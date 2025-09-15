ETV Bharat / entertainment

এমি ২০২৫ ত ১৫ বছৰীয়া কিশোৰ ওৱেন কুপাৰে ৰচিলে ইতিহাস

বঁটা লাভ কৰা আটাইতকৈ কম বয়সীয়া পুৰুষ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ওৱেন কুপাৰ ৷

Who Is Owen Cooper, 15-Year-Old Who Defeated Oscar Winner Javier Bardem At Emmy 2025, With Netflix's Adolescence
ওৱেন কুপাৰৰ ইতিহাস সৃষ্টি (Photo: Getty Images)
Published : September 15, 2025 at 2:51 PM IST

হায়দৰাবাদ : ১৫ বছৰীয়া ওৱেন কুপাৰে ইতিহাস ৰচনা কৰি প্ৰাইমটাইম এমি বঁটা লাভ কৰা এতিয়ালৈকে আটাইতকৈ কম বয়সীয়া পুৰুষ অভিনেতা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।

নেটফ্লিক্সৰ ছিৰিজ এডোলেছেন্সত জেমী মিলাৰৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা কিশোৰগৰাকীয়ে লিমিটেড বা এণ্টলজি ছিৰিজ বা টিভি মুভিৰ অসাধাৰণ সহযোগী অভিনেতাৰ বঁটা লাভ কৰে ।

এই জয়ৰ জৰিয়তে কুপাৰে দশক দশক পুৰণি অভিলেখ ভংগ কৰে । ১৯৯৪ চনত মাইকেল এ গুৰজিয়ান এই শাখাৰ আটাইতকৈ কম বয়সীয়া বিজয়ী হিচাপে পৰিগণিত হোৱাৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল ২৩ বছৰ ।

ওৱেন কুপাৰ (Photo: Getty Images)

কুপাৰে আৰু এখোজ আগুৱাই গৈ স্কট জেকবিকো চেৰ পেলাইছে, যাৰ ১৯৭৩ চনত দ্য চাৰ্টেইন ছামাৰৰ বাবে জয়লাভ কৰাৰ সময়ত বয়স আছিল ১৬ বছৰ । এতিয়া যিকোনো অভিনয় শাখাত এমি বঁটা দাবী কৰা আটাইতকৈ কম বয়সীয়া পুৰুষ অভিনেতা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে কুপাৰ ।

কুপাৰৰ জয়ক আৰু অধিক আকৰ্ষণীয় কৰি তোলা কথাটো হ’ল তেওঁ সন্মুখত থকা ব্যক্তিসকল । অস্কাৰ বিজয়ী জেভিয়াৰ বাৰ্ডেম আৰু প্ৰশংসিত অভিনেতা পিটাৰ চাৰ্ছগাৰ্ডৰ সৈতে মনোনয়ন লাভ কৰিছিল ১৫ বছৰীয়া কুপাৰে ।

তথাপিও তেওঁ দুয়োকে পৰাস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় । বাৰ্ডেমে মনষ্টাৰছ: দ্য লাইল আৰু এৰিক মেনেণ্ডেজ ষ্ট’ৰীৰ বাবে স্বীকৃতি লাভ কৰাৰ বিপৰীতে চাৰ্ছগাৰ্ডে প্ৰিজমড ইন’চেণ্টৰ বাবে মনোনয়ন লাভ কৰিছিল । আন আন মনোনীতসকলৰ ভিতৰত আছিল ৰব ডেলানী (ডাইং ফৰ চেক্স) আৰু কুপাৰৰ নিজৰ এডোলেছেন্সৰ সহ-অভিনেতা এছলী ৱালটাৰ্ছ ।

কুপাৰৰ সাৱলীল ভাষণ

তেওঁ মঞ্চলৈ উঠি অহাৰ লগে লগে জাউৰিয়ে জাউৰিয়ে দৰ্শকৰ হাতচাপৰি । কুপাৰে তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃ, তেওঁৰ সহ-অভিনেতা আৰু ধাৰাবাহিকখনৰ আঁৰৰ দলটোক ধন্যবাদ জনায় ।

"সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে, যেতিয়া মই দুবছৰমান আগতে এই নাটকৰ ক্লাছবোৰ আৰম্ভ কৰিছিলো, তেতিয়া মই আমেৰিকাত থাকিম বুলি ভবা নাছিলো, ইয়াত কোনো কথা নাই ।" কুপাৰে কয় ৷ লগতে তেওঁ কয়, "কিন্তু মই ভাবো আজিৰ ৰাতিটোৱে প্ৰমাণ কৰিলে যে আপুনি যদি মনৰ কথা শুনি থাকে, মনোনিৱেশ কৰে আৰু আপোনাৰ কম্ফ’ৰ্ট জ'নৰ পৰা ওলাই যায়, তেন্তে আপুনি জীৱনত যিকোনো কামেই কৰিব পাৰে । তিনি বছৰৰ আগতে মই একোৱেই নাছিলোঁ, আৰু মই এতিয়া ইয়াত আছো । আপুনি লাজ পালে কোনেও চিন্তা নকৰে ৷ যিকোনো কামেই সম্ভৱ ।"

ফুটবলৰ পৰা নাটকৰ ক্লাছলৈকে

২০০৯ চনৰ ৫ ডিচেম্বৰত ইংলেণ্ডৰ ৱাৰিংটনত জন্মগ্ৰহণ কৰা কুপাৰ ডাঙৰ-দীঘল হৈছিল এটি সাধাৰণ পৰিয়ালত । মাকে চোৱাচিতা কৰা মহিলা হিচাপে কাম কৰে, আনহাতে দেউতাকৰ আই টিত চাকৰি আছে । তেওঁৰ দুগৰাকী ভাতৃও আছে । উত্তৰ ইংলেণ্ডৰ বহু সৰু ল’ৰাৰ দৰে কুপাৰেও প্ৰথমে ফুটবলাৰ হোৱাৰ সপোন দেখিছিল । তেওঁ ৱাৰিংটন ৰাইলেণ্ডছৰ ১৫ বছৰ অনুৰ্ধ দলৰ হৈ খেলিছিলো ।

অভিনয়ৰ প্ৰতি তেওঁৰ আকৰ্ষণ আৰম্ভ হৈছিল টম হলণ্ডক দ্য ইম্পছিবল (২০১২) ছবিখনত চোৱাৰ পিছত । অনুপ্ৰাণিত হৈ তেওঁ ক’ৰনেশ্যন ষ্ট্ৰীটৰ অভিনেত্ৰী টিনা অ’ব্ৰাইন আৰু এষ্টাৰ মৰ্গানৰ সহযোগত প্ৰতিষ্ঠা কৰা মানচেষ্টাৰ ভিত্তিক নাট্য বিদ্যালয় ‘দ্য ড্ৰামা মব’ত সাপ্তাহিক পাঠদান আৰম্ভ কৰে । কুপাৰে কয় যে তেওঁৰ পৰিয়ালে সহায় কৰিছিল, তেওঁক নিজৰ গতিৰে অভিনয়ৰ অন্বেষণ কৰিবলৈ দিছিল ।

তেওঁৰ জীৱন সলনি কৰা অডিশ্যন

এডোলেছেন্সৰ বাবে কাষ্টিং আৰম্ভ হোৱাৰ সময়ত সহ-সৃষ্টিকৰ্তা ষ্টিফেন গ্ৰেহামে দলটোক ইংলেণ্ডৰ পৰা নতুন মুখ বিচাৰিবলৈ জোৰ দিছিল । প্ৰডাকশ্যনে কুপাৰৰ নাট্য বিদ্যালয়লৈ হাত আগবঢ়াইছিল, তেওঁলোকৰ শক্তিশালী যুৱ অভিনেতাসকলৰ অভিনয় চাব বিচাৰিছিল । শিক্ষকসকলৰ মনত কুপাৰৰ 'কিবা এটা আছিল' বুলি অনুভৱ হৈছিল ৷ তেওঁক শ্বৰ্টলিষ্ট কৰা হৈছিল আৰু অৱশেষত ৫০০ৰো অধিক আশাবাদীৰ মাজৰ পৰা নিৰ্বাচিত হোৱাৰ আগতে একাধিক অডিশ্যন লোৱা হৈছিল ৷

