কেনেদৰে সৃষ্টি হৈছিল "মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত"

প্ৰথমবাৰ জুবিন গাৰ্গে লিখা মায়াবিনী গানটো মানস বৰুৱাৰ পেণ্টৰ পকেটত থাকি নষ্ট হৈ গৈছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত দুটা মাত্ৰ বাক্যৰে সৃষ্টি হৈছিল নতুন মায়াবিনীৰ ।

Maanash Barua reveals heartwarming story behind Mayabini Ratir Bukut song tribute zubeen garg
নলেগলে লগা বন্ধু আছিল মানস বৰুৱা-জুবিন গাৰ্গ (Photo :ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 26, 2025 at 6:33 PM IST

গুৱাহাটী : এটা গীত, যত জড়িত হৈ আছে হাজাৰ আৱেগ । বিগত ৭দিন ধৰি প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াই আওৰাইছে এই বিশেষ গীতটি । এটি আধুনিক সুৰীয়া গীত ৰূপান্তৰিত হৈছে প্ৰাৰ্থনালৈ । নহবইনো কিয়, এয়া যে আছিল অসমৰ হিয়াৰ আমঠুৰ আহ্বান ।

তেওঁ কৈছিল- মোৰ মৃত্যুত "মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত" গাব লাগিব ।

মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত সৃষ্টিৰ আঁৰৰ কাহিনী শুনক মানস বৰুৱাৰ মুখেৰে (ETV Bharat Assam)

প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ সেই কথা আখৰে আখৰে পালন কৰিলে অসমীয়াবাসীয়ে । অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে প্রিয় শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াই গালে-

মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত

দেখা পালোঁ তোমাৰ ছবি

ধৰা দিলা গোপনে আহি

হিয়াৰ কোণত

তুমি যে মোৰ শুকান মনত

নিয়ৰৰে চেঁচা টোপাল

নামি অহা ৰ'দৰে নৈ

মোৰ দেহত প্ৰতি পুৱা

ধুমুহাৰ সতে মোৰ বহু যুগৰে নাচোন

এন্ধাৰো সঁচা মোৰ বহু দিনৰে আপোন

নিজানৰ গান মোৰ

শেষ হ'ব ভাবো তোমাৰ বুকুত...

প্ৰথমবাৰৰ বাবে এটা গীত ৰূপান্তৰ হোৱা দেখা গ'ল প্ৰাৰ্থনালৈ । প্রিয় শিল্পীগৰাকীৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত শ্লোক, প্ৰাৰ্থনাৰ সমান্তৰালকৈ অনুৰাগীয়ে গালে মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত । যি ঘটনা হয়তো সমগ্র বিশ্বতে প্ৰথম ৷ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াস্থলীত এটি আধুনিক সুৰীয়া গীত ৰূপান্তৰিত হোৱা দেখা গ'ল প্ৰাৰ্থনালৈ ।

কেনেদৰে সৃষ্টি হৈছিল ‘মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত...’

'মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকত...' এই গীতটিৰ সৃষ্টিৰ আঁৰত আছে এটি কাহিনী । ২০০১ চনত মুক্তিপ্ৰাপ্ত অসমীয়া ছবি 'দাগ'ত আছিল এই গীতটো । ছবিখন পৰিচালনা কৰিছিল যশশ্ৰী পৰিচালক মুনিন বৰুৱাই । ভাইমন দা ছবিখনৰ মুক্তিৰ সময়ত জুবিন গাৰ্গে বিভিন্ন মাধ্যমত 'মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকত...' এই গীতটিৰ সৃষ্টি আঁৰৰ এটা কাহিনী কৈছিল । যিটো কাহিনী ছবিখনত উপস্থাপনো কৰা হৈছিল ।

