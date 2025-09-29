পূজা মণ্ডপত বাজিছে কেৱল "মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত..."

পূজা মণ্ডপত বাজিছে কেৱল "মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত..."
পূজা মণ্ডপত মা দুৰ্গাৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হৈছে জুবিন গাৰ্গৰ । ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত নাই পূজাৰ ভিৰ, বজাৰো সেমেকা ।
Published : September 29, 2025 at 8:52 PM IST
যোৰহাট : মহানায়কৰ মহাপ্ৰস্থান-মহানায়কৰ অনুপস্থিতত দিগবিদিক হেৰুৱাইছে প্ৰত্যকগৰাকী অসমীয়াই ৷ 2025ৰ পূজা মণ্ডপত নাই পূৰ্বৰ সেই উছাহ, নাই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত ভিৰ, সকলো পিনে মাথো বাজিছে জুবিন গাৰ্গৰ গান ৷ নাই কোনো জাকজমকতা, পূজা মণ্ডপত বাজিছে মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত ৷
সকলো পূজা মণ্ডপত চাৰিওদিশে জিলিকিছে মৰমৰ শিল্পীগৰাকীৰ ফটো, সকলোৱে জনাইছে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আৰু চাৰিওপিনে জিলিকি উঠিছে জুবিনৰ কৰ্ম, গুণ গৰিমা-এয়াই হৈছে জীৱন গাৰ্গ নামৰ বিশাল সত্তাটোৰ পৰিচয় ।
জুবিনৰ জন্মস্থান যোৰহাটৰ পৰিৱেশ তেনেই সেমেকা ৷ জুবিনৰ মহাপ্ৰয়াণৰ আগৰ পৰাই চলিছিল পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণৰ কাম, ফলত পূজা আধ্যাত্মিকভাৱে পাতিবলগীয়া হৈছে ৷ কিন্তু বন্ধ কৰা হৈছে পূজা মণ্ডপত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাই কোনো চিঞৰ বাখৰ, নাই বিকট শব্দ ।
যোৰহাট টাউন ষ্টেচন পূজা মণ্ডপৰ এগৰাকী বিষয়ববীয়াই কয়, “আমাৰ পূজাৰ আয়োজন আগৰ পৰাই চলিছিল, আমাৰ টাউন ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পূজা মণ্ডপ বৃন্দাবনৰ আৰ্হিৰে তৈয়াৰ কৰা হৈছে ৷ হঠাৎ এক দুৰ্ঘটনাত অসমৰ ৰত্ন জুবিন দাৰ মৃত্যু হ’ল ৷ এই শোকৰ মাজতে পূজা পাতিছো, কাৰণ আগৰ পৰাই পূজাৰ আয়োজন চলিছিল, সেয়েহে পূজা পাতিবই লাগিব ৷”
তেওঁ লগতে কয়, “জুবিন দাৰ মৃত্যুত আমাৰ লগতে অসমবাসী শোকত শোকাকুল হৈ আছে, পূজা মণ্ডপত জুবিন দাৰ বাবে এক স্থানত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যাতে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই পূজাৰ দিশে সকলো আগবাঢ়ি যাব পাৰে ৷ জুবিন দা অসমৰ ৰত্ন, সমগ্ৰ বিশ্বই তেওঁ বিষয়ে জানে, তথাপিও তাৰ মাজতে জুবিনৰ সকলো বিৱৰণ সামৰি বিভিন্ন হৰ্ডিং লগাইছো, সকলোৱে পঢ়ক জুবিন দাৰ বিষয়ে । আমাৰ পূজা মণ্ডপৰ সকলো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বাতিল কৰা হৈছে আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ মাজেৰেহে পূজা চলিছে ।”
যোৰহাট জে.পি আৰ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ আন এগৰাকী বিষয়ববীয়াই কয়, “আমি মনত বহু দুখ-বেদনা লৈ পূজা আয়োজন কৰিছোঁ, ইয়াত কোনো জাকজমকতা নাই ৷ এইবাৰ পূজা ম্লান পৰিছে, কাৰণ আমাৰ মৰমৰ শিল্পীগৰাকীৰ আকস্মিক মৃত্যুত সকলো শোকাকুল হৈ আছে ৷ এইবাৰ পূজা আধ্যাত্মিকভাৱে হৈছে, ইয়াত কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা অন্য অনুষ্ঠান নাই । জুবিন দাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই আমি পূজা আয়োজন কৰিছো, আমাৰ পূজাস্থলীত স্ক্ৰীণৰ জৰিয়তে জুবিন দাৰ গীত-মাত, কৰ্মৰাজি সকলো সম্প্ৰচাৰ হৈ থাকিব, সকলোৱে সেয়া মুক্ত মনে চাব পাৰিব ।”
আনহাতে এগৰাকী যুৱ ব্যৱসায়ীয়ে কয়, “আগৰ পূজাত আমাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত ভিৰ আছিল, সেয়া এইবাৰৰ পূজাত নাই, আমাৰ ব্যৱসায় মন্দা ৷ গতানুগতিকভাৱে চলি আছে ব্যৱসায়, কাৰণ জুবিন দাৰ আকস্মিক মৃত্যুত সকলো শোকাকুল হৈ আছে, সেয়েহে ৰাইজ ওলাই অহা নাই যেন মোৰ অনুভৱ হৈছে ৷ আমিও জুবিন দাৰ মৃত্যুত শোকত ম্ৰিয়মান হৈ আছো ।”
আনহাতে দুৰ্গোৎসৱৰ সমান্তৰালভাৱে যোৰহাটবাসীয়ে মহানায়ক জুবিন গাৰ্গৰ ১৩ দিনীয়া মাংগলিক অনুষ্ঠানৰ বাবে অধিৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে ৷ উদ্দেশ্য এটাই, আমাৰ হিয়াৰ আমঠুগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা ৷ ইতিমধ্যে ৰাইজৰ সহযোগত জিলা প্ৰশাসনে যোৰহাট ষ্টেডিয়ামত পূৰ্ণ্যোদ্যমে চলাইছে মাংগলিক অনুষ্ঠানৰ কাম-কাজ, সকলো ওলাই আহিছে যোৰহাট ষ্টেডিয়াম প্ৰাংগনলৈ হাতে হাত ধৰি কাম কৰিবলৈ ।
