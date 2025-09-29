ETV Bharat / entertainment

জুবিন গাৰ্গৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধত অনুৰাগীৰ মাজত কুঁহিয়াৰ বিলালে মানস ৰবীনে

"সদায় দাঁতেৰে কুঁহিয়াৰ গুচাই গুচাই খাইছিল । আমি ৰস খালে তেওঁ গালি পাৰিছিল যে কুঁহিয়াৰ এনেদৰে নাখায় ।" মানস ৰবীনে সুঁৱৰিলে প্ৰাণৰ শিল্পীক ৷

manas robin distributes sugarcane on zubeen garg's Adya Shraddha remembers old days
শিল্পী মানস ৰবীন (Photo : ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 29, 2025 at 6:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : “আমি কুঁহিয়াৰ ৰস খালে তেওঁ গালি পাৰিছিল..কুঁহিয়াৰ সদায় তেওঁ আমাক চোৱাই খাবলৈ কৈছিল”, এয়া হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধত শিল্পী মানস ৰবীনৰ ভাষ্য। কুঁহিয়াৰ খাই ভাল পাইছিল জুবিন গাৰ্গে । সেয়ে হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধ উপলক্ষে কাহিলীপাৰাৰ বাসভৱনলৈ অহা প্ৰতিগৰাকী অনুৰাগীৰ মাজত কুঁহিয়াৰ বিলালে শিল্পীগৰাকীৰ বন্ধু মানস ৰবীনে ।

মানস ৰবীনে কয়, “আমি যেতিয়া অনুষ্ঠানলৈ যাওঁ, তেতিয়া তেখেতে কেতিয়াও কুঁহিয়াৰ চেপি নাখাইছিল । সদায় দাঁতেৰে কুঁহিয়াৰ গুচাই গুচাই খাইছিল । আমি ৰস খালে তেওঁ গালি পাৰিছিল যে কুঁহিয়াৰ এনেদৰে নাখায় । সেই কথাটো মনত আছিল, সেয়ে আদ্যশ্ৰাদ্ধ উপলক্ষে যি সকল আহিছে সকলোকে এডোখৰ কুঁহিয়াৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো । সৰুপেটাৰ ফালৰ পৰা কুঁহিয়াৰ অনা হৈছে ।”

হেৰোৱা দিনৰ স্মৃতি এনেকৈয়ে সুঁৱৰিলে মানস ৰবীনে (ETV Bharat Assam)

লগতে শিল্পীগৰাকীয়ে কয়, “তেওঁ মোক শংকৰ বুলি মাতিছিল, মই তেওঁক মাধৱ বুলি মাতিছিলোঁ ।”

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্ত সন্দৰ্ভত মানস ৰবীনৰ ভাষ্য, “চৰকাৰ বহুত শক্তিশালী । আমি আশাবাদী । আজি ঘৰৰ অনুষ্ঠানৰ পাছত যোৰহাটত আদ্যশ্ৰাদ্ধ আছে । তাৰ পাছতে তদন্তৰ গতি খৰতকীয়া হ'ব । ৰাইজে এটা উত্তৰ বিচাৰিছে, উত্তৰ দিবলৈ চৰকাৰ বাধ্য । গতিকে আমাৰ লক্ষ্য এটাই জুবিন দাৰ ন্যায়প্ৰাপ্তি, সেই লক্ষ্যৰ পৰা বিচলিত নহ'ব । ৰাইজকো কৈছোঁ, ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব, সঠিক বিচাৰটোৰ উত্তৰটো আমি পাব লাগিব ।”

উল্লেখ্য যে, আজি পুৱাৰ ভাগৰে পৰা জুবিন গাৰ্গৰ বাসগৃহত মাংগলিক ৰীতি-নীতিৰে অনুষ্ঠিত হৈছে আদ্যশ্ৰাদ্ধ । সোণাপুৰৰ জুবিনক্ষেত্ৰতো পুৱাৰে পৰা অনুষ্ঠিত হৈ আছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আৰু সৰ্বধৰ্ম সভা । সমান্তৰালভাৱে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্ততো চলি আছে আদ্যশ্ৰাদ্ধৰ অনুষ্ঠান ।

লগতে পঢ়ক : মই নথকাৰ অনুভৱ... গীতটোৰ সংগীতকাৰে কৈ গ’ল জুবিনৰ মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থই কৰা দুৰ্ব্যৱহাৰৰ কথা

For All Latest Updates

TAGGED:

ZUBEEN GARG ADYA SHRADDHAMANAS ROBIN ZUBEEN GARG RELATIONজুবিন গাৰ্গৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধশিল্পী মানস ৰবীনZUBEEN GARG FIRST FUNERAL RITE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.