জুবিন গাৰ্গৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধত অনুৰাগীৰ মাজত কুঁহিয়াৰ বিলালে মানস ৰবীনে

জুবিন গাৰ্গৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধত অনুৰাগীৰ মাজত কুঁহিয়াৰ বিলালে মানস ৰবীনে
"সদায় দাঁতেৰে কুঁহিয়াৰ গুচাই গুচাই খাইছিল । আমি ৰস খালে তেওঁ গালি পাৰিছিল যে কুঁহিয়াৰ এনেদৰে নাখায় ।" মানস ৰবীনে সুঁৱৰিলে প্ৰাণৰ শিল্পীক ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 29, 2025 at 6:56 PM IST
গুৱাহাটী : “আমি কুঁহিয়াৰ ৰস খালে তেওঁ গালি পাৰিছিল..কুঁহিয়াৰ সদায় তেওঁ আমাক চোৱাই খাবলৈ কৈছিল”, এয়া হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধত শিল্পী মানস ৰবীনৰ ভাষ্য। কুঁহিয়াৰ খাই ভাল পাইছিল জুবিন গাৰ্গে । সেয়ে হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধ উপলক্ষে কাহিলীপাৰাৰ বাসভৱনলৈ অহা প্ৰতিগৰাকী অনুৰাগীৰ মাজত কুঁহিয়াৰ বিলালে শিল্পীগৰাকীৰ বন্ধু মানস ৰবীনে ।
মানস ৰবীনে কয়, “আমি যেতিয়া অনুষ্ঠানলৈ যাওঁ, তেতিয়া তেখেতে কেতিয়াও কুঁহিয়াৰ চেপি নাখাইছিল । সদায় দাঁতেৰে কুঁহিয়াৰ গুচাই গুচাই খাইছিল । আমি ৰস খালে তেওঁ গালি পাৰিছিল যে কুঁহিয়াৰ এনেদৰে নাখায় । সেই কথাটো মনত আছিল, সেয়ে আদ্যশ্ৰাদ্ধ উপলক্ষে যি সকল আহিছে সকলোকে এডোখৰ কুঁহিয়াৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো । সৰুপেটাৰ ফালৰ পৰা কুঁহিয়াৰ অনা হৈছে ।”
লগতে শিল্পীগৰাকীয়ে কয়, “তেওঁ মোক শংকৰ বুলি মাতিছিল, মই তেওঁক মাধৱ বুলি মাতিছিলোঁ ।”
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্ত সন্দৰ্ভত মানস ৰবীনৰ ভাষ্য, “চৰকাৰ বহুত শক্তিশালী । আমি আশাবাদী । আজি ঘৰৰ অনুষ্ঠানৰ পাছত যোৰহাটত আদ্যশ্ৰাদ্ধ আছে । তাৰ পাছতে তদন্তৰ গতি খৰতকীয়া হ'ব । ৰাইজে এটা উত্তৰ বিচাৰিছে, উত্তৰ দিবলৈ চৰকাৰ বাধ্য । গতিকে আমাৰ লক্ষ্য এটাই জুবিন দাৰ ন্যায়প্ৰাপ্তি, সেই লক্ষ্যৰ পৰা বিচলিত নহ'ব । ৰাইজকো কৈছোঁ, ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব, সঠিক বিচাৰটোৰ উত্তৰটো আমি পাব লাগিব ।”
উল্লেখ্য যে, আজি পুৱাৰ ভাগৰে পৰা জুবিন গাৰ্গৰ বাসগৃহত মাংগলিক ৰীতি-নীতিৰে অনুষ্ঠিত হৈছে আদ্যশ্ৰাদ্ধ । সোণাপুৰৰ জুবিনক্ষেত্ৰতো পুৱাৰে পৰা অনুষ্ঠিত হৈ আছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আৰু সৰ্বধৰ্ম সভা । সমান্তৰালভাৱে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্ততো চলি আছে আদ্যশ্ৰাদ্ধৰ অনুষ্ঠান ।
