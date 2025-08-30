ETV Bharat / entertainment

ভেনিচ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ ২০২৫ত বিশ্ব প্ৰিমিয়াৰ নিধি ছাক্সেনাৰ ছিক্ৰেট অফ এ মাউণ্টেন ছাৰ্পেণ্টৰ - SECRET OF A MOUNTAIN SERPENT

৮২ সংখ্যক ভেনিচ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত প্ৰিমিয়াৰ হয় নিধি ছাক্সেনাৰ ছিক্ৰেট অফ এ মাউণ্টেন ছাৰ্পেণ্ট । আদিল হুছেইন, ৰিচা চাড্ডা, আলী ফজল সকলো উপস্থিত থাকে ।

Nidhi Saxena's Secret Of A Mountain Serpent premiered at the 82nd Venice Film Festival
প্ৰশংসা লাভ কৰিলে নিধি ছাক্সেনাৰ ছিক্ৰেট অফ এ মাউণ্টেন ছাৰ্পেণ্টে (Photo: Aleksander Kalka - La Biennale di Venezia)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 30, 2025 at 4:50 PM IST

4 Min Read

হায়দৰাবাদ : চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা নিধি ছাক্সেনাৰ দ্বিতীয়খন বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ ছবি ছিক্ৰেট অফ এ মাউণ্টেন ছাৰ্পেণ্টৰ প্ৰিমিয়াৰ ৮২ সংখ্যক ভেনিচ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত হৃদয়স্পৰ্শী সঁহাৰিৰ সৈতে অনুষ্ঠিত হয় । বিয়েনালে কলেজ চিনেমাৰ কাৰ্যসূচী মুকলি কৰা এই ছবিখন, বিয়েনালে কলেজ চিনেমাৰ পুঁজি লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা হিচাপে পৰিগণিত হোৱা ছাক্সেনাৰ কেৰিয়াৰৰ এক উল্লেখনীয় কৃতিত্ব ।

প্ৰিমিয়াৰ প্ৰদৰ্শনীত প্ৰবীণ অভিনেতা আদিল হুছেইন আৰু ত্ৰিমালা অধিকাৰীকে ধৰি চিনেমাখনৰ মুখ্য অভিনেতা-অভিনেত্ৰীসকলে শোভা বঢ়ায় । সন্ধিয়া কাঁ কেমেৰা ডি’অৰ বিজয়ী চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা বিমুখী জয়সুন্দাৰো উপস্থিত থাকে, যি ছবিখনৰ প্ৰযোজক ৷ তেওঁলোকৰ লগতে থাকে কাৰ্যবাহী প্ৰযোজক ৰিচা চাড্ডা আৰু আলী ফজল, প্ৰযোজক ৰাহুল ছাক্সেনা আৰু পৰিচালক নিজেই ।

বিশ্ব প্ৰিমিয়াৰৰ পিছত ভাষণ দি নিধি ছাক্সেনাই এই মহোৎসৱক গভীৰভাৱে আৱেগিক বুলি অভিহিত কৰে ।

Nidhi Saxena's Secret Of A Mountain Serpent premiered at the 82nd Venice Film Festival
নিধি ছাক্সেনা (Photo: Aleksander Kalka - La Biennale di Venezia)

"এয়া ইমানেই আপ্লুত আৰু আৱেগিক আছিল কাৰণ এবছৰৰ ধৰি মই বিয়েনালে চিত্ৰনাট্য লেব আৰু পৰিচালক লেবত চিত্ৰনাট্যৰ কাম কৰিছিলো । প্ৰিমিয়াৰৰ পিছত দৰ্শকৰ পৰা ইমান হৃদয়স্পৰ্শী সঁহাৰি পাইছিলোঁ । বহুতে অনুভৱ কৰিছিল যে ই তেওঁলোকৰ নিজৰ কাহিনী । সেইটো আছিল অতি পুৰস্কাৰজনক”,-তেওঁ কয় ।

ইয়াৰ পূৰ্বে ২০২৪ চনৰ বুছান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত প্ৰথমখন বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ ছবি ছেড লেটাৰ্ছ অফ এ ইমেজিনেৰী উইমেনৰ প্ৰিমীয়াৰেৰে ঢৌ তোলা পৰিচালকগৰাকীয়ে ছিক্ৰেট অফ এ মাউণ্টেন ছাৰ্পেণ্টৰ জৰিয়তে এক অনন্য যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছে ।