২০২৪ চনৰ জুলাইৰ পৰা অক্টোবৰৰ ভিতৰত চিত্ৰগ্ৰহণ কৰা হৈছিল । কুপাৰৰ বাবে এইটো আছিল তেওঁৰ প্ৰথম পেছাদাৰী অভিনয়ৰ কাম । তেওঁ স্বীকাৰ কৰে, "ইয়াৰ আগতে মই কেতিয়াও অভিনয় কৰা নাছিলো । মই মাত্ৰ এটা চেষ্টা কৰিলোঁ ।"

গ্ল’বেল হিট হৈ পৰা শ্ব’টো

এডোলেছেন্সত কুপাৰে সহপাঠীক হত্যা কৰাৰ অভিযোগত অভিযুক্ত ১৩ বছৰীয়া জেমী মিলাৰৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে । কোনে অপৰাধ সংঘটিত কৰিলে সেইটোত গুৰুত্ব দিয়াতকৈ চাৰিটা খণ্ডৰ মিনি ছিৰিজখনে দেখুৱাইছে যে- কিয় ল'ৰাৰ জীৱনটো আন্ধাৰৰ সৈতে ঘূৰি ফুৰে ?

শ্ব’টোৰ ফৰ্মেটে ইয়াক পৃথক কৰি তুলিছিল, প্ৰতিটো খণ্ডৰ চিত্ৰগ্ৰহণ একেটা অবিৰত শ্বটতে কৰা হৈছিল । কুপাৰৰ সৈতে অভিনেতা-অভিনেত্ৰীসকলৰ ভিতৰত আছিল জেমীৰ পিতৃৰ চৰিত্ৰত ষ্টিফেন গ্ৰেহাম, মাতৃৰ চৰিত্ৰত ক্ৰীষ্টিন ট্ৰেমাৰ্কো আৰু ভগ্নীৰ চৰিত্ৰত আমলি পিজ ।

২০২৫ চনৰ ১৩ মাৰ্চত মুক্তি পোৱা এই ধাৰাবাহিকখনে দ্ৰুতগতিত বিশ্বৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে । তিনি মাহৰ ভিতৰতে ১৪.১ কোটি ভিউজ সংগ্ৰহ কৰি বুধবাৰৰ পিছত নেটফ্লিক্সৰ দ্বিতীয় সৰ্বাধিক হিট ছবি হিচাপে পৰিগণিত হয় । সমালোচকসকলে কুপাৰৰ অভিনয়ক প্ৰশংসা কৰে ।

কুপাৰে নিজৰ ধাৰাবাহিকখন চোৱা নাই

প্ৰশংসাৰ পিছত কুপাৰে স্বীকাৰ কৰে যে তেওঁ শ্ব’টো চাবলৈ বহিব পৰা নাই । নিউজৱায়াৰৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত তেওঁ ধেমালিতে কয়, "মই এতিয়াও চোৱা নাই । মই কেৱল নিজকে চাই ভাল নাপাওঁ । আৰু এতিয়া জেকে কয় যে ই স্কুললৈ যাব... সেয়া মোৰ আটাইতকৈ বেয়া দুঃস্বপ্ন !"

পৰৱৰ্তী প্ৰজেক্ট

এমি জয় কুপাৰৰ কেৰিয়াৰৰ আৰম্ভণি মাত্ৰ । এমাৰ্লড ফেনেলৰ আগন্তুক অভিযোজন ৱুথাৰিং হাইটছ (২০২৬)ত তেওঁক যুৱ হিথক্লিফৰ চৰিত্ৰত দেখা যাব । আগন্তুক বিবিচি থ্ৰী ধাৰাবাহিক ফিল্ম ক্লাবতো তেওঁ কেলামৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিব । অভিনয়ৰ পৰা আঁতৰি কুপাৰে প্লেষ্টেচন গেম বিশেষকৈ গ্ৰেণ্ড থেফ্ট অটো খেলি ভাল পায় ।

