শুভেচ্ছা বাৰ্তা
তাৰকাসকলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক ৭৫ সংখ্যক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনাইছে । নাগাৰ্জুন, হেমা মালিনী ভিডিঅ' বাৰ্তাত আৱেগিক হৈ পৰে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 17, 2025 at 1:00 PM IST
হায়দৰাবাদ : ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি তেওঁৰ ৭৫ সংখ্যক জন্মদিন উদযাপন কৰিছে । জন্মদিনৰ প্ৰাকক্ষণত দেশ-বিদেশৰ কেইগৰাকীও নেতা আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে মোদীক শুভেচ্ছা জনাইছে । বলীউডৰ তাৰকাও আঁতৰি নাথাকিল ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক বহু সময়ত চলচ্চিত্ৰ জগতৰ তাৰকাৰ সৈতে বিভিন্ন ধৰণৰ আলোচনাত মিলিত হোৱা দেখা গৈছে । মুকেশ ঋষিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নাগাৰ্জুন, কংগনা ৰনৌত, হেমা মালিনী, জেকী শ্ৰফ, চনু সুদ, পৰেশ ৰাৱালকে ধৰি বহু তাৰকাই তেওঁক বিশেষ দিনটোৰ শুভেচ্ছা জনাইছে । কেৱল সেয়াই নহয়, মোদীৰ জন্মদিনত কেইবাটাও জনসেৱাৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে বিজেপিয়ে ।
#WATCH | Mumbai | On the occasion of PM Narendra Modi's 75th Birthday, actor Mukesh Rishi says, " i wish pm modi best wishes on the occasion of his birthday and i wish that his health and fitness remains very well because he wants to see the country on the first position. the… pic.twitter.com/shOkDhZohE— ANI (@ANI) September 16, 2025
আজিৰ দিনটোত মুকেশ ঋষিয়ে কয়, "মই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনাইছো । তেওঁৰ সুস্বাস্থ্যৰ কামনা কৰিছো । তেওঁৰ বাবে সুস্থ হৈ থকাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ তেওঁ দেশক প্ৰথম স্থান দিব বিচাৰে । তেওঁ যি শক্তি কামত লগাইছে আৰু যি ধৰণে তেওঁ দেশৰ বাবে যিকোনো ঠাইলৈ যাবলৈ সাজু হৈছে সেয়া তেওঁৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কৃতিত্ব ।"
As Shri @narendramodi ji approaches his 75th birthday, I look back at my very first meeting with him in 2014 — a moment of inspiration, kindness & life lessons. Wishing him an early happy birthday with prayers for his good health & continued leadership. #MYMODISTORY #ModiAt75… pic.twitter.com/Ycimd66sMd— Nagarjuna Akkineni (@iamnagarjuna) September 16, 2025
দক্ষিণ তাৰকা নাগাৰ্জুনে মোদীৰ জন্মদিনত এটা আৱেগিক ভিডিঅ’ পোষ্ট কৰে । তেওঁ কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰীক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ । তেওঁৰ জন্মদিনত তেওঁৰ বিষয়ে কিবা এটা ক’বলৈ পোৱাটো মোৰ বাবে এক সন্মান । ২০১৪ চনত গান্ধীনগৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোদীক লগ পাইছিলো । তেওঁ দেশৰ বাবে যি কৰি আছে তাৰ পৰাই মই অনুপ্ৰাণিত হৈছো ।" নাগাৰ্জুনে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰা কিছুমান পুৰণি মুহূৰ্তও শ্বেয়াৰ কৰে ।
Wishing our Honourable Prime Minister Shri @narendramodi ji a very Happy 75th Birthday - May god bless you with great health and long life sir ….. #HappyBirthdayModiji pic.twitter.com/v5HZoLwM17— Riteish Deshmukh (@Riteishd) September 17, 2025
ৰিতেশ দেশমুখে লিখিছে, "প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ । দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিলোঁ । সুস্থ হৈ থাকক ।" অভিনেতা পৰেশ ৰাৱালে লিখিছে, "আপোনাৰ সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ুৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছো ।"
