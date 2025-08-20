গুৱাহাটী : ২০২৩ বর্ষত বিশ্বৰ সৰ্বোচ্চ চলচ্চিত্ৰ সন্মান অস্কাৰত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল এইগৰাকী অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাই ৷ ‘মোৰ ঘোঁৰাৰ দূৰন্ত গতি’ ছবিখনেৰে এই সন্মানৰ গৰাকী হৈছিল তেওঁ ৷ পৰিচালক মহৰ্ষি তুহিন কাশ্যপ ৷
মহৰ্ষি তুহিন কাশ্যপৰ আন এক সফলতা । ৩০ সংখ্যক বুছান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ ‘ভিজন এছিয়া’ শাখাৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে তেওঁৰ ছবি ‘কক কক ককক’ । সত্যজিৎ ৰায় ফিল্ম এণ্ড টেলিভিছন ইনষ্টিটিউট (এছ আৰ এফ টি আই), কলকাতাৰ দ্বাৰা প্রযোজিত 'কক কক ককক' হৈছে এখন যাদুকৰী বাস্তৱবাদ (magic realist) বিষয়ক ছবি ।
এই ছবিখনৰ দ্বাৰা পৰিচালকগৰাকীয়ে পুনৰবাৰ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চলচ্চিত্র নির্মাণৰ নিদর্শন দাঙি ধৰিছে । যাদুকৰী বাস্তৱবাদ আৰু কাব্যিক কল্পনাৰ স্বকীয় ব্যৱহাৰৰ বাবে পৰিচিত মহর্ষি তুহিন কাশ্যপে উক্ত ছবিখনৰ দ্বাৰা নিজ চহৰ গুৱাহাটীত পৰিৱেশিত এক গভীৰ ব্যক্তিগত অথচ সার্বজনীন কাহিনী উপস্থাপন কৰিছে ।
এখন অপৰিষ্কাৰ অথচ দৃশ্যমান চহৰৰ পটভূমিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ছবিখন । পৰিচালকগৰাকীয়ে জনোৱা অনুসৰি ‘কক কক ককক’ ছবিখন এছ আৰ এফ টি আইৰ প্ৰাক্তন ছাত্র কাশ্যপে চলচ্চিত্র নির্মাতা ডমিনিক চাংমাৰ মেণ্টৰশ্বিপত তেওঁৰ এছ আৰ এফ টি আইৰ অন্তিম প্রজেক্ট হিচাপে নিৰ্মাণ কৰিছে ।
ছবিখন সন্দৰ্ভত পৰিচালকগৰাকীয়ে কয়, “এই ছবিখন অসমৰ জনসাধাৰণৰ বাবে উৎসর্গিত, যিসকলে এসময়ত বিনাদ্বিধাই বৈচিত্র্যক উদযাপন কৰিছিল । মোৰ আশংকা হয় যেন সময় আৰু মনবোৰ সলনি হৈছে । মই আশা কৰোঁ এই ছবিখনে মোৰ আৰু প্ৰতিদিনে পৰিচয়ৰ বাবে যুঁজ দিয়াসকলৰ বাবে প্রমাণ হিচাপে থিয় দিব । এইটো সম্ভৱ কৰি তোলাৰ বাবে মই আমাৰ ছবিখনৰ নিৰ্মাণকাৰীসকল আৰু অভিনেতাসকলৰ ওচৰত চিৰদিন ঋণী ।”
আনহাতে এই ছবিখনত অভিনেতা কৰিছে ৰাজু ৰয়, এষ্টাৰ আমা পৌলিনো কেনি, ৰূপজ্যোতি দাস, মাণিক ৰায়, মনোজ গগৈ, ৰূপকজ্যোতি দাস, সিদ্ধার্থ মুখার্জী, সীমান্ত চৌধুৰী, সূৰুজ কলিতাই । ছবিখনৰ চিত্রনাট্য আৰু পৰিচালনা মহর্ষি তুহিন কাশাপৰ, প্রযোজনা কৰিছে এম এম নাজমুল হকে, সম্পাদনা সদাং আৰংঘমৰ, শব্দ আৰু মিক্স অর্ণব বৰাৰ, দৃশ্যগ্রহণ কৰিছে স্কিংখানু মার্মাই ।
উল্লেখ্য যে, মহৰ্ষি তুহিন কাশ্যপৰ পূৰ্বৰ চুটি ছবিসমূহে বিশ্বৰ কেইবাখনো মহোৎসৱত প্ৰদৰ্শন হোৱাৰ লগতে একাধিক বঁটা বুটলিবলৈয়ো সক্ষম হৈছে । কাশ্যপৰ পূৰ্বৰ ছবি 'মোৰ ঘোঁৰাৰ দূৰন্ত গতি' (The Horse from Heaven) য়ে বিগত বৰ্ষত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰুছৰ গ'ল্ডেন ৰেভেন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত শ্ৰেষ্ঠ ছবি হিচাপে জুৰীৰ সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । উক্ত ছবিখনে ইতিমধ্যে কলকাতা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ, জয়পুৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ, হিমালয়ান চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱকে ধৰি আন কেইবাখনো চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত প্ৰদৰ্শিত হৈ কেইবাটাও বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
মেক্সিকোত থকা চিনেতেকা ৰাষ্ট্ৰীয় সংগ্ৰহালয়ত এই ছবিখনৰ এক বিশেষ দৰ্শনী অনুষ্ঠিত হৈছিল । ২০২২ চনত বেংগালুৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ ভাৰতীয় প্রতিযোগিতাত শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ সন্মান লাভ কৰাৰ লগে লগে ছবিখনে অস্কাৰত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ যোগ্যতা অর্জন কৰিছিল । মহৰ্ষি তুহিন কাশ্যপৰ ছবিখনেই হৈছে প্ৰথম অসমীয়া চুটি ছবি যিয়ে অস্কাৰৰ প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ সুযোগ লাভ কৰিছিল ।
১৭-২৬ ছেপ্টেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব ৩০ সংখ্যক বুছান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্র মহোৎসৱ ।
