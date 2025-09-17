এইবাৰ দক্ষিণৰ পৰ্দাতো প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বায়’পিক: নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভূমিকাত কাক দেখা যাব জানেনে ?
পূৰ্বেও নিৰ্মাণ কৰা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বায়’পিক । কিন্তু সেয়া আছিল বলীউডৰ ছবি । এতিয়া দক্ষিণৰ এজন জনপ্ৰিয় অভিনেতা নতুন বায়’পিকখনত আছে ।
Published : September 17, 2025 at 6:41 PM IST
হায়দৰাবাদ: আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ৭৫ সংখ্যক জন্মদিন । এই বিশেষ দিনটোত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অনুৰাগীয়ে শুভেচ্ছা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে । আজিৰ দিনটোতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ হৈ থকা বায়’পিক এখনৰ কথা ঘোষণা কৰে Silver Cast Creations এ ।
মোদীৰ ৭৫ সংখ্যক জন্মদিন উপলক্ষে ছিলভাৰ কাষ্ট ক্ৰিয়েশ্যনে নিজৰ আগন্তুক প্ৰজেক্টৰ কথা ঘোষণা কৰিছে । চিনেমাখনৰ পোষ্টাৰ, বায়’পিকৰ নাম মুকলি কৰা হৈছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভূমিকাত কাক দেখা যাব জানেনে ?
চিনেমাৰ পোষ্টাৰ মুক্তি
আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনাই প্ৰডাকশ্যন কোম্পানীটোৱে কেপশ্যনত লিখিছে, "যুগ যুগ ধৰি যুদ্ধ জয় কৰি বিপ্লৱীত পৰিণত হোৱা এজন ব্যক্তিৰ কাহিনীৰ নাম 'মা বন্দে'। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ জন্মদিনৰ উষ্ম শুভেচ্ছা । তেওঁ যেন জীৱনত আৰু আগবাঢ়ি যাওক ৷ তেওঁৰ বাবে এটা উজ্জ্বল ভৱিষ্যতে অপেক্ষা কৰি আছে ।"
‘মা বন্দে’ চিনেমাত মোদীৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিব মালয়ালম অভিনেতা উন্নী মুকুন্দনে । বীৰ ৰেড্ডী এমৰ প্ৰযোজনাত এই ছবিখনে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শৈশৱৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা হিচাপে তেওঁৰ উত্থানলৈকে এই যাত্ৰাক উপস্থাপন কৰিব বুলি জনা যায় । ইয়াৰ উপৰিও এই বায়’পিকখনে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু তেওঁৰ মাতৃ হীৰাবেন মোদীৰ মাজত থকা গভীৰ সম্পৰ্ককো উন্মোচন কৰিব ।
আপ্লুত উন্নী মুকুন্দন
উন্নী মুকুন্দনে ইনষ্টাগ্ৰামত এটা আৱেগিক দীঘলীয়া পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰে । তেওঁ লিখিছে, "মই এই কথা ঘোষণা কৰি অতি সুখী যে ক্ৰান্তি কুমাৰৰ পৰিচালিত আৰু মা বন্দে মুভিজৰ প্ৰযোজনাত নিৰ্মিত আগন্তুক ছবি 'মা বন্দে'ত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ দামোদৰদাস মোদীৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিম । আহমেদাবাদত ডাঙৰ হোৱা বাবে মই প্ৰথমে তেওঁক আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ শৈশৱতে চিনি পাইছিলোঁ । বহু বছৰৰ পাছত ২০২৩ চনৰ এপ্ৰিল মাহত তেওঁক লগ পোৱাৰ সৌভাগ্য হৈছিল । এইটো এটা মুহূৰ্ত আছিল যিয়ে মোৰ ওপৰত স্থায়ী চাপ পেলাইছিল ।"
তেওঁ আৰু লিখিছে, "এজন অভিনেতা হিচাপে এই ভূমিকাত খোজ দিয়াটো অবিশ্বাস্যভাৱে ৰোমান্সকৰ আৰু প্ৰেৰণাদায়ক । তেওঁৰ ৰাজনৈতিক যাত্ৰা অসাধাৰণ । কিন্তু এই ছবিখনত আমি ৰাজনীতিবিদজনৰ বাহিৰলৈ গৈ তেওঁৰ গভীৰ সম্পৰ্কক অন্বেষণ কৰিম, বিশেষকৈ তেওঁৰ মাকৰ সৈতে ।"
অভিনেতাগৰাকীয়ে সামৰণিত লিখিছে, "গুজৰাটী ভাষাত তেওঁ কৈছিল: 'ঝুকভানু নাহি' যাৰ অৰ্থ 'কেতিয়াও মূৰ তল নকৰিবা ।' এই কথাষাৰ তেতিয়াৰ পৰাই মোৰ বাবে শক্তি আৰু দৃঢ়তাৰ উৎস হৈ আহিছে । ‘মা বন্দে’ মুক্তি পাব বিশ্বজুৰি, প্ৰতিটো প্ৰধান ভাৰতীয় ভাষাত । এই বিশেষ দিন উপলক্ষে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ দামোদৰদাস মোদীলৈ তেওঁৰ ৭৫ সংখ্যক জন্মদিনৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ।"
'মা বান্দে' চিনেমাৰ মুক্তি
‘মা বন্দে’ পৰিচালনা কৰিছে পৰিচালক ক্ৰান্তি কুমাৰ চি এইচে । ছবিখনৰ প্ৰযোজক বীৰ ৰেড্ডী এম । 'বাহুবলী' আৰু 'ইগা'ৰ বিখ্যাত চিনেমাটোগ্ৰাফাৰ কে কে সেন্থিল কুমাৰে কেমেৰাৰ কাম কৰিছে ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা বিজয়ী শ্ৰীকৰ প্ৰসাদে সম্পাদনা কৰিব । অত্যাধুনিক ভিএফএক্স আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰডাকশ্যনেৰে গ্ৰেণ্ড স্কেলত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ছবিখন । ভাৰতীয় কেইবাটাও ভাষাৰ লগতে ইংৰাজী ভাষাতো নিৰ্মাণ হ’ব ছবিখন । অৱশ্যে ছবিখনৰ মুক্তিৰ তাৰিখ এতিয়াও ঘোষণা কৰা হোৱা নাই ।
