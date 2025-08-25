মুম্বাই: বলীউডৰ অভিনেত্ৰী পৰিণীতি চোপ্ৰা আৰু আম আদমি পাৰ্টীৰ সাংসদ-স্বামী ৰাঘৱ চাড্ডাই তেওঁলোকৰ জীৱনৰ প্ৰথমটি সন্তান আদৰিবলৈ সাজু হৈছে । ইনষ্টাগ্ৰামত যুটীয়াভাৱে এটা পোষ্ট কৰি এই সুখবৰ বিশ্বৰ মাজলৈ এৰি দিছে পৰিণীতি আৰু ৰাঘৱে ।
তেওঁলোকে শ্বেয়াৰ কৰে এটা ঘূৰণীয়া কেকৰ এখন ফটো, য’ত “১ + ১ = ৩” বাৰ্তা লিখা আছে আৰু তাৰ তলত দুটা সৰু সৰু সোণালী ভৰিৰ ছাপ আছে । লগতে হাতত হাত ধৰি পাৰ্ক এখনৰ মাজেৰে খোজ কাঢ়ি যোৱাৰ এটা ভিডিঅ’ও শ্বেয়াৰ কৰে দুয়োৱে ।
পোষ্টটোৰ কেপশ্যন তেওঁলোকে লিখিছে: “আমাৰ সৰু বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড ...বাটেৰে আহি আছে । তুলনা কৰিব নোৱৰা জোখেৰে ধন্য ।”
২০২৩ চনৰ পৰা ৰাঘৱ আৰু পৰিণীতিয়ে ডেট কৰা আৰম্ভ কৰিছিল যদিও এই সম্পৰ্কৰ বিষয়ে ৰাজহুৱা কৰা নাছিল । ২০২৩ চনৰ মে’ মাহত নতুন দিল্লীৰ কাপুৰতলাৰ বাসগৃহত তেওঁলোকৰ এংগেজমেণ্ট হৈছিল । সেই একে বছৰেৰে ছেপ্টেম্বৰ মাহত ৰাজস্থানৰ উদয়পুৰত পৰম্পৰাগত হিন্দু ৰীতি-নীতিৰে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয় ৰাঘৱ চাড্ডা আৰু পৰিণীতি চোপ্ৰা ।
ইতিমধ্যে শ্বেয়াৰ কৰা পোষ্টটো শুভেচ্ছাৰে ভৰি পৰিছে ৷ অনুৰাগীসকলৰ লগতে ছবি উদ্যোগৰ বহু বন্ধু-বান্ধৱেও শুভেচ্ছা জনাইছে দুয়োকে ৷ সোনম কাপুৰে লিখিছে, "কংগ্ৰেচুলেশ্যন ডাৰ্লিং ৷" ভূমি পেডনেকাৰ আৰু হুমা কুৰেশ্বিয়েও লিখে, "কংগ্ৰেচুলেশ্যন ৷"
পেছাদাৰী ফ্ৰণ্টত, পৰিণীতিক এতিয়াও শিৰোনাম নোহোৱা এখন নেটফ্লিক্স ধাৰাবাহিকত দেখিবলৈ পোৱা যাব । সহ-তাৰকা হিচাপে তাহিৰ ৰাজ ভাছিন, জেনিফাৰ উইংগেট, হাৰ্লিন শেঠী, চৈতন্য চৌধুৰী, সুমিত ব্যাস আৰু অনুপ ছোনীয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ৷
লগতে পঢ়ক : বলীউডত প্ৰৱেশ ঘটিব নেকি ৰাঘৱ চাড্ডাৰ ? পৰিণীতি চোপ্ৰাই কি কয় জানি লওক -