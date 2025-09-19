মই মৰিলে এইটো গানেই বাজিব কিন্তু...
হাঁহি স্ফূৰ্তিৰে প্ৰতিটো দিন পাৰ কৰিব বিচৰা জুবিন আঁতৰি গ’ল ৰোমান্সকৰ যাত্ৰা কৰিয়েই...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 19, 2025 at 6:25 PM IST
গুৱাহাটী : অসমবাসীৰ বাবে আজিৰ দিনটো ক'লা দিন । কিয়নো আজিৰ দিনটোতে খহি পৰিল অসমৰ এক উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ । সুমধুৰ কণ্ঠৰ যাদুৰে শ্রোতাৰ হৃদয় জয় কৰা হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গ আৰু নাই ।
শুকুৰবাৰে ছিংগাপুৰত এক দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ লাখ লাখ অনুৰাগীক কন্দুৱাই ইহসংসাৰৰ পৰা বিদায় মাগিলে জুবিন গাৰ্গে । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ বাতৰিত অসমৰ ৰাইজ শোকত ভাগি পৰিছে । এই খবৰ মিছা হওক বুলি লাখ লাখ অনুৰাগীয়ে ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিছে, যি প্ৰাৰ্থনাৰ কোনো অৰ্থ নাই এতিয়া !
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পিছতেই সামাজিক মাধ্যমত এটি ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছে, য'ত হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গে এক অনুষ্ঠানত নিজৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত কিবা এটা কৈছিল ৷
জুবিনে কৈছিল, “মই মই মৰিলে এইটো গানেই বাজিব কিন্তু । মোৰ বাবে এই গানটো যিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ আপোনালোকৰ বাবেও সিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ ।" এই মন্তব্য কৰি জুবিন গাৰ্গে দাগ ছবিখনৰ নিজৰ অত্যন্ত জনপ্ৰিয় গীত মায়াবিনী পৰিৱেশন কৰিছিল । আজিৰ দিনটোত এই ভিডিঅ'টো সামাজিক মাধ্যমত বিয়পি পৰিছে ।
উল্লেখ্য যে, ছিংগাপুৰত অনুষ্ঠিত চতুৰ্থ উত্তৰ-পূব ভাৰত মহোৎসৱ (এন ই আই এফ) ২০২৫ ত অংশ ল’বলৈ গৈছিল জুবিন ৷ ২০ ছেপ্টেম্বৰত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত জুবিনে গান গোৱাৰ কথা আছিল ৷ আজি স্কুবা ডাইভিং কৰিবলৈ গৈ সাগৰৰ মাজত প্ৰায় ১:১০ বজাত অচেতন হৈ পৰে শিল্পীগৰাকী । গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হৈ পৰে গাৰ্গ ৷ লগে লগে ছিংগাপুৰ জেনেৰেল হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় জুবিনক ৷ পিছে শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল চিকিৎসকৰ দল ৷
তেওঁৰ অকাল মৃত্যুত এতিয়া অনুৰাগীৰ দুখৰ বন্যা বৈছে সামাজিক মাধ্যমত ৷