চিনেমাখনত মূল ভূমিকা পালন কৰা অভিনেতা আদিল হুছেইনে ছাক্সেনাৰ সৈতে কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতাক অবিশ্বাস্যভাৱে সমৃদ্ধিশালী বুলি ব্যাখ্যা কৰে । "কাব্যিক দৃশ্য আৰু শব্দৰ শক্তিয়ে মোক প্ৰভাৱিত কৰিছিল । যুদ্ধ বিৰোধী আৰু ‘প্ৰেম আৰু কামনাৰ স্বাধীনতা’ সমৰ্থক এখন ছবি - এই দুয়োটা বিষয়বস্তু ইমান সৌন্দৰ্য আৰু মমতাৰ সৈতে জড়িত । নিধিৰ চিনেমাত নান্দনিকতাৰ ভাৱনা প্ৰাণৱন্ত হৈ উঠা চাই বৰ ভাল লাগে । চিনেমাত তেওঁৰ যাত্ৰাৰ অংশ হ’বলৈ পাই মই অত্যন্ত সুখী”, তেওঁৰ ভাষ্য ৷

Nidhi Saxena's Secret Of A Mountain Serpent premiered at the 82nd Venice Film Festival
ছিক্ৰেট অফ এ মাউণ্টেন ছাৰ্পেণ্টেৰ কলা-কুশলী (Photo: Aleksander Kalka - La Biennale di Venezia)

ইয়াৰ পূৰ্বে ছাক্সেনাৰ সৈতে সহযোগিতা কৰা প্ৰযোজক বিমুক্তি জয়সুন্দৰাই ছবিখনক সময় আৰু স্মৃতি সাঙুৰি নিৰ্মাণ কৰা বুলি অভিহিত কৰে । কাঁত কেমেৰা ডি’অৰ বঁটা লাভ কৰা শ্ৰীলংকাৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাগৰাকীয়ে কয়, “এই ছবিখনেই হৈছে সময়তকৈ পিছলৈ যোৱাৰ আৰু অদৃশ্যক চাবলৈ আটাইতকৈ দ্ৰুত পথ আৰু আমি ইয়াক নিৰ্মাণ কৰি অতি গৌৰৱান্বিত ।”

Nidhi Saxena's Secret Of A Mountain Serpent premiered at the 82nd Venice Film Festival
ছিক্ৰেট অফ এ মাউণ্টেন ছাৰ্পেণ্টেৰ কলা-কুশলী (Photo: Aleksander Kalka - La Biennale di Venezia)

কাৰ্যবাহী প্ৰযোজক ৰিচা চাড্ডাই কয়, "প্ৰথমবাৰৰ বাবে ছিক্ৰেট অফ এ মাউণ্টেন ছাৰ্পেণ্টক ডাঙৰ পৰ্দাত দেখিবলৈ পোৱাটো উৎসাহজনক আছিল । ভেনিচ কলেজ ফাণ্ডৰ সমৰ্থন অবিহনে এই প্ৰকৃতিৰ এখন পৰীক্ষামূলক ছবি সম্ভৱ নহ'লহেঁতেন । নিধিৰ এক অনন্য কণ্ঠ আৰু দৃষ্টিভংগী আছে ।" পুছিং বাটনছ ষ্টুডিঅ’ৰ অংশীদাৰ অভিনেতা-প্ৰযোজক আলী ফজলো এই প্ৰকল্পটোক সহায় কৰি উপস্থিত থাকে ।

ছিক্ৰেট অফ এ মাউণ্টেন ছাৰ্পেণ্টৰ বিষয়ে

১৯৯৯ চনৰ কাৰ্গিল যুদ্ধৰ পটভূমিত নিৰ্মিত ছিক্ৰেট অফ এ মাউণ্টেন ছাৰ্পেণ্টত পুৰুষ নাইকিয়া হৈ পৰা এখন দুৰ্গম হিমালয়ৰ চহৰৰ কাহিনী দেখুওৱা হৈছে । অনুপস্থিতি আৰু নিস্তব্ধ এই পৰিবেশত এজন ৰহস্যময় বাহিৰৰ মানুহৰ আগমনত অস্থিৰ হৈ পৰে এগৰাকী স্কুলৰ শিক্ষকৰ জগতখন । তেওঁৰ উপস্থিতিয়ে নদীত অপেক্ষা কৰি থকা সাপৰ পুৰণি ৰহস্য এটাক সমানে সজীৱ কৰি তোলে, স্মৃতি, কামনা আৰু আকাংক্ষাক সমানে আলোড়িত কৰে ।

