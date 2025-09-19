অস্কাৰ ২০২৬ৰ বাবে ভাৰতৰ অফিচিয়েল এণ্ট্ৰি হোমবাউণ্ড
কলকাতাত অস্কাৰ ২০২৬ত ভাৰতৰ আনুষ্ঠানিক প্ৰৱেশ সন্দৰ্ভত বহু প্ৰত্যাশিত ঘোষণা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 19, 2025 at 10:43 PM IST
কলকাতা : অস্কাৰ ২০২৬ত ভাৰতৰ আনুষ্ঠানিক প্ৰৱেশ সন্দৰ্ভত বহু প্ৰত্যাশিত ঘোষণা শুকুৰবাৰে কলকাতাত কৰা হয় । ছবিখনত বিশাল জেথৱা, ঈশান খট্টৰ আৰু জাহ্নৱী কাপুৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে । ধৰ্ম প্ৰডাকশ্যনৰ দ্বাৰা প্ৰযোজিত এই ছবিখন ২০২৫ চনৰ ২৬ ছেপ্টেম্বৰত ভাৰতীয় ছবিগৃহত মুক্তি পাব । এই ছবিখনৰ দৈৰ্ঘ ১ ঘণ্টা ৫৯ মিনিট ।
অস্কাৰ ২০২৬ত ভাৰতৰ আনুষ্ঠানিক প্ৰৱেশ চূড়ান্ত কৰা ফিল্ম ফেডাৰেচন অফ ইণ্ডিয়াৰ বাছনি সমিতিৰ অধ্যক্ষতা কৰে প্ৰযোজক তথা পৰিচালক এন চন্দ্ৰই । ইয়াৰ সদস্য আছিল লেখক ৰণবীৰ পুষ্প, কলা পৰিচালক এঞ্জেলিকা মনিকা ভৌমিক, প্ৰযোজক আৰু পৰিচালক অভিষেক জৈন, প্ৰযোজক সুৰিন্দৰ সিং, লেখক ৰত্নোত্তমা সেনগুপ্ত, সম্পাদক অপূৰ্ব মতিৱালে, প্ৰযোজক অক্ষয় কুমাৰ পাৰিজা, সম্পাদক সুৰেশ উৰ্ছ, পৰিচালক টাম্মাৰেদ্দি ভৰদ্বাজ, অভিনেত্ৰী আমিমী বৰুৱা, গীতিকাৰ আৰু পৰিচালক আৰভি উথায়কুমাৰ, পৰিচালক ৰাজীৱ আঞ্চল আৰু সাংবাদিক ৰাজীৱ বিজয়কৰ ।
চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে কাঁ-ত সমাদৃত হৈছিল নীৰজ ঘায়ৱানৰ হোমবাউণ্ড । ২০২৫ চনৰ টৰণ্টো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ (টিআইএফএফ)ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পিপলছ চয়ছ বঁটাৰ বাবে দ্বিতীয় ৰানাৰ্ছ আপ স্থান লাভ কৰে ছবিখনে ।
টিআইএফএফৰ পূৰ্বে হোমবাউণ্ড ৭৮ সংখ্যক কাঁ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ প্ৰতিষ্ঠিত আন চাৰ্টেইন ৰিগাৰ্ড শিতানত প্ৰিমিয়াৰ কৰিছিল । ছবিখনে ৯ মিনিটৰ বাবে ষ্টেণ্ডিং অভেশ্যন লাভ কৰে ৷
হোমবাউণ্ডত উত্তৰ ভাৰতীয় গাঁৱৰ দুজন বন্ধুৰ কাহিনী কোৱা হৈছে যিয়ে সামাজিক সন্মান লাভৰ বাবে আৰক্ষী বাহিনীত চাকৰি নিশ্চিত কৰাৰ সপোন দেখে । তেওঁলোকৰ সাধনা তীব্ৰতৰ হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ শক্তিশালী বন্ধুত্বই ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হয় ।
ইনষ্টাগ্ৰামত এই খবৰটো শ্বেয়াৰ কৰি ঘায়ৱানে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে, "OMG!!! This is Real!!"