ETV Bharat / entertainment

বেছিভাগ মূলসুঁতিৰ ছবি প্ৰতিভাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নহয়: মনোজ বাজপেয়ী - MANOJ BAJPAYEE OTT FILMS

মনোজ বাজপেয়ীয়ে অ' টি টি প্লেটফৰ্মক তেওঁৰ দৰে অভিনেতাৰ বাবে 'আশীৰ্বাদ' বুলি অভিহিত কৰে ৷

entertainment
মনোজ বাজপেয়ী (Photo : ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 30, 2025 at 12:59 PM IST

3 Min Read

মুম্বাই: মনোজ বাজপেয়ীয়ে অ’ টি টি প্লেটফৰ্মৰ উত্থানক তেওঁৰ দৰে অভিনেতাৰ বাবে এক 'আশীৰ্বাদ' বুলি অভিহিত কৰি কয় যে প্ৰায়ে বক্স অফিচৰ নম্বৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰা থিয়েটাৰ ছবিতকৈ ডিজিটেল মাধ্যমৰ কাহিনীয়ে অধিক প্ৰতিভাক গুৰুত্ব দিয়ে । ‘দস্তক’, ‘দ্ৰোহকাল’ আদি চিনেমাত সৰু চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি অভিনয় জীৱন আৰম্ভ কৰা অভিনেতা মনোজ বাজপেয়ী এতিয়া বলীউডৰ অন্যতম এগৰাকী তাৰকা ।

শেহতীয়া বছৰবোৰত অভিনেতাগৰাকীয়ে অ’ টি টিত নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে ৷ ‘গুলমোহৰ’, ‘দ্য ফেমিলি মেন’ আৰু ‘ছিৰ্ফ এক বান্দা কাফি হে’ আদি ছবি আৰু ধাৰাবাহিকত আকৰ্ষণীয় অভিনয়ৰে দৰ্শকৰ হৃদয় জিনিছে ৷ থিয়েটাৰ ছবিত নিজৰ কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰাৰ পিছত ডিজিটেল মাধ্যমলৈ আকৰ্ষিত হয় তেওঁ ৷ অভিনেতাগৰাকীয়ে দুয়োটা মঞ্চৰ মাজত থকা কিছুমান মূল পাৰ্থক্য দেখুৱাইছে ।

অ’ টি টিৰ তুলনাত ভাৰতীয় ছবি প্ৰতিভাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নহয় । ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে বক্স অফিচৰ নম্বৰেহে ইয়াৰ সফলতাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰে ।

এ এন আইৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি মনোজ বাজপেয়ীয়ে ভাৰতৰ শিল্পীসকলক সুযোগ প্ৰদান কৰাৰ বাবে ষ্ট্ৰীমিং প্লেটফৰ্মক কৃতিত্ব দি কয় যে ই মূলসুঁতিৰ চিনেমাৰ দৰে নহয়, অ’ টি টিয়ে বক্স অফিচৰ অভিনয়তকৈ প্ৰতিভাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে ।

"গতিকে মই ভাবো অ' টি টি প্ৰতিভাৰ বাবে আশীৰ্বাদ হৈ আহিছে । ভাৰতত ছবি প্ৰতিভাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নহয়, দুখৰ বিষয় । মই দুখ মনেৰে এই কথা কৈছো । ভাৰতত বেছিভাগ মূলসুঁতিৰ ছবি প্ৰতিভাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নহয় । বক্স অফিচৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল", মনোজ বাজপেয়ীয়ে কয় ।

তেওঁ কয় যে ছবি নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিভাক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মূলসুঁতিৰ চিনেমাই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন নকৰে ।

বাজপেয়ীয়ে কয় যে যদি বক্স অফিচ সংগ্ৰহ ভাল হয়, তেন্তে ছবিখন ভাল মানদণ্ডৰ নহলেও, প্ৰতিভাৱান মানুহ নাথাকিলেও সকলোৱে কাম পায় । কাষ্টিঙৰ কথা আহিলে প্ৰতিভাৰ কথা তেতিয়া কোনেও নাভাবে ৷

