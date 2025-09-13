ETV Bharat / entertainment

বছৰটোৰ অন্তিম মাহকেইটাত ভিন্ন ধাৰাৰ ছবিয়ে দিব আমোদ

অসমীয়া ছবিপ্ৰেমী দৰ্শকৰ বাবে ভাল খবৰ ৷ শীঘ্ৰে আহি আছে ৪ খনকৈ বহু প্ৰত্যাশিত অসমীয়া ছবি ।

ভিন্ন ধাৰাৰ ছবি আহি আছে (প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি)
Published : September 13, 2025 at 12:28 PM IST

গুৱাহাটী : বছৰটোৰ প্ৰায় প্ৰতিটো মাহতে একোখনকৈ অসমীয়া ছবিৰ মুক্তিয়ে উদ্যোগটোৰ উৰ্ধমুখী যাত্ৰাৰ কথাই প্ৰতিফলিত কৰিছে ৷ ধাৰাবাহিকভাৱে নতুন ছবিৰ মুক্তিৰ খবৰে নিশ্চয়কৈ উৎফুল্লিত কৰি তোলে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া ছবিপ্ৰেমী দৰ্শকক ।

বিগত বৰ্ষসমূহৰ দৰে চলিত বৰ্ষতো ক্ৰমাৎ দীঘলীয়া হৈছে ছবিৰ মুক্তিৰ তালিকা । ছেপ্টেম্বৰৰ শেষৰ ভাগৰ পৰা নৱেম্বৰৰ সময়ছোৱালৈকে আহি আছে কেইবাখনো অপেক্ষাৰত অসমীয়া ছবি ।

২৬ ছেপ্টেম্বৰত ছবিগৃহলৈ হোমৱ’ৰ্ক

আগন্তুক ২৬ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে মুক্তি লাভ কৰিব অচিন্ত শংকৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত শিশুকেন্দ্ৰিক বাণিজ্যিক ছবি 'হোমৱ’ৰ্ক' এ । পবিত্র মাৰ্ঘেৰিটা আৰু গায়ত্ৰী মহন্তৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ সূৰ্যাংগ জিউ মাৰ্ঘেৰিটাই ছবিখনৰ মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে । আনহাতে এই ছবিখনৰ জৰিয়তে ১৫ বছৰৰ পিছত গায়ত্ৰী মহন্তক দেখিবলৈ পোৱা যাব ৰূপালী পৰ্দাত ।

নতুন অসমীয়া ছবি (Photo : ETV Bharat Assam)

ছবিখন সন্দৰ্ভত পৰিচালক অচিন্ত শংকৰে কয়, “ছবিখন মূলত শিশুক কেন্দ্ৰ কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে যদিও অভিভাৱক আৰু শিক্ষকসকলে চাব পৰাকৈ বহু দিশ আছে ছবিখনত । বৰ্তমান শিশুৰ মনস্তাত্বিক পৰিস্থিতিৰ সৈতে পিতৃ-মাতৃৰ দায়বদ্ধতা সম্পৰ্কেও ইয়াত চিত্ৰায়ন কৰা হৈছে । আচলতে আমি সকলোৱে প্ৰতিটো দিনতে 'হোমৱ’ৰ্ক' কৰিবলগীয়া হয়, কি কৰিম, কেনেদৰে কৰিম ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ত । কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত যেন অকণমান ব্যতিক্ৰম হয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল । তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত যেন 'হোমৱ’ৰ্ক'ৰ এই বোজাটো কিছু পৰিমাণে বেছি হৈ যায় । এই গোটেইবোৰ কথা সামৰি ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।”

১০ অক্টোবৰত ছবিগৃহলৈ আহিব যৌৱনে আমনি কৰে

এখন কালজয়ী জনপ্ৰিয় ছবি ‘যৌৱনে আমনি কৰে’ ৰ ছিকুৱেলে মুক্তি লাভ কৰিব অহা ১০ অক্টোবৰ তাৰিখে । লক্ষ্মী নাৰায়ণ ফিল্মছৰ বেনাৰত নিৰ্মিত এই ছবিখনৰ পৰিচালনা অশোক কুমাৰ বিষয়াৰ আৰু সহযোগী পৰিচালক হিচাপে আছে বৰষাৰাণী বিষয়া । চিত্রনাট্য আৰু সংলাপ প্ৰণৱ কুমাৰ বৰুৱা আৰু বৰষাৰাণী বিষয়াৰ ।

