ETV Bharat / entertainment

ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰৰ বাবে নাটক নিলিখাৰ সিদ্ধান্ত নাট্যকাৰ প্ৰণৱ ভৰালীৰ - HENGOOL THEATRE

হঠাতে যুৱ নাট্য়কাৰৰ নাটক নিলিখাৰ সিদ্ধান্ত । কিয় ল'লে এই সিদ্ধান্ত ?

playwright Pranab Bharali
নাট্যকাৰ প্ৰণৱ ভৰালী (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 31, 2025 at 9:31 PM IST

3 Min Read

গুৱাহাটী : ভ্ৰাম্যমাণৰ নাটকৰ যাত্ৰা সামৰাৰ সিদ্ধান্ত নাট্যকাৰ প্ৰণৱ ভৰালীৰ । শেহতীয়াকৈ সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে নাট্যযাত্ৰা সামৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে ভৰালীয়ে । 'কৃষ্ণচূড়া ডট কম', 'চুপা চুপি', 'দ্য ক্লিনিক' আদিৰ দৰে জনপ্ৰিয় ৱেব ছিৰিজ ৰাইজক উপহাৰ হিচাপে দিয়া ভৰালীৰ ভ্ৰাম্যমাণ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল বিগত বৰ্ষত হেঙুল থিয়েটাৰ নাট 'মছজিদ ৰোড নামঘৰ' নাটকখনেৰে ।

আৰম্ভ হৈছে ২০২৫-২৬ৰ নাট্য বৰ্ষৰ । প্ৰতিটো ভ্ৰাম্যমাণ গোষ্ঠীয়ে বিগত বর্ষসমূহৰ দৰে এইবাৰো ব্যতিক্ৰমী ধৰণে প্ৰদৰ্শন কৰিছে নাটসমূহ । ৰাজ্যৰ অন্যান্য গোষ্ঠীসমূহৰ দৰে ব্যতিক্ৰম নহয় হেঙুল থিয়েটাৰো । ২০২৫-২৬ নাট্যবৰ্ষত তিনিখন ব্যতিক্ৰমী নাটকেৰে দৰ্শকৰ কাষ চাপিছে নাট্যগোষ্ঠীটোৱে। এইবাৰৰ নাট তিনিখনৰ ভিতৰত প্ৰণৱ বৰুৱা 'পাগল থানা' আৰু অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যৰ 'এচিড' আৰু প্ৰণৱ ভৰালীৰ 'ভাইৰেল গান্ধী'; কিন্তু শেহতীয়াকৈ সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে 'ভাইৰেল গান্ধী'ৰ ৰচক যুৱনাট্যকাৰ প্ৰণৱ ভৰালীয়ে এই নাটখন তেওঁৰ ভ্ৰাম্যমাণ জীৱনৰ শেষ নাটক বুলি ঘোষণা কৰিছে।

HENGOOL THEATRE
হেঙুল থিয়েটাৰ নাট 'ভাইৰেল গান্ধী' (ETV Bharat Assam)

ভ্ৰাম্যমাণৰ নাট যাত্ৰা সামৰাৰ সন্দৰ্ভত প্ৰণৱ ভৰালীৰ মন্তব্য :

এক ফেচবুক পোষ্ট যোগে ভৰালীয়ে উল্লেখ কৰে, "ভাইৰেল গান্ধী মোৰ জীৱনৰ শেষ ভ্ৰাম্যমান নাট । মৰিয়নী আৰু লাহিঙত নাটখন মঞ্চস্থ হৈ যোৱাৰ পিছত বহুতৰ ফোন মেছেজত বহু প্ৰশ্ন আৰু মৰমে মোক আৰু হেঙুলৰ পৰিয়ালবৰ্গক সমালোচনা আৰু সাহসেৰে উপচাই পেলোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ; কিন্তু হেঙুল পেজটোত ভাইৰেল গান্ধীৰ এটাও পোষ্ট কিয় নাপায় ইয়াৰ উত্তৰ মোৰ হাতত নাই…! ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰত নাটক লিখা মোৰ এটা সপোন আছিল যিটো সঁচাকে টান । মই এই উদ্য়োগটোৰ জড়িত হৈ এটা কথা অনুভৱ কৰিলো অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্য ছাৰ ভ্ৰাম্যমাণৰ দুখন মঞ্চৰ বাবে একক আৰু অনন্য । এয়া মই স্বীকাৰ কৰো । কিন্তু মোক এই দুখন মঞ্চৰ বাবে আঙুলিত ধৰি নাটক লিখা শিকোৱা মানুহজন হ’ল সংকল্পজিৎ হাজৰিকা (বাব্লু দা)! ইয়াৰ বাবে মই আজীৱন কৃতজ্ঞ হৈ থাকিম । ইয়াৰ পিছত (পংকজ হাজৰিকা) জোন দাইও কাগজত আঁকি আঁকি মঞ্চৰ ৰাজনীতি বুজোৱাৰ কথা মই স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব..."

playwright Pranab Bharali
নাট্যকাৰ প্ৰণৱ ভৰালী (ETV Bharat Assam)