কাহিনীটো আছিল এনেধৰণৰ-‘দাগ’ ছবিখনৰ বাবে মুনিন বৰুৱাৰ পুত্ৰ মানস বৰুৱাই জুবিন গাৰ্গক গীতটি সোনকালে লিখিবলৈ প্ৰায়ে জোৰ দি আছিল । এদিন নিশা প্ৰায় 3 মান বজাত গান এটা লিখি জুবিনে গাৰ্গে মানস বৰুৱাক দি দিলে, মানস বৰুৱাই পেণ্টৰ পকেটত ভৰাই ঘৰলৈ গুচি গ'ল । পাছদিনা মানস বৰুৱাই সেই গানৰ টুকুৰাটো যে পেণ্টৰ পকেটত আছিল সেয়া পাহৰি গ'ল আৰু পেণ্টটো ধুই দিলে । চাৰিদিন মান পাছত মানস বৰুৱাক লগ পাই জুবিনে সুধিলে, সেইদিনা লিখি দিয়া গানটো ক’ত ? তেতিয়া মানসে পেণ্টটো ধুই দিলে বুলি ক’লে । উপায়হীন জুবিনে পুনৰ সেই গীতটো লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিলে, কিন্তু তেওঁৰ মনত আছিল মাত্ৰ 'মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত, দেখা পালোঁ তোমাৰ ছবি' এই শাৰী কেইটা । তাৰ পাছত আকৌ আৰম্ভ কৰি দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে এই গীতটো লিখিলে জুবিন গাৰ্গে । তেনেদৰেই সৃষ্টি হয় এই গীতটি ।

‘মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত…’ সৃষ্টিৰ স্মৃতি ৰোমন্থন মানস বৰুৱাৰ

‘মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত…’ সৃষ্টিৰ স্মৃতি ৰোমন্থন কৰি মানস বৰুৱাই কয়, “সেই দিনবোৰ আমাৰ সৃষ্টিৰ দিন আছিল । সেই সময়ত পৱিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা, জয়ন্ত পাত্ৰ জুবিন গাৰ্গৰ ভাল বন্ধু আছিল । সেই সময়ত ডি জি মিউজিকত কামসমূহ হৈছিল । জুবিন গাৰ্গ আছিল খুব খেয়ালী মনৰ শিল্পী । মুনিন বৰুৱাই হিয়া দিয়া নিয়া ছবিখন কৰাৰ পাছতে হয়তো গম পাইছিলে যে জুবিন গাৰ্গক ডেড লাইন দি কাম কৰাব নোৱাৰি । দাগ ছবিখনত মই প্ৰথম সহযোগী পৰিচালক হিচাপে কাম কৰিছিলোঁ, সমান্তৰালভাৱে জুবিন গাৰ্গৰ অনুৰাগীও আছিলোঁ । জুবিনৰ যিটো কাম কৰাৰ সময় সেইটো আকৌ মুনিন বৰুৱাৰ লগত খাপ খোৱা নাছিল, কাৰণ তেওঁ দিনত কাম কৰে আনহাতে জুবিন গাৰ্গৰ কাম আৰম্ভ হয় ৰাতি 12 টা বজাৰ পাছত ৷”

লগতে তেওঁ কয়, “দাগ ছবিখনৰ কাম আগুৱাই নিয়াৰ দায়িত্ব পৰিলে মোৰ কান্ধত ৷ এই মায়াবিনী গানটোৰ বাবে জুবিনে সুৰটো কৰিলে, কিন্তু গীতৰ কথাখিনি লিখিবলৈ অকণমান সময় লগালে । তেনেদৰে কেইবাদিনো যোৱাৰ পাছত মই কৈ থকাৰ বাবে এদিন গানটো লিখিলে । সেইদিনা অকণমান বিৰক্তিও পাইছিল তেওঁ আৰু মোক কৈছিল- ‘তুমি মোক কি কৈ থাকা সদায়, লিখিম নহয়, ভাইমন দাই মোক জানে তোমালোকে মোক বুজি নোপোৱা’ । কিন্তু আমাৰ শ্বুটিঙৰ দিন চমু চাপি অহাৰ বাবে তেওঁক অকণমান লাহেকৈ প্ৰেছাৰ দিছিলো । মই তেওঁক গাৰ্গী বুলি মাতিছিলো । কৈছিলো-গাৰ্গী তুমি লিখা গানটো । তেনেকৈ জোৰ কৰাত ৰাতি কাগজ নাপাই চিগাৰেটৰ পেকেটৰ ভিতৰত থকা সেই ফইল কাগজখনতে গানটো লিখিলে ।"

