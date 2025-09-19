ETV Bharat / entertainment

সপোনতো কেতিয়াও কাৰোৰে কাম্য নোহোৱা জুবিনৰ মৃত্যু, চেলেব্ৰিটীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

পাপন, আৰমান মালিক, বৰষা ৰাণী বিষয়া, দীপলিনাকে ধৰি বহুতে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে ।

celebrity reaction on zubeen garg demise
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ (Photo : ETV Bharat Assam)
September 19, 2025

হায়দৰাবাদ : শুকুৰবাৰে ছিংগাপুৰত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে অসমীয়া সংগীত জগতৰ অন্যতম পূজনীয় আইকন জুবিন গাৰ্গে । ৫২ বছৰীয়া শিল্পীগৰাকী নৰ্থ-ইষ্ট ফেষ্টিভেলত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ ছিংগাপুৰলৈ গৈছিল ।

দুখৰ বিষয় যে আজি (শুকুৰবাৰ) দিনৰ প্ৰায় ১:১০ বজাত জুবিন গাৰ্গ সাগৰত য়ট ভ্ৰমণৰ সময়ত এক দুৰ্ঘটনাৰ সন্মুখীন হয় । স্কুবা ডাইভিং কৰি থকা অৱস্থাত সংঘটিত হয় এই ঘটনা ।

নিশ্চিত সূত্ৰই জনোৱা মতে, তেওঁক অচেতন অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰি জৰুৰী চিকিৎসাৰ বাবে ছিংগাপুৰৰ সাধাৰণ চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়, য’ত তেওঁক হৃদযন্ত্ৰৰ বিকলতাৰ বাবে মৃত ঘোষণা কৰা হয় ।

এই খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে শোকৰ বন্যা ববলৈ আৰম্ভ কৰে সামাজিক মাধ্যমত ৷ অনুৰাগীকে ধৰি তাৰকাসমাজে এই দুখৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিব পৰা নাই ৷

অসমীয়া মনোৰঞ্জন জগতৰ তাৰকা ৰবি শৰ্মা, বৰষা ৰাণী বিষয়া, দীপলিনা ডেকা, সুবাসনা দত্তৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পাপন, আৰমান মালিক, আদিল হুছেইন, বিশাল মিশ্ৰ সকলোৱেই জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰিছে ৷

ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও জুবিনৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰিছে ৷

অসমৰ সংগীত জগতৰ আন এক জনপ্ৰিয় নাম পাপনে জুবিনৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰে । গাৰ্গৰ এখন ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে তেওঁ ৷

শীঘ্ৰেই মুক্তি পাবলগীয়া ছবি যৌৱনে আমনি কৰে 2 ৰ সকলো কাৰ্যসূচী বাতিল কৰিছে বৰষা ৰাণী বিষয়াই ৷ জুবিনতকৈ ডাঙৰ আন একো হ’ব নোৱাৰে বুলি এটা ইনষ্টা ষ্ট’ৰী শ্বেয়াৰ কৰিছে শিল্পীগৰাকীয়ে ৷

একেদৰে হৰপাল শইকীয়া, সুৰভী দাস, সুকন্যা বৰুৱা, প্ৰবীণ বৰা, সুবাসনা দত্তকে আদি কৰি বহু সংখ্যকে সামাজিক মাধ্যমত নিজৰ দুখ প্ৰকাশ কৰিছে ৷

