ETV Bharat / entertainment

কল্কি ২৮৯৮ এডি ছিকুৱেলৰ অংশ নহয় দীপিকা পাডুকন- নিৰ্মাতা

‘প্ৰতিশ্ৰুতি’ আৰু ‘অংশীদাৰিত্ব’ক কাৰণ হিচাপে দৰ্শাই কল্কি ২৮৯৮ এডিৰ ছিকুৱেলৰ পৰা দীপিকা পাডুকনৰ প্ৰস্থান নিশ্চিত কৰিছে নিৰ্মাতাসকলে ।

Deepika Padukone Will Not Be a Part of Kalki 2898 AD Sequel, Makers Confirm
প্ৰভাস-দীপিকা পাডুকন (Photo : Film Posters)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 18, 2025 at 3:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : বিজ্ঞান-কল্পকাহিনীভিত্তিক ব্লকবাষ্টাৰ ছবি কল্কি ২৮৯৮ এডিৰ ছিকুৱেলত দীপিকা পাডুকনক দেখিবলৈ পোৱা নাযাব বুলি আনুষ্ঠানিকভাৱে নিশ্চিত কৰিছে কল্কি ২৮৯৮ এডিৰ নিৰ্মাতাসকলে । বৃহস্পতিবাৰে প্ৰভাস নেতৃত্বাধীন ছবিখনৰ প্ৰডাকশ্যন হাউছ বৈজয়ন্তী মুভিজে ছ’চিয়েল মিডিয়াত এক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰি অভিনেত্ৰীগৰাকীক লৈ লোৱা এই সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে ঘোষণা কৰে ।

"এইটো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা যে @deepikapadukone আগন্তুক #Kalki2898AD ৰ ছিকুৱেলৰ অংশ নহ'ব । ভালদৰে বিবেচনাৰ অন্তত আমি বিদায় লোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছো । প্ৰথমখন ছবি নিৰ্মাণৰ যাত্ৰা দীঘলীয়া হোৱা সত্ত্বেও আমি অংশীদাৰিত্ব বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰিলো । আৰু @Kalki2898AD ৰ দৰে ছবি এখনে সেই প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু বহুত কিবাকিবিৰ যোগ্য । আমি তেওঁক ভৱিষ্যতৰ কামৰ বাবে শুভকামনা জনাইছো”-বৈজয়ন্তী মুভিজৰ এক্স হেণ্ডেলত এইদৰে লিখা আছে ।

এই ঘোষণাই অনুৰাগীসকলক বিভাজিত কৰিছে । কিছুৱে দীপিকাৰ হৈ মাত দিছে, আন কিছুৱে আকৌ দীপিকা ছিকুৱেলৰ অংশ নোহোৱাত ভাল পাইছে ৷ দীপিকাই সুমাথিৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল । নাগ অশ্বিনে পৰিচালনা কৰা চলচ্চিত্ৰখনে পৌৰাণিক কাহিনীক ভৱিষ্যতৰ পৰিৱেশৰ সৈতে মিহলাই দিছিল । ২০২৪ চনৰ জুন মাহত মুক্তি পোৱা কল্কি ২৮৯৮ এডিয়ে বক্স অফিচৰ অভিলেখ ভংগ কৰাৰ লগতে পৰ্দাত এনে দৃশ্য উপস্থাপনৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় চিনেমাৰ স্তৰ বহু ওপৰলৈ লৈ যায় ।

এই সিদ্ধান্তৰ আঁৰৰ কাৰণ হিচাপে নিৰ্মাতাসকলে ‘দায়বদ্ধতা’ আৰু ‘অংশীদাৰিত্ব’ ৰ কথা উল্লেখ কৰিলেও বহুতে এই সিদ্ধান্তৰ আঁৰত সৃষ্টিশীল বা লজিষ্টিক পাৰ্থক্য আছে বুলি অনুমান কৰিছে ।

পোষ্টটো লাইভ হোৱাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে অনলাইনত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয় । একাংশ দৰ্শকে এই পদক্ষেপক আদৰণি জনায় । এজন ব্যৱহাৰকাৰীয়ে লিখিছে, “আনন্দিত যে তেওঁ এই ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ অংশ নহয় । তেওঁৰ দৃশ্যবোৰত কোনো আৱেগ নাছিল । তাতকৈ মৃণাল ঠাকুৰৰ চমু চৰিত্ৰটোৱেই ভাল আছিল ।” আন এজনে কয়, “দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অৱশেষত যেন মানুহে উপলব্ধি কৰিছে যে দীপিকাই আচলতে ডাঙৰ ছবিৰ সফলতাত কিমান অৰিহণা যোগাইছে ।”

আনহাতে, বহুতে দীপিকাক সমৰ্থন কৰি তেওঁৰ প্ৰস্থানক ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ বাবে লোকচান বুলি অভিহিত কৰে । এজন অনুৰাগীয়ে লিখিছে, “প্ৰভাসৰ পৰা এইটো আশা কৰা নাছিলো । স্পিৰিট আৰু সন্দীপ ৰেড্ডী ভাংগাৰ সমস্যাটো কল্কিলৈ অনা উচিত নাছিল । নাগ অশ্বিনে কেতিয়াও এই কাম নকৰে—দীপিকাৰ চৰিত্ৰটো আছিল অতি কেন্দ্ৰীয় ।” আন এজনে আঙুলিয়াই দিলে, "গোটেই কাহিনীটো আছিল তেওঁক বচাবলৈ । যদি তেওঁক আঁতৰোৱাৰ ফলত মূল চিত্ৰনাট্যত কোনো প্ৰভাৱ নপৰে, ঠিক আছে । নহ'লে ইয়াৰ ফলত ছিকুৱেলত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিব ।"

আমোদজনক কথাটো হ’ল, একাংশ অনুৰাগীয়ে এই ঘটনাক সন্দীপ ৰেড্ডী ভাংগাৰ পৰিচালনাৰে প্ৰভাস অভিনীত স্পিৰিটৰ পৰা দীপিকাৰ প্ৰস্থানৰ বাতৰিৰ সৈতেও জড়িত কৰিছে । এক্সত এটা মন্তব্য লিখা হৈছিল, “মই নাভাবো যে প্ৰভাস বা স্পিৰিটৰ বাবে এনে হৈছে । হয়তো আন কিবা হ’ব পাৰে ।”

প্ৰভাস আৰু দীপিকাৰ উপৰিও কল্কি ২৮৯৮ এডিত অমিতাভ বচ্চন আৰু কমল হাছানেও বিশিষ্ট চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল । দীপিকা আঁতৰি যোৱাৰ লগে লগে এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি নিৰ্মাতাৰ ওপৰত আছে যে বহু প্ৰত্যাশিত ছিকুৱেলত তেওঁৰ স্থান কোনে ল’ব ।

লগতে পঢ়ক : মিছ ইউনিভাৰ্ছৰ পৰা বলীউডলৈ হৰনাজ সন্ধুৰ যাত্ৰা

For All Latest Updates

TAGGED:

DEEPIKA KALKI 2898 AD SEQUELইটিভি ভাৰত অসমDEEPIKA PADUKONEদীপিকা পাডুকনKALKI SEQUEL DEEPIKA PADUKONE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.