লগতে ভৰালীয়ে উল্লেখ কৰে, "ভ্ৰাম্যমাণত আৰু নাটক নিলিখাৰ সিদ্ধান্ত একান্তই ব্যক্তিগত । আচলতে মোৰ বয়সত এই মাধ্যমটো স্বাস্থ্যকৰ নহয় বুলি মই অনুভব কৰিছো । আভ্যন্তৰীণ ঋণাত্মক আলোচনা, ধনাত্মক সমালোচনাৰ ভিৰ সহিব পৰাকৈ মই আৰু মোৰ মগজু ইমান সৱল হৈ উঠা নাই । যি কি নহওঁক কিছু বয়স হ’লে চাগে আকৌ লিখিম.....।"

লগতে আৰু কিছু আনুষংগিক কথা উল্লেখ কৰে যুৱ নাট্যকাৰগৰাকীয়ে । উল্লেখ্য যে মৰিয়নী আৰু লাহিঙত 'ভাইৰেল গান্ধী' মঞ্চস্থ হোৱাৰ পিছত দৰ্শকৰ যথেষ্ট সঁহাৰি লাভ কৰিছিল যদিও সেই বিষয় সন্দৰ্ভত হেঙুল থিয়েটাৰৰ অফিচিয়েল পেজত কোনোধৰণৰ আপডেট দিয়াৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে থিয়েটাৰ গোষ্ঠীটোৱে । এইক্ষেত্ৰত বহুল সংখ্যক দৰ্শকৰ পৰা আঁতৰি আছে এতিয়াও 'ভাইৰেল গান্ধী'। সেইবাবে কোনো ধৰণৰ দোষাৰোপ নকৰাকৈ নাট্যকাৰ গৰাকীয়ে এনেদৰে নিজৰ মনৰ কথাখিনি ব্যক্ত কৰিছে বুলি মতপোষণ কৰিছে তেওঁৰ অনুৰাগীসকলে ।

লগতে পঢ়ক:ৰ’জ-জেক উভতি আহিছে কহিনুৰলৈ: আকৌ ডুবিল টাইটানিক - KOHINOOR THEATRE PLAY TITANIC

এইবাৰ ৰুদ্ৰাক্ষ থিয়েটাৰ ! খঙে-ক্ষোভে-অপমানে থানাত উপস্থিত আয়োজক সমিতি - COMPLAINT AGAINST RUDRAKSHA THEATRE

গুৱাহাটী : ভ্ৰাম্যমাণৰ নাটকৰ যাত্ৰা সামৰাৰ সিদ্ধান্ত নাট্যকাৰ প্ৰণৱ ভৰালীৰ । শেহতীয়াকৈ সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে নাট্যযাত্ৰা সামৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে ভৰালীয়ে । 'কৃষ্ণচূড়া ডট কম', 'চুপা চুপি', 'দ্য ক্লিনিক' আদিৰ দৰে জনপ্ৰিয় ৱেব ছিৰিজ ৰাইজক উপহাৰ হিচাপে দিয়া ভৰালীৰ ভ্ৰাম্যমাণ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল বিগত বৰ্ষত হেঙুল থিয়েটাৰ নাট 'মছজিদ ৰোড নামঘৰ' নাটকখনেৰে ।

আৰম্ভ হৈছে ২০২৫-২৬ৰ নাট্য বৰ্ষৰ । প্ৰতিটো ভ্ৰাম্যমাণ গোষ্ঠীয়ে বিগত বর্ষসমূহৰ দৰে এইবাৰো ব্যতিক্ৰমী ধৰণে প্ৰদৰ্শন কৰিছে নাটসমূহ । ৰাজ্যৰ অন্যান্য গোষ্ঠীসমূহৰ দৰে ব্যতিক্ৰম নহয় হেঙুল থিয়েটাৰো । ২০২৫-২৬ নাট্যবৰ্ষত তিনিখন ব্যতিক্ৰমী নাটকেৰে দৰ্শকৰ কাষ চাপিছে নাট্যগোষ্ঠীটোৱে। এইবাৰৰ নাট তিনিখনৰ ভিতৰত প্ৰণৱ বৰুৱা 'পাগল থানা' আৰু অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যৰ 'এচিড' আৰু প্ৰণৱ ভৰালীৰ 'ভাইৰেল গান্ধী'; কিন্তু শেহতীয়াকৈ সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে 'ভাইৰেল গান্ধী'ৰ ৰচক যুৱনাট্যকাৰ প্ৰণৱ ভৰালীয়ে এই নাটখন তেওঁৰ ভ্ৰাম্যমাণ জীৱনৰ শেষ নাটক বুলি ঘোষণা কৰিছে।

HENGOOL THEATRE
হেঙুল থিয়েটাৰ নাট 'ভাইৰেল গান্ধী' (ETV Bharat Assam)

ভ্ৰাম্যমাণৰ নাট যাত্ৰা সামৰাৰ সন্দৰ্ভত প্ৰণৱ ভৰালীৰ মন্তব্য :

