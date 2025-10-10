এইবৰ্ষৰ মাজুলী ৰাস কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ নামত উছৰ্গা
মাজুলী সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয় জুবিন গাৰ্গৰ নামেৰে হোৱাত আপত্তি নাই মাজুলীবাসীৰ ৷
Published : October 10, 2025 at 7:02 PM IST
মাজুলী : মাজুলীৰ গৌৰৱ ৰাস মহোৎসৱলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন । ৰাস মহোৎসৱৰ মূৰ্চ্ছনাত বিলীন হ’ব সত্ৰপীঠ মাজুলী । ইতিমধ্যে খোল-তাল, বাঁহীৰ সুৰ, ৰাসগীতৰ মধুৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে নদীদ্বীপ মাজুলী ।
লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাৰ দিনা ৰাসৰ নাট মেলা আৰম্ভ হয় আৰু তেতিয়াৰ পৰা কৃষ্ণৰ বাঁহীৰ সুৰ, কৃষ্ণ বন্দনাৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে মাজুলী । ৰাস উদযাপনৰ বাবে সাজু হৈছে মাজুলীৰ সত্ৰ আৰু মঞ্চসমূহ । ১২ খন সত্ৰৰ লগতে অৰ্ধশতাধিক মঞ্চত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাস ।
মাজুলীৰ আগন্তুক ৰাস মহোৎসৱক লৈ আজি মাজুলীৰ জিলা আয়ুক্তৰ সভাকক্ষত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয় । এই সভাখনত জিলাখনৰ ৰাস অনুষ্ঠিত কৰিবলগীয়া কমিটীসমূহৰ লগতে মাজুলীৰ বিভিন্ন দল-সংগঠনৰ লোক উপস্থিত থাকে । আগন্তক মাজুলীৰ গৌৰৱ ৰাস মহোৎসৱভাগি অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু কণ্ঠশিল্পী "জুবিন গাৰ্গ"ৰ নামত উছৰ্গিত হ’ব বুলি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় এই সভাত ।
প্ৰতিখন ৰাসত জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব ৰাস কমিটীসমূহে । ইয়াৰ উপৰিও এইবাৰ প্ৰতিখন ৰাস কমিটীয়ে ২০০০ গছিকৈ বন্তি ৰংগমঞ্চসমূহৰ ওচৰত জ্বলাই ৰাস অনুষ্ঠানটো অধিক মনোগ্ৰাহী কৰিব । লগতে আৰু কেতবোৰ সিদ্ধান্ত এই সভাত গ্ৰহণ কৰা হয় ।
উল্লেখ্য যে "মাজুলী সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়"ৰ নাম শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ নামেৰে নামাকৰণৰ বাবে মাজুলীবাসীৰ সৈতে আলোচনা কৰিবলৈ বিধায়ক ভুৱন গামক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আহ্বান জনাইছিল । মাজুলীৰ বিধায়ক ভুৱন গামে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰস্তাৱ জিলা আয়ুক্তৰ সভাকক্ষত মাজুলীবাসীৰ আগত প্ৰকাশ কৰে । মাজুলী সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নাম শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ নামেৰে হ’লে আপত্তি নাই মাজুলীৰ ৰাইজৰ । এই প্ৰস্তাৱক সমৰ্থন কৰে সভাত উপস্থিত থকা মাজুলীৰ ৰাইজে ।
ইফালে আগন্তুক দীপাৱলীত মাজুলীত বোমা-ফটকা নুফুটাই বন্তিৰ পোহৰেৰে এই উৎসৱ উদযাপনৰ বাবে আহ্বান জনাইছে জিলা প্ৰশাসনে ।
