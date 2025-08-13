ETV Bharat / entertainment

ৰাষ্ট্রীয় পুৰষ্কাৰপ্ৰাপ্ত কন্ঠশিল্পী তৰালী শৰ্মাক ভাস্কৰ ৰত্ন বঁটা ২০২৫ প্ৰদান - SINGER TARALI SARMA

কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা সংস্কৃত আৰু পুৰাতন অধ্যয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্র সন্মিলনীয়ে আগবঢ়ালে এই বঁটা গ্ৰহণ কৰি কন্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে কয়," বঁটাবোৰ আচলতে টনিকৰ নিচিনা ।"

Bhaskar Ratna Award 2025
তৰালী শৰ্মাক ভাস্কৰ ৰত্ন বঁটা ২০২৫ প্ৰদান (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 13, 2025 at 9:55 AM IST

নলবাৰী : শ্ৰেষ্ঠ মহিলা নেপথ্য গায়িকাৰ ৰাষ্ট্রীয় পুৰষ্কাৰপ্ৰাপ্ত কন্ঠশিল্পী, সংগীত পৰিচালক তৰালী শৰ্মাক কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা সংস্কৃত আৰু পুৰাতন অধ্যয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্র সন্মিলনীয়ে 'ভাস্কৰ ৰত্ন বঁটা ২০২৫' প্ৰদান কৰে । কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা সংস্কৃত আৰু পুৰাতন অধ্যয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ত আনুষ্ঠানিকভাৱে তৰালী শৰ্মাক প্ৰদান কৰা হয় এই বঁটাটো ।

এই বঁটা গ্ৰহণ কৰি কন্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে কয়, "যি ঠাইত সংস্কৃতৰ শ্লোক উচ্চাৰণ হৈ আছে, সেই ঠাইখিনি পবিত্ৰ লাগিছে । মোৰ গুণেৰে জ্ঞানেৰে বয়সেৰে কৰ্মৰে এই বঁটাটো পোৱাৰ যোগ্য নে সেয়া মই নাজানো; কিন্তু মোৰ কাৰণে এয়া আশীৰ্বাদ । মোৰ ককা গিৰীশ চন্দ্ৰ দেৱশৰ্মা এগৰাকী সংস্কৃতৰ শাস্ত্ৰী আছিল । তেওঁ সকলো চৰ্চা কৰিছিল । আজিৰ দিনটোত সেই ভাষাটি এজন ভাৰতীয়, এজন অসমীয়া হিচাপে কিমান গুৰুত্ব দিব লাগে সেয়া মনলৈ আহিছে ।"

তৰালী শৰ্মাক ভাস্কৰ ৰত্ন বঁটা ২০২৫ প্ৰদান (ETV Bharat Assam)

বঁটা পোৱা মানে এটা ভয় সোমোৱাই লোৱা,দায়িত্ববোধ পোৱা বুলি মন্তব্য় কৰি তেওঁ পুনৰ কয়,"বঁটাবোৰ আচলতে টনিকৰ নিচিনা । এয়া এক দায়িত্ব । মই যি কৰি আছো আগলৈ আৰু ভাল কৰিব লাগিব । গতিকে সেই চেষ্টা মোৰ আগলৈ অব্যাহত থাকিব ।" লগতে বঁটা প্ৰদান কৰা সকলো উদ্যোক্তাক তেওঁ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে ।

এই বঁটাটো পোৱাৰ পিছত আগলৈ আৰু অধিক দায়িত্ব লৈ কাম কৰি যাব বুলি উল্লেখ কৰি কণ্ঠশিল্পী তৰালী শৰ্মাই কয়, "বঁটা পোৱা মানে ভয় সোমাই লোৱা । বঁটা লোৱাৰ পিছত আমি যি টি কাম কৰিব নোৱাৰিম । এতিয়া আগতকৈ বেছি চেষ্টা কৰি অসমীয়া সংগীত জগতক আৰু অধিক আগুৱাই নিব লাগিব ।"

Bhaskar Ratna Award 2025
তৰালী শৰ্মাক ভাস্কৰ ৰত্ন বঁটা ২০২৫ প্ৰদান (ETV Bharat Assam)

প্ৰথমবাৰৰ বাবে সংস্কৃতৰ 'ভাস্কৰ ৰত্ন' বঁটা লাভ কৰি তেওঁ মনৰ অনুভৱ ব্য়ক্ত কৰিলে এইদৰে, "ক’ৰবাত আত্মাৰ শুদ্ধিকৰণ হৈছে বুলি ভাবিছো । যি উচ্চাৰণেই মাংগলিক, যি উচ্চাৰণে ভাৰতীয়, এজন অসমীয়া বুলি পৰিচয় দিয়ে সেই ভাষাৰে এখন প্ৰশস্তি পত্ৰ পোৱাটো সৰু কথা নহয় । ই এটা বহুত ডাঙৰ কথা । আৰু মই গৌৰৱবোধ কৰিছো ।"

এই বিশেষ বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মনোজ গোস্বামীৰ লগতে কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা সংস্কৃত আৰু পুৰাতন অধ্যয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য প্ৰহ্লাদ যোশীকে আদি কৰি কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি ।

লগতে পঢ়ক:তৰালী শৰ্মাক ২০২৫ বৰ্ষৰ ‘বৰপেটা বঁটা’ প্ৰদান - TARALI SARMA 2025 BARPETA AWARD