ইয়াৰ বিপৰীতে অভিনেতাগৰাকীয়ে নিজৰ অ’ টি টি যাত্ৰাৰ ওপৰত চিন্তা-চৰ্চা কৰি নিজকে অ’ টি টি প্লেটফৰ্মৰ অন্যতম 'হিতাধিকাৰী' বুলি অভিহিত কৰে । মনোজ বাজপেয়ীয়ে কয়, "অ' টি টিত ইয়াৰ বিপৰীত । আপোনাক এটা ভাল কাহিনী আৰু ভাল প্ৰতিভাৰ প্ৰয়োজন । তেতিয়াহে কিবা এটা আগবাঢ়ি যায় । আৰু এইটো মই সাত বছৰ ধৰি দেখি আহিছো । মই ফেমিলি মেন কৰাৰ পিছৰে পৰা এতিয়ালৈকে এইটোৱে মোক আচৰিত কৰি তুলিছে । আৰু মই ইয়াৰ বহু হিতাধিকাৰীৰ ভিতৰত এজন ।"

থিয়েটাৰ ফৰ্মেটৰ কথা ক’বলৈ গ’লে অভিনেতাগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে যে এই প্লেটফৰ্মত চিনেমা কেৱল চিত্ৰগ্ৰহণ আৰু অভিনয়তে সীমাবদ্ধ নহয়, বৰঞ্চ প্ৰযোজকক সৰ্বাধিক সংখ্যক শ্ব’ বিক্ৰী কৰাত সহায় কৰিবলৈ প্ৰচাৰো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় ।

লগতে পঢ়ক : অভিনয়ৰ খাতিৰতে হুইল চেয়াৰত বহিছিল কন্যা, পৰিচালক মাতৃৰ কি অনুভৱ হৈছিল বাৰু ?

মুম্বাই: মনোজ বাজপেয়ীয়ে অ’ টি টি প্লেটফৰ্মৰ উত্থানক তেওঁৰ দৰে অভিনেতাৰ বাবে এক 'আশীৰ্বাদ' বুলি অভিহিত কৰি কয় যে প্ৰায়ে বক্স অফিচৰ নম্বৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰা থিয়েটাৰ ছবিতকৈ ডিজিটেল মাধ্যমৰ কাহিনীয়ে অধিক প্ৰতিভাক গুৰুত্ব দিয়ে । ‘দস্তক’, ‘দ্ৰোহকাল’ আদি চিনেমাত সৰু চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি অভিনয় জীৱন আৰম্ভ কৰা অভিনেতা মনোজ বাজপেয়ী এতিয়া বলীউডৰ অন্যতম এগৰাকী তাৰকা ।

শেহতীয়া বছৰবোৰত অভিনেতাগৰাকীয়ে অ’ টি টিত নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে ৷ ‘গুলমোহৰ’, ‘দ্য ফেমিলি মেন’ আৰু ‘ছিৰ্ফ এক বান্দা কাফি হে’ আদি ছবি আৰু ধাৰাবাহিকত আকৰ্ষণীয় অভিনয়ৰে দৰ্শকৰ হৃদয় জিনিছে ৷ থিয়েটাৰ ছবিত নিজৰ কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰাৰ পিছত ডিজিটেল মাধ্যমলৈ আকৰ্ষিত হয় তেওঁ ৷ অভিনেতাগৰাকীয়ে দুয়োটা মঞ্চৰ মাজত থকা কিছুমান মূল পাৰ্থক্য দেখুৱাইছে ।

অ’ টি টিৰ তুলনাত ভাৰতীয় ছবি প্ৰতিভাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নহয় । ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে বক্স অফিচৰ নম্বৰেহে ইয়াৰ সফলতাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰে ।

এ এন আইৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি মনোজ বাজপেয়ীয়ে ভাৰতৰ শিল্পীসকলক সুযোগ প্ৰদান কৰাৰ বাবে ষ্ট্ৰীমিং প্লেটফৰ্মক কৃতিত্ব দি কয় যে ই মূলসুঁতিৰ চিনেমাৰ দৰে নহয়, অ’ টি টিয়ে বক্স অফিচৰ অভিনয়তকৈ প্ৰতিভাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে ।