এক ফেচবুক পোষ্ট যোগে ভৰালীয়ে উল্লেখ কৰে, "ভাইৰেল গান্ধী মোৰ জীৱনৰ শেষ ভ্ৰাম্যমান নাট । মৰিয়নী আৰু লাহিঙত নাটখন মঞ্চস্থ হৈ যোৱাৰ পিছত বহুতৰ ফোন মেছেজত বহু প্ৰশ্ন আৰু মৰমে মোক আৰু হেঙুলৰ পৰিয়ালবৰ্গক সমালোচনা আৰু সাহসেৰে উপচাই পেলোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ; কিন্তু হেঙুল পেজটোত ভাইৰেল গান্ধীৰ এটাও পোষ্ট কিয় নাপায় ইয়াৰ উত্তৰ মোৰ হাতত নাই…! ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰত নাটক লিখা মোৰ এটা সপোন আছিল যিটো সঁচাকে টান । মই এই উদ্য়োগটোৰ জড়িত হৈ এটা কথা অনুভৱ কৰিলো অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্য ছাৰ ভ্ৰাম্যমাণৰ দুখন মঞ্চৰ বাবে একক আৰু অনন্য । এয়া মই স্বীকাৰ কৰো । কিন্তু মোক এই দুখন মঞ্চৰ বাবে আঙুলিত ধৰি নাটক লিখা শিকোৱা মানুহজন হ’ল সংকল্পজিৎ হাজৰিকা (বাব্লু দা)! ইয়াৰ বাবে মই আজীৱন কৃতজ্ঞ হৈ থাকিম । ইয়াৰ পিছত (পংকজ হাজৰিকা) জোন দাইও কাগজত আঁকি আঁকি মঞ্চৰ ৰাজনীতি বুজোৱাৰ কথা মই স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব..."

playwright Pranab Bharali
নাট্যকাৰ প্ৰণৱ ভৰালী (ETV Bharat Assam)

লগতে ভৰালীয়ে উল্লেখ কৰে, "ভ্ৰাম্যমাণত আৰু নাটক নিলিখাৰ সিদ্ধান্ত একান্তই ব্যক্তিগত । আচলতে মোৰ বয়সত এই মাধ্যমটো স্বাস্থ্যকৰ নহয় বুলি মই অনুভব কৰিছো । আভ্যন্তৰীণ ঋণাত্মক আলোচনা, ধনাত্মক সমালোচনাৰ ভিৰ সহিব পৰাকৈ মই আৰু মোৰ মগজু ইমান সৱল হৈ উঠা নাই । যি কি নহওঁক কিছু বয়স হ’লে চাগে আকৌ লিখিম.....।"

লগতে আৰু কিছু আনুষংগিক কথা উল্লেখ কৰে যুৱ নাট্যকাৰগৰাকীয়ে । উল্লেখ্য যে মৰিয়নী আৰু লাহিঙত 'ভাইৰেল গান্ধী' মঞ্চস্থ হোৱাৰ পিছত দৰ্শকৰ যথেষ্ট সঁহাৰি লাভ কৰিছিল যদিও সেই বিষয় সন্দৰ্ভত হেঙুল থিয়েটাৰৰ অফিচিয়েল পেজত কোনোধৰণৰ আপডেট দিয়াৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে থিয়েটাৰ গোষ্ঠীটোৱে । এইক্ষেত্ৰত বহুল সংখ্যক দৰ্শকৰ পৰা আঁতৰি আছে এতিয়াও 'ভাইৰেল গান্ধী'। সেইবাবে কোনো ধৰণৰ দোষাৰোপ নকৰাকৈ নাট্যকাৰ গৰাকীয়ে এনেদৰে নিজৰ মনৰ কথাখিনি ব্যক্ত কৰিছে বুলি মতপোষণ কৰিছে তেওঁৰ অনুৰাগীসকলে ।

লগতে পঢ়ক:ৰ’জ-জেক উভতি আহিছে কহিনুৰলৈ: আকৌ ডুবিল টাইটানিক - KOHINOOR THEATRE PLAY TITANIC

এইবাৰ ৰুদ্ৰাক্ষ থিয়েটাৰ ! খঙে-ক্ষোভে-অপমানে থানাত উপস্থিত আয়োজক সমিতি - COMPLAINT AGAINST RUDRAKSHA THEATRE

For All Latest Updates

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসমVIRAL GANDHIভ্ৰাম্যমাণACIDHENGOOL THEATRE

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

লুইতৰ দৰে বহল হৃদয়ৰ লোহিতৰ মানৱীয়তাৰ কাহিনী: উবেৰ চলাই আশ্ৰয় দিছে ১০ গৰাকী অসহায় আইতাক

ধৰ্মৰ ভিন্নতা ভেদি ঐক্যৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰা এটা শতবর্ষ পুৰণি মাঝাৰ

ৰাঙলী আইদেউ মৈদামলৈ গৈছেনে ? কিয় ইয়াক কলীয়াভোমোৰাৰ মৈদাম কোৱা হয় জানো আহক

আহোম ৰাজত্বকালৰ সোণালী ইতিহাসৰ এক অন্যতম কীৰ্তিচিহ্ন যিয়ে এসময়ত প্ৰাণৰক্ষা কৰিছিল স্বৰ্গদেউৰ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.