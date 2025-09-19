সপোনতো কেতিয়াও কাৰোৰে কাম্য নোহোৱা জুবিনৰ মৃত্যু, চেলেব্ৰিটীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

সপোনতো কেতিয়াও কাৰোৰে কাম্য নোহোৱা জুবিনৰ মৃত্যু, চেলেব্ৰিটীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
পাপন, আৰমান মালিক, বৰষা ৰাণী বিষয়া, দীপলিনাকে ধৰি বহুতে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 19, 2025 at 9:16 PM IST
হায়দৰাবাদ : শুকুৰবাৰে ছিংগাপুৰত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে অসমীয়া সংগীত জগতৰ অন্যতম পূজনীয় আইকন জুবিন গাৰ্গে । ৫২ বছৰীয়া শিল্পীগৰাকী নৰ্থ-ইষ্ট ফেষ্টিভেলত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ ছিংগাপুৰলৈ গৈছিল ।
দুখৰ বিষয় যে আজি (শুকুৰবাৰ) দিনৰ প্ৰায় ১:১০ বজাত জুবিন গাৰ্গ সাগৰত য়ট ভ্ৰমণৰ সময়ত এক দুৰ্ঘটনাৰ সন্মুখীন হয় । স্কুবা ডাইভিং কৰি থকা অৱস্থাত সংঘটিত হয় এই ঘটনা ।
Devastated and shocked by the news of Zubeen Garg's sudden death in an accident in Singapore. I am so very sad... His contribution to Assamese music and culture is extraordinary... He will live amongst us through his songs... Dear Zubeen I remember you with lots love and…— Adil hussain (@_AdilHussain) September 19, 2025
নিশ্চিত সূত্ৰই জনোৱা মতে, তেওঁক অচেতন অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰি জৰুৰী চিকিৎসাৰ বাবে ছিংগাপুৰৰ সাধাৰণ চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়, য’ত তেওঁক হৃদযন্ত্ৰৰ বিকলতাৰ বাবে মৃত ঘোষণা কৰা হয় ।
I am devastated and in disbelief. May his soul rest in peace.. #ZubeenGarg— ARMAAN ✦ (@ArmaanMalik22) September 19, 2025
এই খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে শোকৰ বন্যা ববলৈ আৰম্ভ কৰে সামাজিক মাধ্যমত ৷ অনুৰাগীকে ধৰি তাৰকাসমাজে এই দুখৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিব পৰা নাই ৷
অসমীয়া মনোৰঞ্জন জগতৰ তাৰকা ৰবি শৰ্মা, বৰষা ৰাণী বিষয়া, দীপলিনা ডেকা, সুবাসনা দত্তৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পাপন, আৰমান মালিক, আদিল হুছেইন, বিশাল মিশ্ৰ সকলোৱেই জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰিছে ৷
ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও জুবিনৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰিছে ৷
জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক মৃত্যুত স্তম্ভিত হৈ পৰিছো। সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ আগবঢ়োৱা চহকী অৱদানৰ বাবে তেওঁ স্মৰণীয় হৈ থাকিব। তেওঁৰ গীত সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহৰ মাজত অতি জনপ্ৰিয় আছিল। তেওঁৰ পৰিয়াল আৰু অনুৰাগীলৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছো। ঔম শান্তি।— Narendra Modi (@narendramodi) September 19, 2025
Shocked by the sudden demise of popular singer Zubeen Garg. He will be remembered for his rich contribution to music. His renditions were very popular among people across all walks of life. Condolences to his family and admirers. Om Shanti.— Narendra Modi (@narendramodi) September 19, 2025
অসমৰ সংগীত জগতৰ আন এক জনপ্ৰিয় নাম পাপনে জুবিনৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰে । গাৰ্গৰ এখন ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে তেওঁ ৷
শীঘ্ৰেই মুক্তি পাবলগীয়া ছবি যৌৱনে আমনি কৰে 2 ৰ সকলো কাৰ্যসূচী বাতিল কৰিছে বৰষা ৰাণী বিষয়াই ৷ জুবিনতকৈ ডাঙৰ আন একো হ’ব নোৱাৰে বুলি এটা ইনষ্টা ষ্ট’ৰী শ্বেয়াৰ কৰিছে শিল্পীগৰাকীয়ে ৷
#ZubeenGarg 🙏🏽 Om Shanti 🙏🏽 pic.twitter.com/xDYSBRKaDb— Vishal Mishra (@VishalMMishra) September 19, 2025
একেদৰে হৰপাল শইকীয়া, সুৰভী দাস, সুকন্যা বৰুৱা, প্ৰবীণ বৰা, সুবাসনা দত্তকে আদি কৰি বহু সংখ্যকে সামাজিক মাধ্যমত নিজৰ দুখ প্ৰকাশ কৰিছে ৷
লগতে পঢ়ক : যুৱ প্ৰজন্মৰ মন সাগৰত জোৱাৰ তুলি গুচি গ'ল জুবিন