নতুন অসমীয়া ছবি (Photo : ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, ১৯৯৮ চনত মুক্তি লাভ কৰা ‘যৌৱনে আমনি কৰে’ আছিল অসমৰ সৰ্বকালৰ এখন ব্যৱসায়িক সফল ছবি । সেইখন ছবিৰ মুক্তিৰ ২৭ বছৰ পিছত পুনৰ পৰিচালক অশোক কুমাৰ বিষয়াই সাজু কৰি তুলিছে ‘যৌৱনে আমনি কৰে’ৰ ছিকুৱেল ।

ছবিখনৰ সন্দৰ্ভত বৰষা ৰাণী বিষয়াই জনোৱা অনুসৰি, “১৯৯৮ চনত যিদৰে ছবিগৃহলৈ হিল দল ভাঙি গৈ ৰাইজে ছবিখনক মৰম দিছিল, তেনেদৰে এইখনকো মৰম দিব বুলি আমি আশাবাদী । দর্শক যাতে ছবিগৃহলৈ আহি নিৰাশ নহয় তেনেধৰণে ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । যুৱপ্ৰজন্মৰ বহু প্ৰতিভাক ছবিখনৰ জৰিয়তে সুযোগ দিয়া হৈছে ।”

৩১ অক্টোবৰত ছবিগৃহলৈ আহিব ৰৈ ৰৈ বিনালে

আগন্তুক ৩১ অক্টোবৰত ছবিগৃহলৈ আহি আছে অসমৰ প্ৰথমখন মিউজিকেল ছবি ‘ৰৈ ৰৈ বিনালে’, য'ত ‘ৰৈ ৰৈ বিনালে’ গীতটো আপোনালোকে শুনিবলৈ পাব নতুন ৰূপত । ছবিখনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অভিনয় কৰিব কণ্ঠশিল্পী আচুর্য বৰপাত্ৰ, নীল আকাশৰ লগতে কেইবাগৰাকী কণ্ঠশিল্পীয়ে । আনহাতে ছবিখনত নতুন ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা যাব জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গক । জুবিন গাৰ্গৰ কাহিনীৰে নিৰ্মিত এই ছবিখনৰ পৰিচালনা ৰাজেশ ভূঞাৰ । চিত্ৰনাট্য লিখিছে শান্তনু ৰৌমূৰীয়া আৰু ৰাহুল গৌতম শৰ্মাই ।

নতুন অসমীয়া ছবি (Photo : ETV Bharat Assam)

২১ নৱেম্বৰত আহি আছে ককাদেউতা নাতি আৰু হাতী ২

কেইবাগৰাকীও জনপ্ৰিয় তাৰকাক লৈ ২১ নৱেম্বৰত ছবিগৃহত মুক্তি লাভ কৰিব ‘ককাদেউতা নাতি আৰু হাতী ২’ এ । বিশ্বজিৎ বৰাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এই ছবিখন জনপ্ৰিয় ছবি ‘ককাদেউতা নাতি আৰু হাতী’ ৰ ছিকুৱেল । প্ৰাইড ইষ্ট এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ বেনাৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ছবিখন ।

নতুন অসমীয়া ছবি (Photo : ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, ৮০ৰ দশকৰ এখন বিখ্যাত ছবি আছিল ককাদেউতা নাতি আৰু হাতী । এন চি দত্তই প্ৰযোজনা কৰা ছবিখনে মুক্তি লাভ কৰিছিল ১৯৮৩ চনৰ ১৮ নৱেম্বৰত, যিখন ছবি চাবলৈ গাঁৱৰ পৰা হিল দল ভাঙি ছবিগৃহলৈ ওলাই আহিছিল দৰ্শক । ককাদেউতা নাতি আৰু হাতী পৰিচালনা কৰিছিল বিশিষ্ট পৰিচালক নিপ বৰুৱাই ।

ছবিখন সন্দৰ্ভত ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাই জনোৱা অনুসৰি, “এইটো প্ৰাইড ইষ্ট এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ এটা আবেগিক যাত্ৰা । ছবিখনৰ কাহিনীৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট কাম কৰা হৈছে । ২১ নৱেম্বৰত ৰাজ্যৰ প্রতিটো ছবিগৃহতে ছবিখন মুক্তি দিয়া হ'ব ।”

