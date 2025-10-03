মেঘালয়ত ছবিৰ শ্বুটিং কৰিব বিচাৰে নেকি ?
মেঘালয়ত ছবিৰ শ্বুটিং কৰিব বিচৰাসকললৈ চৰকাৰে আগবঢ়াইছে বিশেষ পেকেজ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 3, 2025 at 3:50 PM IST
গুৱাহাটী: মেঘালয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে নতুন চলচ্চিত্ৰ নীতি । এই চলচ্চিত্ৰ নীতি অনুসৰি যিকোনো প্ৰযোজক বা পৰিচালকে মেঘালয়ত চলচ্চিত্ৰ শ্বুটিং কৰিলে আৰ্থিক সহায় লাভ কৰিব । এই কথা মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাই সদৰী কৰিছে ।
সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা মত বিনিময় অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী চাংমাই কয়, “মেঘালয়ত চলচ্চিত্ৰ শিল্পক উৎসাহিত কৰিবলৈ নতুন চলচ্চিত্ৰ নীতি ঘোষণা কৰা হৈছে । এই নীতি অনুসৰি যিকোনো প্ৰযোজক বা পৰিচালকে মেঘালয়ত চলচ্চিত্ৰ শ্বুটিং কৰিলে আৰ্থিক সহায় লাভ কৰিব । চলচ্চিত্ৰ নীতিখন কেৱল বলীউড নহয়, সকলো ভাৰতীয় ভাষাৰ চলচ্চিত্ৰৰ বাবে প্ৰযোজ্য হ'ব । প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত ৮-১০খন চলচ্চিত্ৰৰ বাবে পুঁজিৰ যোগান ধৰা হ'ব । এই নীতি সফল হ'লে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সম্প্ৰসাৰণ কৰা হ'ব ।”
তেওঁ লগতে কয়, “চলচ্চিত্ৰ নীতি অনুসৰি এখন চলচ্চিত্ৰৰ কমেও ৭৫% দৃশ্য মেঘালয়ৰ ভিতৰতে শ্বুটিং হ'ব লাগিব । চলচ্চিত্ৰ নীতিৰ আধাৰত চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাক এক কোটি টকা পৰ্যন্ত চৰকাৰে আৰ্থিক সহায় প্ৰদান কৰিব । তদুপৰি মেঘালয়ৰ স্থানীয় শিল্পীসকলক চলচ্চিত্ৰত স্থান দিলে অতিৰিক্তভাৱে ৫০ লাখ টকাৰ আৰ্থিক সাহাৰ্য আগবঢ়োৱা হ'ব । মুঠতে মেঘালয়ত দৃশ্যগ্ৰহণ কৰিবলৈ যোৱা চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক, প্ৰযোজকক ডেৰ কোটি টকাৰ সহায় কৰিব চৰকাৰে । এই প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে । ইতিমধ্যে বহু প্ৰযোজক পৰিচালকৰ পৰা এই ক্ষেত্ৰত আমি সঁহাৰি লাভ কৰিছো ।”
“মেঘালয়ত চলচ্চিত্ৰৰ দৃশ্যগ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত দক্ষিণৰ চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগে বিশেষ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে । মেঘালয়ক এনেদৰে জনপ্ৰিয় কৰি তুলিব পাৰিলে চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগে মেঘালয়ৰ বিষয়ে জানিব”, তেওঁ সংযোগ কৰে ৷
মেঘালয়ৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনৰ প্ৰচাৰৰ বাবে বলীউডৰ পৰা ব্ৰেণ্ড এম্বেছাডৰ নিয়োগ কৰাৰ কিবা পৰিকল্পনা আছে নেকি বুলি সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয়, “আমি অনুভৱ কৰো যে প্ৰতিটো কাম তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা হ'ব লাগে । বাণিজ্যিকীকৰণৰ আগতে আন্তগাঁথনি, কৰ্মশক্তি, যোগাযোগ আৰু সমগ্ৰ ব্যৱস্থাটোৰ উন্নয়ন নিশ্চিত কৰাৰ প্ৰয়োজন । এই কাম যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে হোৱা উচিত । আমি সেইটোৱে কৰিব বিচাৰো ।”
তেওঁ আৰু কয় যে, মেঘালয়ৰ পশ্চিমীয়া সংগীত আৰু ফেশ্বনৰ সৈতে নিবিড় সম্পৰ্ক আছে । শ্বিলঙক “ৰক কেপিটেল” হিচাপেও জনা যায় । “সম্পূৰ্ণ মিউজিক ৰাজধানী” হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে । যিয়ে এক বিশেষ পৰিচয় প্ৰদান কৰিব । শ্বিলঙত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰক কনচাৰ্টৰ লগতে স্থানীয় শিল্পীসকলকো চৰকাৰে সমৰ্থন কৰি আহিছে ।
“সংগীত আমাৰ অতি গুৰুত্বপূর্ণ অংশ । কনচাৰ্টত দেশ-বিদেশৰ প্ৰসিদ্ধ শিল্পীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সমান্তৰালকৈ স্থানীয় শিল্পীসকলৰ বাবেও বিশেষ আঁচনি লোৱা হৈছে । এই আচঁনিৰ জৰিয়তে থলুৱা শিল্পীসকলক মঞ্চ প্ৰদান কৰি আৰ্থিক সহায় কৰা হৈছে । এই আচঁনিৰ আধীনত প্ৰায় ৭৫০০জন স্থানীয় শিল্পী আছে", মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষ্য ৷
উল্লেখ্য যে, মেঘালয় চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ পৰ্যটকৰ সুবিধাৰ্থে হেল্পলাইন নম্বৰ আৰু ৱেবছাইট মুকলি কৰিছে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হেল্পলাইন নম্বৰ 1800-599-2026 আৰু www.meghalayatourism.in ৱেবছাইট মুকলি কৰিছে ।
ইংৰাজী, হিন্দী, বঙালী, অসমীয়া, খাছি, প্নাৰ (pnar) আৰু গাৰো মুঠ সাতটা ভাষাতে এই টোলফ্ৰী নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব পৰ্যটকে । এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মেঘালয়ত পৰ্যটকৰ সংখ্যাটো বৃদ্ধি হোৱাৰ কথাও উল্লেখ কৰে । তেওঁ জনোৱা তথ্য অনুসৰি, ২০২৪ ত মেঘালয়লৈ অহা দেশীয় পৰ্যটকৰ সংখ্যা ১৬ লাখলৈ বৃদ্ধি পাইছে । ২০২৩ ৰ তুলনাত দুই লাখ পৰ্যটক বৃদ্ধি পাইছে । তদুপৰি ২০২৪ বিদেশী পৰ্যটকৰ সংখ্যা ২.৩ লাখ লৈ বৃদ্ধি পাইছে । যাৰ সংখ্যা ২০২৩ ত ২ লাখ আছিল ।
লগতে পঢ়ক : খণ্ড খণ্ডকৈ কোনে এৰিছে ছিংগাপুৰৰ জুবিনৰ ভিডিঅ’ ?