History remembers those who reshape the future.⁰Wishing PM @narendramodi ji continued strength, clarity, and courage as he leads Bharat through a transformative era.⁰May your journey remain as fearless as your vision. 🇮🇳⁰#HappyBirthdayModiJi pic.twitter.com/DwPGmq3TPI— sonu sood (@SonuSood) September 17, 2025
চনু সুদৰ বাৰ্তা, "ইতিহাসে ভৱিষ্যৎ গঢ় দিয়াসকলক মনত পেলায় । আপোনাক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা থাকিল মোদীজী । স্বচ্ছতা আৰু সাহসেৰে জাতি গঠনৰ কামত আগবাঢ়ি যাওক ।"
This is a special occasion for our beloved PM as he celebrates his 75th birthday today. Let us all join and together wish him wonderful health, happiness and excellent success in whatever he does to take our nation to glorious heights globally🙏@narendramodi pic.twitter.com/6STC5dlocw— Hema Malini (@dreamgirlhema) September 17, 2025
অভিনেতা সুনিল শ্বেট্টীয়ে লিখিছে, "আপোনাৰ অক্লান্ত সেৱা আৰু জাতিটোৰ প্ৰতি অটল দায়বদ্ধতাই লাখ লাখ লোকক অনুপ্ৰাণিত কৰে । ভাৰতক আগুৱাই নিয়াৰ বাবে আপোনাৰ শক্তি, স্বাস্থ্য আৰু দৃষ্টিভংগীৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছো ।"
‘सबका साथ-सबका विकास' के मंत्र को आत्मसात कर 'विकसित भारत' के संकल्प को पूरा करने के लिए नित अग्रसर, मां भारती के सच्चे सपूत, देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। pic.twitter.com/u3Ki3Gmhpe— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) September 17, 2025
কংগনা ৰনৌতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে এখন ছবি শ্বেয়াৰ কৰে । তেখেতে লিখিছে, "দেশৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় নেতা ভাৰত মাতৃৰ প্ৰকৃত পুত্ৰক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ । সবকা সাথ সবকা বিকাশ- এই মন্ত্ৰটো লৈ আগবাঢ়ি যাওক ।"
75वें जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएँ, @narendramodi जी 🙏🏼— Jolly Mishra - Asli Jolly from Kanpur (@akshaykumar) September 17, 2025
मेरी दिल से ये प्रार्थना है कि आपको लंबी उम्र और अच्छा स्वास्थ्य मिले… आप भारत को नई ऊँचाइयों तक ले जाते रहें। Happy Birthday, Captain 🫡 🇮🇳❤️
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी! आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ एवं बहुत बहुत बधाई! प्रभु आपको लंबी एवं स्वस्थ आयु प्रदान करे! आप आने वाले बहुत सालों तक ऐसी ही उदारता, दृढ़ता, कुशलता, एकाग्रता, और निस्वार्थ भावना से देश का नेतृत्व करें। मेरी माँ भी आपको ढेर सारा… pic.twitter.com/GwrIdAaq4A— Anupam Kher (@AnupamPKher) September 17, 2025
#WATCH | On PM Modi's 75th birthday, Superstar Shah Rukh Khan says, " today, on the occasion of pm modi's 75th birthday, i extend my best wishes to him. your journey from a small city to the global stage has been very inspiring. your discipline, hard work and dedication towards… pic.twitter.com/p8wRc2pDzz— ANI (@ANI) September 17, 2025
ইয়াৰ উপৰিও কিৰণ খেৰ, অক্ষয় কুমাৰ, অনুপম খেৰ, অনিল কাপুৰ, টাইগাৰ শ্ৰফ, ছাইৰা বানু, ৰজনীকান্ত, শ্বাহৰুখ খান আদিকে ধৰি কেইবাগৰাকীও তাৰকাই ছ’চিয়েল মিডিয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক শুভেচ্ছা জনাইছে ।
লগতে পঢ়ক : নীলপৱন বৰুৱাই ৰোপণ কৰা গজালি আজি বটবৃক্ষ ! কেনেদৰে হৈছিল অসম চাৰু কাৰু কলা পৰিষদৰ আৰম্ভণি ?