Nidhi Saxena's Secret Of A Mountain Serpent premiered at the 82nd Venice Film Festival
নিধি ছাক্সেনাৰ ছিক্ৰেট অফ এ মাউণ্টেন ছাৰ্পেণ্টৰ টীম (Photo: Aleksander Kalka - La Biennale di Venezia)

পৌৰাণিক কাহিনী, আৱেগিক গভীৰতা আৰু কাব্যিক চিত্ৰকল্পৰ মিশ্ৰণেৰে ছবিখনে ছাক্সেনাৰ কলাত্মক দৃষ্টিভংগী জীয়াই তুলিছে, যিয়ে নাৰী জীৱনৰ আৱেগিক সূক্ষ্মতাৰ সৈতে চিত্ৰকলাৰ দৰে ফ্ৰেমৰ সংমিশ্ৰণ ঘটাইছে ।

নিধি ছাক্সেনা আৰু প্ৰডাকশ্যনৰ বিষয়ে

এগৰাকী চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা হোৱাৰ উপৰিও নিধি ছাক্সেনাৰ চিত্ৰকলা, ভাস্কৰ্য্য, সাহিত্যতো ৰাপ আছে । আধুনিক চিনেমাৰ এক সুকীয়া কণ্ঠস্বৰ হিচাপে নিজৰ কেৰিয়াৰ গঢ়ি তুলিছে তেওঁ । তেওঁৰ প্ৰথম ছবি ছেড লেটাৰ্ছ অফ এ ইমেজিনেৰী উইমেনে বুছানত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰশংসা লাভ কৰাই নহয় এছিয়ান চিনেমা ফাণ্ডৰ পৰাও সমৰ্থন লাভ কৰে ।

অজেন্দৰ সিং চাওলা আৰু সুনীতাৰ সৈতে ছাক্সেনাই প্ৰতিষ্ঠা কৰা জয়পুৰস্থিত স্বতন্ত্ৰ প্ৰডাকশ্যন হাউছ ফৰেষ্ট ফ্লাৱাৰ ফিল্মছৰ অধীনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ছিক্ৰেট অফ এ মাউণ্টেন ছাৰ্পেণ্ট । ভাৰত, ইটালী আৰু শ্ৰীলংকাৰ সহযোগী প্ৰযোজনা এই ছবিখন ।

লগতে পঢ়ক : বুছান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱলৈ মহৰ্ষি তুহিন কাশ্যপৰ ‘কক কক ককক’

হায়দৰাবাদ : চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা নিধি ছাক্সেনাৰ দ্বিতীয়খন বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ ছবি ছিক্ৰেট অফ এ মাউণ্টেন ছাৰ্পেণ্টৰ প্ৰিমিয়াৰ ৮২ সংখ্যক ভেনিচ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত হৃদয়স্পৰ্শী সঁহাৰিৰ সৈতে অনুষ্ঠিত হয় । বিয়েনালে কলেজ চিনেমাৰ কাৰ্যসূচী মুকলি কৰা এই ছবিখন, বিয়েনালে কলেজ চিনেমাৰ পুঁজি লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা হিচাপে পৰিগণিত হোৱা ছাক্সেনাৰ কেৰিয়াৰৰ এক উল্লেখনীয় কৃতিত্ব ।

প্ৰিমিয়াৰ প্ৰদৰ্শনীত প্ৰবীণ অভিনেতা আদিল হুছেইন আৰু ত্ৰিমালা অধিকাৰীকে ধৰি চিনেমাখনৰ মুখ্য অভিনেতা-অভিনেত্ৰীসকলে শোভা বঢ়ায় । সন্ধিয়া কাঁ কেমেৰা ডি’অৰ বিজয়ী চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা বিমুখী জয়সুন্দাৰো উপস্থিত থাকে, যি ছবিখনৰ প্ৰযোজক ৷ তেওঁলোকৰ লগতে থাকে কাৰ্যবাহী প্ৰযোজক ৰিচা চাড্ডা আৰু আলী ফজল, প্ৰযোজক ৰাহুল ছাক্সেনা আৰু পৰিচালক নিজেই ।

বিশ্ব প্ৰিমিয়াৰৰ পিছত ভাষণ দি নিধি ছাক্সেনাই এই মহোৎসৱক গভীৰভাৱে আৱেগিক বুলি অভিহিত কৰে ।

Nidhi Saxena's Secret Of A Mountain Serpent premiered at the 82nd Venice Film Festival
নিধি ছাক্সেনা (Photo: Aleksander Kalka - La Biennale di Venezia)

