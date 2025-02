ETV Bharat / entertainment

এইবাৰ ৰণবীৰ এলাহবাদিয়া-সময় ৰাইনালৈ মুম্বাই আৰক্ষীৰ চমন - SAMAY RANVEER COMMENT CONTROVERSY

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই টুইটটোত লগতে কয়, "গুৱাহাটী অপৰাধ শাখাই Cyber PS case no 03/2025 under sections - 79/95/294/296 of BNS 2023 read with Sec 67 of IT Act, 2000, read with Section 4/7 of Cinematograph Act 1952 read with Section 4/6 of ⁠Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986 ৰ অধীনত এই গোচৰ ৰুজু কৰে ৷"

ইফালে, ভাৰতীয় ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ এছ’চিয়েশ্যনৰ সম্পাদক নীলকান্ত বক্সীয়ে ৰিয়েলিটী কমেডী শ্ব’টোত ইউটিউবাৰ আৰু প’ডকাষ্টাৰ ৰণবীৰ এলাহবাদিয়াই কৰা মন্তব্যক ‘ঘৃণনীয়ভাৱে অশ্লীল’ আৰু ‘যিকোনো ধৰণৰ শালীনতাৰ বাহিৰত’ বুলি অভিহিত কৰি তীব্ৰ গৰিহণা দিছে ।

Xৰ এটা পোষ্টত নীলকান্ত বক্সীয়ে কৈছে যে তেওঁ এই মন্তব্যবোৰ শুনি বিচলিত আৰু এলাহবাদিয়াই 'তেওঁৰ প্ৰকৃত ৰং দেখুৱাইছে' । "এজন ছ'চিয়েল মিডিয়া ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ, @BeerBicepsGuy এ বাক স্বাধীনতাৰ সুযোগ লৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত জনপ্ৰিয় এটা কমেডী শ্ব'ত তেওঁৰ ঘৃণনীয় অশালীন মন্তব্যৰ দ্বাৰা তেওঁৰ প্ৰকৃত ৰং দেখুৱাইছে । এইটো শালীনতাৰ বাহিৰত । ভাৰতীয় ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ এছ’চিয়েশ্যনৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে মই বিচলিত আৰু তেওঁৰ মন্তব্যক তীব্ৰ গৰিহণা দিছো," বক্সীয়ে কয় ।

ইণ্ডিয়াজ গট লেটেণ্ট শ্ব’ৰ ইউটিউব খণ্ডৰ সময়ত এলাহবাদিয়াই কৰা এই ‘আপত্তিজনক’ মন্তব্যৰ বাবে ব্যাপক সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে । এই ক্ষোভৰ পিছতে সোমবাৰে এলাহবাদিয়াই তেওঁৰ মন্তব্যৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰিছিল আৰু এই মন্তব্যক ‘অনুপযুক্ত’ আৰু ‘সংবেদনহীন’ বুলি অভিহিত কৰিছিল । এলাহবাদিয়াই নিজৰ X একাউণ্টত এক মিনিটৰ ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰি শ্ব’টোত কৰা মন্তব্যৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰিছে । তেওঁ লিখিছে, "ইণ্ডিয়া'জ গট লেটেণ্টত মই কোৱা কথাখিনি মই ক'ব নালাগিছিল । মই দুঃখিত ।"

