ETV Bharat / entertainment

মই মৰিলে এইটো গানেই বাজিব কিন্তু...

হাঁহি স্ফূৰ্তিৰে প্ৰতিটো দিন পাৰ কৰিব বিচৰা জুবিন আঁতৰি গ’ল ৰোমান্সকৰ যাত্ৰা কৰিয়েই...

Mayabini ratir bukut the song zubeen garg wanted his fans to sing once he dies
জুবিন গাৰ্গ (Photo : ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 19, 2025 at 6:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : অসমবাসীৰ বাবে আজিৰ দিনটো ক'লা দিন । কিয়নো আজিৰ দিনটোতে খহি পৰিল অসমৰ এক উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ । সুমধুৰ কণ্ঠৰ যাদুৰে শ্রোতাৰ হৃদয় জয় কৰা হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গ আৰু নাই ।

শুকুৰবাৰে ছিংগাপুৰত এক দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ লাখ লাখ অনুৰাগীক কন্দুৱাই ইহসংসাৰৰ পৰা বিদায় মাগিলে জুবিন গাৰ্গে । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ বাতৰিত অসমৰ ৰাইজ শোকত ভাগি পৰিছে । এই খবৰ মিছা হওক বুলি লাখ লাখ অনুৰাগীয়ে ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিছে, যি প্ৰাৰ্থনাৰ কোনো অৰ্থ নাই এতিয়া !

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পিছতেই সামাজিক মাধ্যমত এটি ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছে, য'ত হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গে এক অনুষ্ঠানত নিজৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত কিবা এটা কৈছিল ৷

জুবিনৰ ভাইৰেল ভিডিঅ’ (ETV Bharat Assam)

জুবিনে কৈছিল, “মই মই মৰিলে এইটো গানেই বাজিব কিন্তু । মোৰ বাবে এই গানটো যিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ আপোনালোকৰ বাবেও সিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ ।" এই মন্তব্য কৰি জুবিন গাৰ্গে দাগ ছবিখনৰ নিজৰ অত্যন্ত জনপ্ৰিয় গীত মায়াবিনী পৰিৱেশন কৰিছিল । আজিৰ দিনটোত এই ভিডিঅ'টো সামাজিক মাধ্যমত বিয়পি পৰিছে ।

উল্লেখ্য যে, ছিংগাপুৰত অনুষ্ঠিত চতুৰ্থ উত্তৰ-পূব ভাৰত মহোৎসৱ (এন ই আই এফ) ২০২৫ ত অংশ ল’বলৈ গৈছিল জুবিন ৷ ২০ ছেপ্টেম্বৰত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত জুবিনে গান গোৱাৰ কথা আছিল ৷ আজি স্কুবা ডাইভিং কৰিবলৈ গৈ সাগৰৰ মাজত প্ৰায় ১:১০ বজাত অচেতন হৈ পৰে শিল্পীগৰাকী । গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হৈ পৰে গাৰ্গ ৷ লগে লগে ছিংগাপুৰ জেনেৰেল হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় জুবিনক ৷ পিছে শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল চিকিৎসকৰ দল ৷

তেওঁৰ অকাল মৃত্যুত এতিয়া অনুৰাগীৰ দুখৰ বন্যা বৈছে সামাজিক মাধ্যমত ৷

লগতে পঢ়ক : মই আচলতে বিহুগীতসমূহ লিখোহে, গোটেইবোৰ দেখোন তেওঁৱেই গাইছিল

For All Latest Updates

TAGGED:

MAYABINI RATIR BUKUTZUBEEN GARG VIDEOজুবিন গাৰ্গ মৃত্যুইটিভি ভাৰত অসমZUBEEN GARG DEATH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.