"গতিকে মই ভাবো অ' টি টি প্ৰতিভাৰ বাবে আশীৰ্বাদ হৈ আহিছে । ভাৰতত ছবি প্ৰতিভাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নহয়, দুখৰ বিষয় । মই দুখ মনেৰে এই কথা কৈছো । ভাৰতত বেছিভাগ মূলসুঁতিৰ ছবি প্ৰতিভাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নহয় । বক্স অফিচৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল", মনোজ বাজপেয়ীয়ে কয় ।

তেওঁ কয় যে ছবি নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিভাক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মূলসুঁতিৰ চিনেমাই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন নকৰে ।

বাজপেয়ীয়ে কয় যে যদি বক্স অফিচ সংগ্ৰহ ভাল হয়, তেন্তে ছবিখন ভাল মানদণ্ডৰ নহলেও, প্ৰতিভাৱান মানুহ নাথাকিলেও সকলোৱে কাম পায় । কাষ্টিঙৰ কথা আহিলে প্ৰতিভাৰ কথা তেতিয়া কোনেও নাভাবে ৷

ইয়াৰ বিপৰীতে অভিনেতাগৰাকীয়ে নিজৰ অ’ টি টি যাত্ৰাৰ ওপৰত চিন্তা-চৰ্চা কৰি নিজকে অ’ টি টি প্লেটফৰ্মৰ অন্যতম 'হিতাধিকাৰী' বুলি অভিহিত কৰে । মনোজ বাজপেয়ীয়ে কয়, "অ' টি টিত ইয়াৰ বিপৰীত । আপোনাক এটা ভাল কাহিনী আৰু ভাল প্ৰতিভাৰ প্ৰয়োজন । তেতিয়াহে কিবা এটা আগবাঢ়ি যায় । আৰু এইটো মই সাত বছৰ ধৰি দেখি আহিছো । মই ফেমিলি মেন কৰাৰ পিছৰে পৰা এতিয়ালৈকে এইটোৱে মোক আচৰিত কৰি তুলিছে । আৰু মই ইয়াৰ বহু হিতাধিকাৰীৰ ভিতৰত এজন ।"

থিয়েটাৰ ফৰ্মেটৰ কথা ক’বলৈ গ’লে অভিনেতাগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে যে এই প্লেটফৰ্মত চিনেমা কেৱল চিত্ৰগ্ৰহণ আৰু অভিনয়তে সীমাবদ্ধ নহয়, বৰঞ্চ প্ৰযোজকক সৰ্বাধিক সংখ্যক শ্ব’ বিক্ৰী কৰাত সহায় কৰিবলৈ প্ৰচাৰো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় ।

লগতে পঢ়ক : অভিনয়ৰ খাতিৰতে হুইল চেয়াৰত বহিছিল কন্যা, পৰিচালক মাতৃৰ কি অনুভৱ হৈছিল বাৰু ?

For All Latest Updates

TAGGED:

MANOJ BAJPAYEE MOVIES SERIESMANOJ BAJPAYEE ABOUT OTT PLATFORMই টিভি ভাৰত অসমMANOJ BAJPAYEE ON MAINSTREAM FILMSMANOJ BAJPAYEE OTT FILMS

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

লুইতৰ দৰে বহল হৃদয়ৰ লোহিতৰ মানৱীয়তাৰ কাহিনী: উবেৰ চলাই আশ্ৰয় দিছে ১০ গৰাকী অসহায় আইতাক

ধৰ্মৰ ভিন্নতা ভেদি ঐক্যৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰা এটা শতবর্ষ পুৰণি মাঝাৰ

ৰাঙলী আইদেউ মৈদামলৈ গৈছেনে ? কিয় ইয়াক কলীয়াভোমোৰাৰ মৈদাম কোৱা হয় জানো আহক

আহোম ৰাজত্বকালৰ সোণালী ইতিহাসৰ এক অন্যতম কীৰ্তিচিহ্ন যিয়ে এসময়ত প্ৰাণৰক্ষা কৰিছিল স্বৰ্গদেউৰ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.