"এয়া ইমানেই আপ্লুত আৰু আৱেগিক আছিল কাৰণ এবছৰৰ ধৰি মই বিয়েনালে চিত্ৰনাট্য লেব আৰু পৰিচালক লেবত চিত্ৰনাট্যৰ কাম কৰিছিলো । প্ৰিমিয়াৰৰ পিছত দৰ্শকৰ পৰা ইমান হৃদয়স্পৰ্শী সঁহাৰি পাইছিলোঁ । বহুতে অনুভৱ কৰিছিল যে ই তেওঁলোকৰ নিজৰ কাহিনী । সেইটো আছিল অতি পুৰস্কাৰজনক”,-তেওঁ কয় ।

ইয়াৰ পূৰ্বে ২০২৪ চনৰ বুছান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত প্ৰথমখন বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ ছবি ছেড লেটাৰ্ছ অফ এ ইমেজিনেৰী উইমেনৰ প্ৰিমীয়াৰেৰে ঢৌ তোলা পৰিচালকগৰাকীয়ে ছিক্ৰেট অফ এ মাউণ্টেন ছাৰ্পেণ্টৰ জৰিয়তে এক অনন্য যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছে ।

চিনেমাখনত মূল ভূমিকা পালন কৰা অভিনেতা আদিল হুছেইনে ছাক্সেনাৰ সৈতে কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতাক অবিশ্বাস্যভাৱে সমৃদ্ধিশালী বুলি ব্যাখ্যা কৰে । "কাব্যিক দৃশ্য আৰু শব্দৰ শক্তিয়ে মোক প্ৰভাৱিত কৰিছিল । যুদ্ধ বিৰোধী আৰু ‘প্ৰেম আৰু কামনাৰ স্বাধীনতা’ সমৰ্থক এখন ছবি - এই দুয়োটা বিষয়বস্তু ইমান সৌন্দৰ্য আৰু মমতাৰ সৈতে জড়িত । নিধিৰ চিনেমাত নান্দনিকতাৰ ভাৱনা প্ৰাণৱন্ত হৈ উঠা চাই বৰ ভাল লাগে । চিনেমাত তেওঁৰ যাত্ৰাৰ অংশ হ’বলৈ পাই মই অত্যন্ত সুখী”, তেওঁৰ ভাষ্য ৷

Nidhi Saxena's Secret Of A Mountain Serpent premiered at the 82nd Venice Film Festival
ছিক্ৰেট অফ এ মাউণ্টেন ছাৰ্পেণ্টেৰ কলা-কুশলী (Photo: Aleksander Kalka - La Biennale di Venezia)

ইয়াৰ পূৰ্বে ছাক্সেনাৰ সৈতে সহযোগিতা কৰা প্ৰযোজক বিমুক্তি জয়সুন্দৰাই ছবিখনক সময় আৰু স্মৃতি সাঙুৰি নিৰ্মাণ কৰা বুলি অভিহিত কৰে । কাঁত কেমেৰা ডি’অৰ বঁটা লাভ কৰা শ্ৰীলংকাৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাগৰাকীয়ে কয়, “এই ছবিখনেই হৈছে সময়তকৈ পিছলৈ যোৱাৰ আৰু অদৃশ্যক চাবলৈ আটাইতকৈ দ্ৰুত পথ আৰু আমি ইয়াক নিৰ্মাণ কৰি অতি গৌৰৱান্বিত ।”

Nidhi Saxena's Secret Of A Mountain Serpent premiered at the 82nd Venice Film Festival
ছিক্ৰেট অফ এ মাউণ্টেন ছাৰ্পেণ্টেৰ কলা-কুশলী (Photo: Aleksander Kalka - La Biennale di Venezia)

কাৰ্যবাহী প্ৰযোজক ৰিচা চাড্ডাই কয়, "প্ৰথমবাৰৰ বাবে ছিক্ৰেট অফ এ মাউণ্টেন ছাৰ্পেণ্টক ডাঙৰ পৰ্দাত দেখিবলৈ পোৱাটো উৎসাহজনক আছিল । ভেনিচ কলেজ ফাণ্ডৰ সমৰ্থন অবিহনে এই প্ৰকৃতিৰ এখন পৰীক্ষামূলক ছবি সম্ভৱ নহ'লহেঁতেন । নিধিৰ এক অনন্য কণ্ঠ আৰু দৃষ্টিভংগী আছে ।" পুছিং বাটনছ ষ্টুডিঅ’ৰ অংশীদাৰ অভিনেতা-প্ৰযোজক আলী ফজলো এই প্ৰকল্পটোক সহায় কৰি উপস্থিত থাকে ।