মানসে আৰু কয়, "গানটো লিখি মোক ক’লে, ‘এইটো তুমি ৰাখি থবা আজি নাগাও কাইলৈ গাম’। মইও পেণ্টৰ পকেটত ভৰাই গুচি আহিলো । পাছদিনা লগ পাইছিলো যদিও তেৱোঁ পাহৰি থাকিলে মইও পাহৰি থাকিলো সেই কথা । তেনেদৰে চাৰিদিন মান যোৱাৰ পাছত হঠাৎ মোক ক’লে, ‘তোমাক মই সেইদিনা গীতৰ কথাখিনি দিছিলোঁ নহয় দিয়া মোক’ । সঁচা কথা ক’বলৈ গ’লে মোক যে সেইদিনা গীতৰ কথাখিনি দিছিলে, মোৰ একেবাৰে মনত নাই । মই ক’লো, ‘মোক কেতিয়া দিছিলা তুমি’ ? তেতিয়া সেই সময়ত মোৰ যদি ভুল হোৱা নাই পৱিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা, জয়ন্ত পাত্ৰ আছিল । তেওঁলোকেও মোক ক’লে সেইদিনা ৰাতি গীতৰ কথাখিনি দিয়া কথাটো । তেতিয়া মই লগে লগে মাক ফোন কৰিলো । সাধাৰণতে আমি পিন্ধা কাপোৰবোৰ পাছদিনাই ধুই দিয়া হয়, সেইটো জানো যদিও কেনেবাকৈ নাই ধোঁৱা বুলি ভাবি মালৈ ফোন কৰিলো, কিন্তু মায়ে পেণ্টটো ধুই দিলোঁ বুলি ক’লে । সেই প্ৰথম মায়াবিনী গানটো যিটো জুবিন গাৰ্গে লিখিছিল সেইটোৱে মানস বৰুৱাৰ পেণ্টৰ পকেটত থাকি নষ্ট হৈ গ'ল ।”

প্ৰথমটো নষ্ট হোৱাৰ পাছত কেনেদৰে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে সৃষ্টি হ'ল মায়াবিনীৰ

মানস বৰুৱাই কয়, “গান এটা লিখা সহজ কথা নহয় । যেনেদৰে ছবি এখন আঁকি পুনৰ সেই ছবিখন অঁকা সহজ কথা নহয়, তেনেদৰে গান এটা লিখি পুনৰ সেই গানটো লিখা এটা টান কাম । তেওঁ বিৰক্ত হৈ মোক কিবা কিবি ক’লে, মইও অকণমান কিবা কিবি বকিলো । তাৰ কেইদিনমান পাছত আমি মুম্বাইলৈ গ’লো ছবিখনৰ বাকী কামসমূহ কৰিবলৈ । Geet Audiocraft ষ্টুডিঅ’ত এদিন ৰাতি জুবিনে মোক ক’লে, ‘মোৰ মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত শাৰীটো মনত আছে, তোমাৰ কিবা শাৰী মনত আছে নেকি’ ? তেতিয়া মই ক’লো- ‘মোৰ এটা লাইন খুব ভাল লাগিছিল ধুমুহাৰ সতে মোৰ বহু যুগৰে নাচোন সেইটো মোৰ মনত আছে’ । এই দুটা শাৰীলৈয়ে সৃষ্টি হ'ল নতুন মায়াবিনীৰ । Geet Audiocraft ষ্টুডিঅ’ৰ এটা কোণত বহি এখন বগা কাগজত জুবিনে এই নতুন গীতটো লিখিলে, তাৰ পাছত সেইদিনাই গানটো ৰেকৰ্ড কৰিলে ।”

