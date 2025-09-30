আকাশ কেনেকৈ আৰ এফ আকাশ হৈছিল ? প্ৰিয় 'দাদা'ৰ বাবে বুকুত আঁটি আঁটি বান্ধি আনিলে এটা নতুন গীত

আকাশ কেনেকৈ আৰ এফ আকাশ হৈছিল ? প্ৰিয় 'দাদা'ৰ বাবে বুকুত আঁটি আঁটি বান্ধি আনিলে এটা নতুন গীত
মই নথকাৰ অনুভৱ... ৷ এই গীতটোৰ স্ৰষ্টাগৰাকীৰ মুঠ ১৯ টা গীত গাইছিল জুবিন গাৰ্গে ৷
Published : September 30, 2025 at 5:09 PM IST
যোৰহাট: অসমৰ উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ, মহানায়ক জুবিন গাৰ্গৰ মহাপ্ৰস্থানত সমগ্ৰ অসমবাসী আজিও শোকত ম্ৰিয়মান ৷ কোনোৱে সহজভাৱে ল’ব পৰা নাই জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু ৷ চাৰিওফালে বাজিছে কেৱল জুবিনৰ গান ৷ আনকি পূজা মণ্ডপসমূহো জুবিনময় হৈ আছে ৷
জুবিনৰ আশা মতেই সকলোৱে গাইছে ‘মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত’ ৷ পিছে আৰু এটা গানে জুবিন নথকাৰ অনুভৱক শব্দৰ মাজেৰে বাৰুকৈয়ে প্ৰকাশ কৰিছে ৷ গানটো ‘মই নথকাৰ অনুভৱ যিদিনা হ’ব তোমাৰ, সিদিনা অশ্ৰু নিগৰিবনে কোৱা’ ৷
এই গানটোৰ স্ৰষ্টা তথা বায়ু সেনা বাহিনীৰ জোৱান আৰ এফ আকাশ উপস্থিত হৈছে যোৰহাটত ৷ যোৰহাট ষ্টেডিয়ামত বুধবাৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ১৩ দিনীয়া মাংগলিক অনুষ্ঠানৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহি শোকত ভাগি পৰিছে এইগৰাকী জুবিন গুণমুগ্ধ ।
তেওঁ কয়, “মই নথকাৰ অনুভৱ যিদিনা হ'ব তোমাৰ, সিদিনা অশ্ৰু নিগৰিবনে কোৱা-গীতটোৰ কথা-সুৰ মই কৰিছিলো, ২০২২চনত গীতটি মুক্তি পাইছিল ৷ মই আজি আৱেগিক হৈ আছো জুবিন দাৰ মহাপ্ৰয়াণত, সেই গীতটি যেনেধৰণে ৰচনা কৰিছিলোঁ, আজি সকলোৱে জুবিনদাক তেনেদৰে অনুভৱ কৰিছে ৷ দাদা নোহোৱাৰ অৱস্থাত আমাৰ কি হৈছে ? ২০০৪ চনৰ পৰাই মই গান লিখিছো, মোৰ ১৯ টা গানত দাদাই কণ্ঠ নিগৰাইছিল ৷”
আকাশে লগতে আৰু কয়, “দাদাক শ্ৰদ্ধা জনাই ‘আৱেগ-অনুভূতি বুজাব নোৱাৰি, কান্দিছো কান্দিছো তোমাক বিচাৰি’ শীৰ্ষক গানটো লিখি আনিছোঁ । ২০০৪ চনত মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে দাদাক লগ পাইছিলোঁ ৷ সেই সময়তে মোৰ পিতৃক হেৰুৱাইছিলো ৷ কান্দি কান্দি দাদাক কৈছিলো-‘মই আজি নিথৰুৱা, অনাথ’ ৷ তেতিয়া দাদাই কৈছিল-‘তই অনাথ নহয়’ আৰু পকেটৰ পৰা উলিয়াই মোক অলপ টকা দিছিল আৰু কৈছিল-‘তই নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় হ'ব লাগিব আৰু ভালকৈ পঢ়া-শুনা কৰিব লাগিব ৷”
“যেতিয়া মই ভাৰতীয় বায়ু সেনা চাকৰিত যোগদান কৰাৰ পিছত দাদাৰ ওচৰলৈ গৈছিলো, দাদাক কৈছিলো যে মই চাকৰি পালো, তেতিয়া মোক দাদাই সকলোৰে আগত চিনাকি কৰাই কৈছিল- ‘এয়া আকাশ নহয়, এয়া ৰিয়েল অফ ফাইটাৰ আকাশমণি আহিছে, কাৰণ তাক মই নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় হ’বলৈ কৈছিলো, সি সেয়া কৰি দেখুৱালে’ । মোক কৈছিল- ‘তই মোক গানৰ জৰিয়তে লগ পাই থাকিবি’ ৷ তেতিয়াৰ পৰাই মই আৰ এফ আকাশ লিখিবলৈ ল’লো, আজি দাদাক হেৰুৱাই মই শোকাকুল আৰু বাকৰুদ্ধ”, গীতিকাৰ আকাশৰ ভাষ্য ৷