ছিক্ৰেট অফ এ মাউণ্টেন ছাৰ্পেণ্টৰ বিষয়ে

১৯৯৯ চনৰ কাৰ্গিল যুদ্ধৰ পটভূমিত নিৰ্মিত ছিক্ৰেট অফ এ মাউণ্টেন ছাৰ্পেণ্টত পুৰুষ নাইকিয়া হৈ পৰা এখন দুৰ্গম হিমালয়ৰ চহৰৰ কাহিনী দেখুওৱা হৈছে । অনুপস্থিতি আৰু নিস্তব্ধ এই পৰিবেশত এজন ৰহস্যময় বাহিৰৰ মানুহৰ আগমনত অস্থিৰ হৈ পৰে এগৰাকী স্কুলৰ শিক্ষকৰ জগতখন । তেওঁৰ উপস্থিতিয়ে নদীত অপেক্ষা কৰি থকা সাপৰ পুৰণি ৰহস্য এটাক সমানে সজীৱ কৰি তোলে, স্মৃতি, কামনা আৰু আকাংক্ষাক সমানে আলোড়িত কৰে ।

Nidhi Saxena's Secret Of A Mountain Serpent premiered at the 82nd Venice Film Festival
নিধি ছাক্সেনাৰ ছিক্ৰেট অফ এ মাউণ্টেন ছাৰ্পেণ্টৰ টীম (Photo: Aleksander Kalka - La Biennale di Venezia)

পৌৰাণিক কাহিনী, আৱেগিক গভীৰতা আৰু কাব্যিক চিত্ৰকল্পৰ মিশ্ৰণেৰে ছবিখনে ছাক্সেনাৰ কলাত্মক দৃষ্টিভংগী জীয়াই তুলিছে, যিয়ে নাৰী জীৱনৰ আৱেগিক সূক্ষ্মতাৰ সৈতে চিত্ৰকলাৰ দৰে ফ্ৰেমৰ সংমিশ্ৰণ ঘটাইছে ।

নিধি ছাক্সেনা আৰু প্ৰডাকশ্যনৰ বিষয়ে

এগৰাকী চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা হোৱাৰ উপৰিও নিধি ছাক্সেনাৰ চিত্ৰকলা, ভাস্কৰ্য্য, সাহিত্যতো ৰাপ আছে । আধুনিক চিনেমাৰ এক সুকীয়া কণ্ঠস্বৰ হিচাপে নিজৰ কেৰিয়াৰ গঢ়ি তুলিছে তেওঁ । তেওঁৰ প্ৰথম ছবি ছেড লেটাৰ্ছ অফ এ ইমেজিনেৰী উইমেনে বুছানত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰশংসা লাভ কৰাই নহয় এছিয়ান চিনেমা ফাণ্ডৰ পৰাও সমৰ্থন লাভ কৰে ।

অজেন্দৰ সিং চাওলা আৰু সুনীতাৰ সৈতে ছাক্সেনাই প্ৰতিষ্ঠা কৰা জয়পুৰস্থিত স্বতন্ত্ৰ প্ৰডাকশ্যন হাউছ ফৰেষ্ট ফ্লাৱাৰ ফিল্মছৰ অধীনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ছিক্ৰেট অফ এ মাউণ্টেন ছাৰ্পেণ্ট । ভাৰত, ইটালী আৰু শ্ৰীলংকাৰ সহযোগী প্ৰযোজনা এই ছবিখন ।

লগতে পঢ়ক : বুছান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱলৈ মহৰ্ষি তুহিন কাশ্যপৰ ‘কক কক ককক’

For All Latest Updates

TAGGED:

SECRET OF A MOUNTAIN SERPENTFILMMAKER NIDHI SAXENAই টিভি ভাৰত অসম82ND VENICE FILM FESTIVALSECRET OF A MOUNTAIN SERPENT

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

লুইতৰ দৰে বহল হৃদয়ৰ লোহিতৰ মানৱীয়তাৰ কাহিনী: উবেৰ চলাই আশ্ৰয় দিছে ১০ গৰাকী অসহায় আইতাক

ধৰ্মৰ ভিন্নতা ভেদি ঐক্যৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰা এটা শতবর্ষ পুৰণি মাঝাৰ

ৰাঙলী আইদেউ মৈদামলৈ গৈছেনে ? কিয় ইয়াক কলীয়াভোমোৰাৰ মৈদাম কোৱা হয় জানো আহক

আহোম ৰাজত্বকালৰ সোণালী ইতিহাসৰ এক অন্যতম কীৰ্তিচিহ্ন যিয়ে এসময়ত প্ৰাণৰক্ষা কৰিছিল স্বৰ্গদেউৰ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.