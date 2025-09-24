ETV Bharat / entertainment

ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা লাভ কৰা শ্বাহৰুখ খানৰ পৰিয়ালত উল্লাস

৭১ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত ‘জোৱান’ ছবিৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতাৰ বঁটা লাভ কৰাৰ পিছতে আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰিছে শ্বাহৰুখ খানৰ পৰিয়াল ।

SRK National Awards
শ্বাহৰুখ খানৰ পৰিয়ালত উল্লাস (Photo : IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 24, 2025 at 2:22 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

মুম্বাই: ২৩ ছেপ্টেম্বৰত নতুন দিল্লীৰ বিজ্ঞান ভৱনত অনুষ্ঠিত হয় ৭১ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা । বলীউডৰ তিনিগৰাকী শীৰ্ষস্থানৰ তাৰকা শ্বাহৰুখ খান, ৰাণী মুখাৰ্জী আৰু কৰণ জোহৰক ৭১ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হয় । মালয়ালমৰ ছুপাৰষ্টাৰ মোহনলালক সন্মানিত কৰা হয় দাদাচাহেব ফাল্কে বঁটাৰে ।

এই সন্মানৰ পিছতে বলীউডৰ ছুপাৰষ্টাৰ শ্বাহৰুখ খানৰ পৰিয়ালটো আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰে । পত্নী গৌৰী খান, কন্যা সুহানা আৰু আৰিয়ান খানে কিং খানৰ ফটো ছ’চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰি এই বিশেষ মুহূৰ্তটো উদযাপন কৰে ।

শ্বাহৰুখ খানক তেওঁৰ ছবি ‘জোৱান’ৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হয় । এই উপলক্ষে তেওঁৰ পৰিয়ালে আনন্দ প্ৰকাশ কৰে । কিং খানৰ কন্যা সুহানা খান আৰু পুত্ৰ আৰিয়ানে ইনষ্টাগ্ৰামত তেওঁৰ দুখন ফটোৰ সৈতে এটা আৱেগিক পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰে ।

প্ৰথম ফটোখনত বাদশ্বাহক ছেলফি লোৱা দেখা গৈছে । ক’লা চুট পিন্ধি ডিঙিত ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটাৰ ৰূপৰ পদক পিন্ধি থকা দেখা গৈছে । দ্বিতীয়খন ফটো বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানৰ পূৰ্বে তোলা যেন লাগে । এই বিশেষ মুহূৰ্তটো শ্বেয়াৰ কৰি সুহানা আৰু আৰিয়ানে নিজৰ পোষ্টত লিখিছে, "আপুনি সদায় কৈছিল যে আপুনি কেতিয়াও ৰূপৰ পদক লাভ নকৰে, কেৱল সোণৰ পদক হেৰুৱাইহে, কিন্তু এই ৰূপৰ পদকটো এটা সোণৰ পদক । আপোনাক সন্মানীয় ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা লাভ কৰা দেখি আমাৰ অন্তৰ আনন্দেৰে ভৰি পৰিছে । অভিনন্দন পাপা, আমি আপোনাক ভাল পাওঁ ।"

তাৰকাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

সুহানা আৰু আৰিয়ানৰ এই পোষ্টটোত মন্তব্য কৰি গৌৰী খানে লিখিছে, "ৱাহ, আপোনালোক সকলোকে ভাল পাওঁ ।" চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা তথা শ্বাহৰুখৰ প্ৰিয় বন্ধু ফাৰাহ খানে লিখিছে, "এইটো ইমানেই মৰমলগা । সোণে ৰূপ পাইছে ।" জুহি চাওলা, অনন্যা পাণ্ডে, শ্বানায়া কাপুৰকে ধৰি আন আন চেলেব্ৰিটীসকলেও শ্বাহৰুখলৈ মৰম বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰে ৷

গৌৰী খান

গৌৰী খানেও এই বিশেষ মুহূৰ্তটো উদযাপন কৰে । ইনষ্টাগ্ৰামত শ্বাহৰুখ খানৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁৰ যাত্ৰাৰ বিষয়ে কয় । পোষ্টটোত তেওঁ লিখিছে, "শ্বাহৰুখ, কেনে যে এক যাত্ৰা আছিল এইটো ! ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা লাভ কৰাৰ বাবে অভিনন্দন । আপুনি ইয়াৰ যোগ্য । ই আপোনাৰ বছৰ বছৰ ধৰি কৰা কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু নিষ্ঠাৰ ফল । এতিয়া মই এই বঁটাৰ বাবে এটা বিশেষ মেণ্টল (mantle) ডিজাইন কৰিছো ।"

ইয়াৰ উপৰিও গৌৰী খানে আন এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰে য’ত তেওঁ নিজৰ প্ৰিয় মানুহৰ বিষয়ে কয় । ৰাণী মুখাৰ্জীৰ সৈতে শ্বাহৰুখ খানৰ ছেলফি আৰু কৰণ জোহৰৰ ফটো পোষ্ট কৰে । এই ফটোসমূহ শ্বেয়াৰ কৰি গৌৰীয়ে লিখিছে, "আজি মোৰ প্ৰিয় তিনিজন শিল্পীৰ বাবে এক অতি বিশেষ দিন । ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা লাভ কৰাটো কি যে এটা সন্মান । আজিৰ দিনটোৱে আপোনালোকৰ সকলো কষ্টৰ ফল দিলে । প্ৰেৰণাদায়ক হৈ থাকক, শ্বাহৰুখ খান, ৰাণী মুখাৰ্জী আৰু কৰণ জোহৰ ।"

ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা

ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ চলচ্চিত্ৰ সন্মান আৰু শ্বাহৰুখ খানে তেওঁৰ অভিনয়ৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতাৰ বঁটা লাভ কৰাটো তেওঁৰ কেৰিয়াৰৰ এক উল্লেখনীয় কৃতিত্ব । কিং খানে বলীউডৰ অভিনেতা বিক্ৰান্ত মেছিৰ সৈতে এই বঁটা শ্বেয়াৰ কৰে, যিয়ে 12th Fail ৰ বাবে এই বঁটা লাভ কৰিছে । বিজ্ঞান ভৱনত অনুষ্ঠিত আৰু বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা এই অনুষ্ঠানত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মূৰ্মুৱে ৰজত কমল উপহাৰ দিয়ে ।

লগতে পঢ়ক : শেষত জল্পনা-কল্পনাই সঁচা হ’লগৈ, যুটীয়া পোষ্ট কেটৰিণা-বিকীৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

SRK NATIONAL AWARDSSHAH RUKH KHAN NATIONAL FILM AWARDS71ST NATIONAL FILM AWARDSশ্বাহৰুখ খান ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাSHAH RUKH KHAN NATIONAL AWARDS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.